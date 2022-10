1. Sourav Ganguly: কেউ একদিনে সচিন-মোদি হয় না, বোর্ডের পদ খুইয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য মহারাজের

বিসিসিআই সভাপতির পদ খুইয়ে প্রথম মুখ খুললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ মহারাজ জানালেন, কেউ একদিনে সচিন তেন্ডুলকর কিংবা নরেন্দ্র মোদি হয় না (Sourav Ganguly opens up after losing president post of BCCI) ৷

2. Tapas Chatterjee: বিজয়া সম্মেলনীতে আমন্ত্রণ না পেয়ে বিস্ফোরক তাপস, অস্বস্তি তৃণমূলে

বুধবার নিউটাউনে রাজ্য সরকারের তরফে বিজয়া সম্মিলনী করা হয় ৷ সেখানে ডাক পাননি রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় (TMC MLA Tapas Chatterjee) ৷ এই নিয়ে দলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন এই তৃণমূল (Trinamool Congress) বিধায়ক ৷

3. SSC Scam Case: শান্তি প্রসাদ সিনহার বিরুদ্ধে পরপর অভিযোগ পেয়েও চুপ ছিলেন পার্থ

স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগে (SSC Scam Case) যে জালিয়াতি হচ্ছে, তা জানতেন বেশ কয়েকজন আধিকারিক ৷ তাঁরা শান্তি প্রসাদ সিনহা-সহ (Shanti Prasad Sinha) আরও অনেকের বিরুদ্ধে পরপর অভিযোগ জানিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee) কাছে ৷

4. TMC Block President Resigned: মানিকের সঙ্গে ঘনিষ্টতার কারণেই কি ইস্তফা দিতে বাধ্য বীরভূম তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ?

মানিক ভট্টাচার্যের (Manik Bhattacharya) সঙ্গে ঘনিষ্টতার কারণেই কি ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন বীরভূম তৃণমূলের ব্লক সভাপতি (Birbhum TMC Block President) বিভাসচন্দ্র অধিকারী ? এই প্রশ্নই ঘোরাফেরা করছে রাজনৈতিক মহলে ৷

5. Cattle Smuggling Case: মামলা শুনলই না হাইকোর্ট, ফ্রিজ থাকছে এনামুলের 3 ভাগনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

এনামুল হকের (Enamul Haque) তিন ভাগনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে রাখার বিরুদ্ধে যে মামলা হয়েছিল তা শুনলেন না কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta HC) বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ৷

6. Calcutta High Court: প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থানের মেয়াদ বাড়াতে নারাজ কলকাতা হাইকোর্ট

নিয়োগের দাবিতে কলকাতায় গান্ধিমূর্তির পাদদেশে অবস্থানে বসেছিলেন প্রাথমিকের চাকরি প্রার্থীরা (protest of primary teaching candidates) ৷ কিন্তু আর সেই অবস্থানের মেয়াদ বাড়াতে অনুমতি দিতে রাজি নয় কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷

7. Primary Recruitment Scam: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হাইকোর্টে

রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে (Primary Recruitment Scam) বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদেরও কেন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, অবিলম্বে বিজ্ঞপ্তি থেকে তাঁদের বাদ দেওয়ার দাবিতে হাইকোর্টে (High Court) দায়ের হল মামলা । বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চে দায়ের হয়েছে এই মামলা।

8. Kolkata CP Vineet Goyal: পিঠে ব্যাগ নিয়ে পুলিশ কর্মীদের ডিউটিতে নিষেধাজ্ঞা কলকাতার নগরপালের

কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে সমস্ত পুলিশ কর্মীরা সামলান, তাঁদের অনেকেরই পিঠে ব্যাগ দেখা যায় ৷ কলকাতা পুলিশের কমিশনার বিনীত গোয়েলের (Kolkata CP Vineet Goyal) নির্দেশ, এবার থেকে পিঠে ব্যাগ নিয়ে ডিউটি করা যাবে না ৷

9. Adipurush Row: হাসির খোরাক করা হয়েছে রাম-রাবণকে ! আদিপুরুষের বিরুদ্ধে মামলা উত্তরপ্রদেশে

হারিস খোরাক করা হয়েছে রাম-রাবণকে ৷ এই অভিযোগে আদিপুরুষের (Adipurush Row) বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হল উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর আদালতে (Jaunpur court)৷

10. Minor Girl Rape: নাড়ুর লোভ দেখিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণ, অভিযুক্ত পাড়াতুতো কাকা

নাড়ু খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে (Minor Girl Allegedly Raped) ৷ ঘটনাস্থল উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানার মালগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের হামিদপুর ৷ অভিযুক্ত পাড়াতুতো কাকা ৷