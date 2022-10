1. Saigal Hossain: অনুব্রতর পরিচালক-পরিচালিকাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সামলাত সায়গল, দাবি সিবিআইয়ের

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বিশ্বজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Anubarata's Ex Household Help) নামে খোলা হলেও ব্যাংকের যাবতীয় কাজকর্ম এবং নিয়ন্ত্রণে থাকত অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী ৷ উল্লেখ্য, গরুপাচার-কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) সিবিআই এবং পরে ইডির হাতে ধৃত সায়গল হোসেনের।

2. India-Pakistan Tussle in UN: রাষ্ট্রসংঘে ইউক্রেন ইস্যুতে কাশ্মীর টানল পাকিস্তান, পড়শিকে তুলোধনা ভারতের

সম্প্রতি ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি অঞ্চল দখলের ঘোষণা করেছেন এবং তার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে ৷ এ নিয়ে জরুরি বৈঠক চলছিল রাষ্ট্রসংঘে ৷ সেখানে পাকিস্তানের প্রতিনিধি ভারতের কাশ্মীর প্রসঙ্গ টানলেন ৷ এরই কড়া জবাব দিলেন ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি (India dismisses as 'frivolous' Pakistan's attempt to raise Kashmir during UNGA Ukraine vote) ?

3. TMC Bijoya Sammilani: আজ শুরু তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী, বিধানসভায় পৃথক আয়োজন শুভেন্দুদের

আজ থেকে দলীয় ব্যানারে বিজয়া সন্মিলনী শুরু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ পাশাপাশি এদিন বিধানসভার নৌশার আলি কক্ষেও বিজয়া সন্মিলনী অনুষ্ঠিত হবে (BJP to Organize separate occasion in Bidhan Sabha ) ৷ সেখানে উপস্থিত থাকবেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ একই দিনে শহরের দুই প্রান্তে শাসকদল এবং প্রধান বিরোধীদলের বিজয়া সম্মেলনীর ঘটনা নজিরবিহীন।

4. Major Fire in Kolkata: কুদঘাটে প্রযোজনা সংস্থার গুদামে ভয়াবহ আগুন

কুদঘাটে একটি প্রযোজনা সংস্থার গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড (Major fire reported in South Kolkata ) । হতাহতের খবর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে গুদামটি ।দমকলের 18 টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন ওই গুদামটি এসকে মুভিজ নামে একটি প্রযোজনা সংস্থার ।

5. Suvendu Adhikari: 'আদানি লোভ দেখিয়ে টুপি পরিয়েছে', বন্দর তৈরি নিয়ে মমতাকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

তাজপুরে বন্দর তৈরি করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর দাবি, বন্দর কোনও দিনই হবে না (Suvendu Adhikari slams Mamata Banerjee) ৷

6. Anubrata Mondal: কোটি কোটি টাকার 'সম্পত্তির মালিক' কেষ্ট, রইল বিস্তারিত বিবরণ

গরুপাচার কাণ্ডে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত তৃণমূলের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডল ৷ বীরভূমের জেলা সভাপতির নামে অথবা বেনামে কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার ৷ কী ভাবে এল এত টাকা ? এর পরিমাণই বা কত (Anubrata Mondal Property) ?

7. Fire at Canning: গভীর রাতে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই 12টি দোকান

গভীর রাতে আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে গেল 12টি দোকান। প্রায় 20-25 লক্ষ টাকার জিনিসপত্র ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিং বাজারের ব্রিজ রোড এলাকায় (Fire Breaks Out at Canning)। রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ আগুন লাগে। দোকানগুলির কাঠামো বাঁশ ও প্লাস্টিক তারি হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

8. Kunal Visits Tapas: ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা, কুণাল গেলেন তাপসের বাড়ি, বিতর্ক জিইয়ে সুদীপ বললেন,'নো কমেন্টস'

সম্প্রতি তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজেপি নেতার বাড়িতে যাওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ এ নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন আরেক তৃণমূল নেতা তাপস রায় ৷ অশান্তি মেটাতে তাঁর বাড়ি ছুটলেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh over TMC inner conflict) ৷

9. Ami Tor: দীপাবলির আগে হাজির নতুন প্রেমের গান 'আমি তোর'

মিকা সিং-এর 'স্বয়ম্ভর' খ্যাত চন্দ্রানী দাসের (Chandrani Das) নতুন মিউজিক ভিডিয়ো 'আমি তোর' (Ami Tor) । মিউজিক ভিডিয়োতে অভিনয়ের পাশাপাশি ভিডিয়োটির পরিচালনা ও প্রযোজনাতেও রয়েছেন চন্দ্রানী ৷

10. Biswarup Slams Sourav: ঘুরপথে প্রেসিডেন্ট থেকে অন্তর্বাসের বিজ্ঞাপন, মহারাজকে তুলোধনা প্রাক্তন সিএবি কর্তার

মহারাজের (Sourav Ganguly) পদ হারানো নিয়ে সোচ্চার রাজ্য-রাজনীতি ৷ অনেকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তাই সোশাল মিডিয়ায় এ ব্যাপারে নিজের মতপোষণ করেছেন সিএবি-র প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ বিশ্বরূপ দে (Biswarup Dey criticises Sourav Ganguly) ৷