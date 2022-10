1. Hijab Stalemate Continues: মতবিরোধ সুপ্রিম কোর্টের দুই সদস্যের বেঞ্চে, অব্যাহত হিজাব নিয়ে অচলাবস্থা

সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) দুই সদস্যের বেঞ্চের মধ্যে মতবিরোধ থাকায় হিজাব নিয়ে অচলাবস্থা (Hijab Stalemate Continues) অব্যাহত থাকল ৷ এই মামলাটি প্রধান বিচারপতি ইউইউ ললিতের বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে ৷

2. Women Asia Cup: থাইল্যান্ডকে 74 রানে হারিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের মেয়েরা

মেয়েদের এশিয়া কাপের (Women Asia Cup) ফাইনালে চলে গেল ভারত ৷ থাইল্যান্ডকে 74 রানে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করলেন হরমনপ্রীতরা (India Women Beat Thailand by 74 Runs) ৷

3. Manik Bhattacharya: মানিক কাদের থেকে 'ঘুষ' নিয়েছিলেন ? তালিকা তৈরি করছে সিবিআই

মানিক ভট্টাচার্য এখন ইডি হেফাজতে ৷ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর নাম জড়িয়েছে ৷ তিনি কাদের থেকে 'ঘুষ' নিয়ে চাকরি দিয়েছেন, সেই কাজ শুরু করেছে সিবিআই (CBI over Manik Bhattacharya) ৷

4. Horrific Incident in Gujarat: সুদিনের আশায় শিশু কন্যাকে 'বলিদান' পরিবারের

জেলার পুলিশসুপার মনোহরসিন জাদেজা জানিয়েছেন, গ্রামবাসীদের দাবি ওই শিশুর মৃত্যুর নেপথ্যে পরিবারের ভূমিকা থাকতে পারে । এরপরই পুলিশ চিতাভষ্ম থেকে নমুনা সংগ্রহের কাজ করেছে (Family allegedly sacrificed daughter for growth )।

5. PM Modi flags off Vande Bharat Express: হিমাচলের উনা থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা প্রধানমন্ত্রী মোদির

বৃহস্পতিবার সকালেই হিমাচল প্রদেশ (Himachal Pradesh) পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷ তার পর তিনি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের (Vande Bharat Express Train) সূচনা করেন ৷ এর পর তিনি ওই রাজ্যে একাধিক সরকারি কর্মসূচিতে যোগদান করবেন ৷

6. Manoj Tiwary: ‘গোপন রাজনীতির জন্য হয়তো সরতে হলো দাদাকে’: প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির

বিসিসিআই-এর সভাপতির পদ থেকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সরে যাওয়া বাংলার ক্রিকেটরদের পক্ষে বড় ক্ষতির বিষয় এমনটাই জানালেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ও রাজ্যের মনোজ তিওয়ারি (Manoj Tiwary) ৷ এদিন ‘দাদা’-র সরে যাওয়া নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি ৷

7. Saigal Hossain: অনুব্রতর পরিচালক-পরিচালিকাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সামলাত সায়গল, দাবি সিবিআইয়ের

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বিশ্বজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Anubarata's Ex Household Help) নামে খোলা হলেও ব্যাংকের যাবতীয় কাজকর্ম এবং নিয়ন্ত্রণে থাকত অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী ৷ উল্লেখ্য, গরুপাচার-কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) সিবিআই এবং পরে ইডির হাতে ধৃত সায়গল হোসেনের।

8. South 24 pargana Blast: সাত সকালে থানার সামনে বিষ্ফোরণ, জ্বলছে পুলিশের গাড়ি

সাতসকালে বিষ্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য বারুইপুরে ৷ বৃহস্পতিবার দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর থানার ঘটনা (blast in front of police station in south 24 pargana)৷ আগুনে পুড়ল পুলিশের একটি গাড়ি ও কয়েকটি বাইক ৷ তবে কয়েকঘণ্টার প্রচেষ্টায় দমকলের 2টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷

9. Man Acquitted After 4 Decades: শাপমোচন ! 10 বছরের বয়সের অভিযোগ, 53 বছরে মিলল আইনি মুক্তি

প্রায় 40 বছর আগে চাউঘাই গ্রামের স্থানীয় এক ব্যবসায়ীকে গুলি চালানো অভিযোগ উঠেছিল 10 বছরের নাবালকের বিরুদ্ধে । দীর্ঘ চার দশক পর জানা গেল তেমন কোনও তথ্য-প্রমাণ নেই । আর তাই মুক্তি (Bihar Man acquitted after 4 decades) ।

10. India-Pakistan Tussle in UN: রাষ্ট্রসংঘে ইউক্রেন ইস্যুতে কাশ্মীর টানল পাকিস্তান, পড়শিকে তুলোধনা ভারতের

সম্প্রতি ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি অঞ্চল দখলের ঘোষণা করেছেন এবং তার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে ৷ এ নিয়ে জরুরি বৈঠক চলছিল রাষ্ট্রসংঘে ৷ সেখানে পাকিস্তানের প্রতিনিধি ভারতের কাশ্মীর প্রসঙ্গ টানলেন ৷ এরই কড়া জবাব দিলেন ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি (India dismisses as 'frivolous' Pakistan's attempt to raise Kashmir during UNGA Ukraine vote) ?