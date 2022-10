1.Major Fire in Kolkata: কুদঘাটে প্রযোজনা সংস্থার গুদামে ভয়াবহ আগুন

কুদঘাটে একটি প্রযোজনা সংস্থার গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড (Major fire reported in South Kolkata ) । হতাহতের খবর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে গুদামটি ।দমকলের 18টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন ওই গুদামটি এসকে মুভিজ নামে একটি প্রযোজনা সংস্থার ।

2.Suvendu Adhikari: 'আদানি লোভ দেখিয়ে টুপি পরিয়েছে', বন্দর তৈরি নিয়ে মমতাকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

তাজপুরে বন্দর তৈরি করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর দাবি, বন্দর কোনও দিনই হবে না (Suvendu Adhikari slams Mamata Banerjee) ৷

3.Anubrata Mondal: কোটি কোটি টাকার 'সম্পত্তির মালিক' কেষ্ট, রইল বিস্তারিত বিবরণ

গরুপাচার কাণ্ডে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত তৃণমূলের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডল ৷ বীরভূমের জেলা সভাপতির নামে অথবা বেনামে কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার ৷ কী ভাবে এল এত টাকা ? এর পরিমাণই বা কত (Anubrata Mondal Property) ?

4.West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, দক্ষিণে হালকা থেকে মাঝারি

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি সম্ভাবনা ৷ ফুঁসছে একাধিক নদী ৷ পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা (West Bengal Weather Update) ৷

5.Kolkata Market Price: একনজরে দেখে নিন সবজি,মাছ ও মাংসের দাম

ক্রমাগত বৃষ্টিপাত ৷ তার জেরেই বাড়ছে জিনিসের দাম ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন আজকের বাজারদরে (Market Price in Kolkata) ৷

6.Rain in Kolkata: কলকাতার বেহাল হাল ! কয়েকঘণ্টার বৃষ্টিতেই জলমগ্ন তিলোত্তমার একাধিক জায়গা

ঘন্টাখানেকের বৃষ্টিতেই শহরের নানা প্রান্তে জল জমে গেল ৷ এদিনের বৃষ্টিতে ভাসল রাজপথ (Scenario of Kolkata in rain for an hour) ।

7.ISL 2022-23: গোয়ার কাছে শেষমুহূর্তের গোলে হার, ঘরের মাঠে আইএসএল আত্মপ্রকাশে বিবর্ণ লাল-হলুদ

ঘরের মাঠে আইএসএল আত্মপ্রকাশে এফসি গোয়ার কাছে হার ইস্টবেঙ্গলের ৷ দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফিরিয়েও শেষরক্ষা হল না ৷ সংযুক্তি সময়ে এডু বেদিয়ার ফ্রি-কিক জয় এনে দিল গৌড়দের (FC Goa beat East Bengal) ৷

8.Mamata to Oppositions: পুজোয় 50 হাজার কোটির লেনদেন, বিজয়ার মঞ্চ থেকে বিরোধীদের চুপ করালেন মমতা

নেতিবাচক রাজনীতি রাজ্যের জন্য ভালো নয় ৷ বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে বিরোধীদের বার্তা মমতার (Mamata Banerjee slams oppositions from Bijoya Sammilani)। একইসঙ্গে দুর্গাপুজো কার্নিভাল নিয়ে বিরোধীদের যে প্রচার তা খারিজ করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

9.Transgender Community: পুলিশি হেনস্থার অভিযোগ, শহরের বহু থানার সামনে ধরনায় বসবেন তৃতীয় লিঙ্গের প্রতিনিধিরা

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের ওপর অকথ্য অত্যাচার, মারধর এবং যৌন হেনস্থার প্রতিবাদে শহরের প্রতিটি থানার সামনে ধরনায় বসার হুঁশিয়ারি শহরের তৃতীয় লিঙ্গের সমাজের (Transgender Community) ৷

10.Heavy Rain in Jalpaiguri: বৃষ্টিতে ভাসছে উত্তরবঙ্গ, তিস্তায় জারি লাল সতর্কতা

পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টিতে জল বাড়তে শুরু করেছে তিস্তা নদীতে (Teesta River) । ফলে নদীর পাড়ে বসবাসকারী মানুষদের সতর্ক করতে মাইকিং করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে (Red Alert in Teesta River) ৷