1. তাজপুর বন্দর তৈরির জন্য আদানি গোষ্ঠীর হাতে ইচ্ছাপত্র তুলে দিল রাজ্য সরকার

বিজয়া সম্মিলনীতে বড় পদক্ষেপ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) । তাজপুর বন্দরের (Tajpur port) ইচ্ছাপত্র এদিন আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানির পুত্র করণ আদানির হাতে তুলে দিল রাজ্য সরকার (Mamata hands over Tajpur ports letter of intent to Karan Adani) ।

2. মানিকের আর কে আসলে অভিষেক, বিস্ফোরক দাবি সৌমিত্রর

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (Bengal Recruitment Scam) মানিক ভট্টাচার্যকে (Manik Bhattacharya) গ্রেফতার করেছে ইডি (ED) ৷ তাঁর হোয়াটস অ্যাপ চ্যাট থেকে আর কে নামে কাউকে পাওয়া গিয়েছে ৷ বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খানের দাবি, ওই আর কে আসলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷

3. মোমিনপুরের ঘটনায় সিট গঠনের নির্দেশ, এনআইএ তদন্ত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্র, জানাল হাইকোর্ট

একবালপুর-মোমিনপুরের ঘটনায় (Ekbalpur Mominpur Case) সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷ বুধবার এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি এনআইএ (NIA) তদন্ত হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত কেন্দ্র নেবে বলে জানিয়েছে আদালত ৷

4. বণিকসভার বিচারে দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এগিয়ে বাংলা, মিলছে দু’টি পুরস্কার

ফিকির হেলথ কেয়ার এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড (FICCI Healthcare Excellence Awards 2022) পাচ্ছে বাংলা ৷ টেলি ব্রেন স্ট্রোক ম্যানেজমেন্টের (Tele Brain Stroke Management) জন্য দেশের সেরা হয়েছে এই রাজ্য ৷ আর টেলি মেডিসিনের (Tele Medicine) জন্য মিলছে বিশেষ লাইসেন্স ৷

5. পুজোয় 50 হাজার কোটির লেনদেন, বিজয়ার মঞ্চ থেকে বিরোধীদের চুপ করালেন মমতা

নেতিবাচক রাজনীতি রাজ্যের জন্য ভালো নয় ৷ বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বার্তা মমতার (Mamata Banerjee slams oppositions from Bijoya Sammilani)। একইসঙ্গে দুর্গাপুজো কার্নিভাল নিয়ে বিরোধীদের যে প্রচার তা খারিজ করে দিয়ে মমতার বক্তব্য, দুর্গাপুজো কার্নিভাল নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু এবার দুর্গাপুজোয় প্রায় 50 হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে।

6. খুনের পর শরীরের বিভিন্ন অংশ সেবনও করে অভিযুক্তরা, কোচির ঘটনায় আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে

বুধবার তিন অভিযুক্তকে পেশ করা হলে আদালত 14 দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেয় (Court remanded three accused to 14 days of JC) ৷ পাশাপাশি কোচির ঘটনার (Kochi Human Sacrifice case) তদন্তে নেমে পুলিশ যে নয়া তথ্য পরিবেশন করেছে তা শিরদাঁড়ায় আতঙ্কের চোরাস্রোত বইয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ৷

7. ডেঙ্গি ঠেকাতে ড্রোন দিয়ে ওষুধ স্প্রে করালেন বরো চেয়ারম্যান

ডেঙ্গি ঠেকাতে (Dengue in Kolkata) ড্রোন দিয়ে ওষুধ স্প্রে করালেন বরো চেয়ারম্যান ৷ কারও বাড়ির ছাদে জল জমে আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হল ড্রোনের মাধ্যমে (Kolkata Dengue Situation)৷

8. পুলিশি সমন্বয়ের অভাবে পাঁচদিন মর্গেই পড়ে দেহ, অভিযোগ পরিবারের

বাগুইহাটিতে নিখোঁজ দুই কিশোরের সন্ধানে পুলিশি সমন্বয়ের অভাবের অভিযোগ উঠেছিল ৷ পরে তাদের দেহ পাওয়া যায় মর্গ থেকে (Barasat Youth Body Recovered) ৷ সেই ঘটনার অভিযোগ উঠেছে বারাসতেও ৷

9. শিলিগুড়িতে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত কমিশনার, স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে তরজা পৌরনিগমের

শিলিগুড়িতে এ বার ডেঙ্গিতে (Dengue in Siliguri) আক্রান্ত হলেন পৌর কমিশনার ৷ এ দিকে, ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে তরজা শুরু হয়েছে পৌরনিগমের ৷

10. ‘আমার পিছনে কেন টাকা খরচ ?’ হাইকোর্টের রায়ের পর রাজ্যকে কটাক্ষ জিতেন্দ্র তিওয়ারির

কয়লাপাচার কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে স্বস্তি পেয়েই রাজ্য সরকারকে নিশানা করলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি (Jitendra Tiwari) ৷ কটাক্ষের সুরে প্রশ্ন, কেন তাঁর পিছনে অকারণ সাধারণ মানুষের টাকা খরচ করছে রাজ্য সরকার (Jitendra Tiwari Criticises State Government) ৷