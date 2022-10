1. Ekbalpur Mominpur Case: মোমিনপুরের ঘটনায় সিট গঠনের নির্দেশ, এনআইএ তদন্ত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্র, জানাল হাইকোর্ট

একবালপুর-মোমিনপুরের ঘটনায় (Ekbalpur Mominpur Case) সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷ বুধবার এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি এনআইএ (NIA) তদন্ত হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত কেন্দ্র নেবে বলে জানিয়েছে আদালত ৷

2. Healthcare Award: বণিকসভার বিচারে দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এগিয়ে বাংলা, মিলছে দু’টি পুরস্কার

ফিকির হেলথ কেয়ার এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড (FICCI Healthcare Excellence Awards 2022) পাচ্ছে বাংলা ৷ টেলি ব্রেন স্ট্রোক ম্যানেজমেন্টের (Tele Brain Stroke Management) জন্য দেশের সেরা হয়েছে এই রাজ্য ৷ আর টেলি মেডিসিনের (Tele Medicine) জন্য মিলছে বিশেষ লাইসেন্স ৷

3. Kochi Human Sacrifice: খুনের পর শরীরের বিভিন্ন অংশ সেবনও করে অভিযুক্তরা, কোচির ঘটনায় আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে

বুধবার তিন অভিযুক্তকে পেশ করা হলে আদালত 14 দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেয় (Court remanded three accused to 14 days of JC) ৷ পাশাপাশি কোচির ঘটনার (Kochi Human Sacrifice case) তদন্তে নেমে পুলিশ যে নয়া তথ্য পরিবেশন করেছে তা শিরদাঁড়ায় আতঙ্কের চোরাস্রোত বইয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ৷

4. Slender Loris Sanctuary: দেশের প্রথম স্লেন্ডার লরিস অভয়ারণ্য হল তামিলনাড়ুতে

স্লেন্ডার লরিসদের (Slender Loris sanctuary) জন্য দেশের প্রথম অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা করা হল তামিলনাড়ুতে ৷ করুর এবং ডিন্ডিগুল জেলায় 11,806 হেক্টর এলাকাকে কাদুভুর স্লেন্ডার লরিস অভয়ারণ্য (Kadavur Slender Loris Sanctuary) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে তামিলনাড়ু সরকার (Tamil Nadu)৷

5. Grant for State Run Oil Firms: বিপুল ক্ষতি মেটাতে 3 রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাকে 22 হাজার কোটি টাকা অনুদান কেন্দ্রের

বিপুল ক্ষতি মেটাতে 3 রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাকে 22 হাজার কোটি টাকা অনুদান (Grant for State Run Oil Firms) দেবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে (Union Cabinet meeting) এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (Government To Give Rs 22000 Crore)৷

6. T20 World Cup: টি-20 বিশ্বকাপে নেই দীপক চাহার, ভারতীয় দলে শামি-সিরাজ-শার্দূল!

পিঠের চোটের কারণে টি-20 বিশ্বকাপের (T20 World Cup) অতিরিক্ত প্লেয়ারদের স্কোয়াড থেকে ছিটকে গেলেন দীপক চাহার ৷ বিসিসিআই সূত্রে খবর, মহম্মদ শামি, শার্দূল ঠাকুর এবং মহম্মদ সিরাজ ভারতীয় দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় যোগ দেবেন ৷

7. PM Modi Uttarakhand Visit: দীপাবলিতে কেদারনাথে প্রধানমন্ত্রী ? তদারকি করতে পৌঁছলেন ধামী

প্রতি বছর নরেন্দ্র মোদি দীপাবলিতে দেশের সেনা জওয়ানদের সঙ্গে কাটিয়ে থাকেন ৷ এ বছরও তেমনটা হতে পারে ৷ এবার মোদি যেতে পারেন উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথে (PM Modi in Kedarnath) ৷

8. Facebook Followers Outage: জুকেরবার্গের ফলোয়ার সংখ্যা নেমে এল 10 হাজারে, ফেসবুক বিভ্রাট নিয়ে কী বলছে মেটা?

খোদ মেটা (META) সিইও মার্ক জুকেরবার্গের সঙ্গেও এমন কাণ্ডটাই ঘটেছে ৷ রাতারাতি প্রায় 12 কোটি ফলোয়ার কমেছে তাঁর (Mark Zuckerberg Loses Over 119 Million Facebook Followers) ৷ যদিও বিষয়টি নিয়ে অবগত মেটা (META) ৷

9. Cattle Smuggling Case: ফের অনুব্রতর কন্যা ও ভাগ্নেকে তলব করল সিবিআই

ফের অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mandal) মেয়ে ও ভাগ্নেকে নোটিশ পাঠাল সিবিআই (CBI Notice)। শান্তিনিকেতনে সিবিআই ক্যাম্প অফিসে তলব করা হয়েছে তাঁদের (Anubrata Mandal daughter)৷

10. FB Page Hacked: কোচবিহারে তৃণমুল সভাপতির ফেবু পেজ হ্যাক ! অভিযোগ বিজেপির আইটি সেলের বিরুদ্ধে

কোচবিহারে তৃণমুল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের (Cooch Behar TMC President) ফেসবুক পেজ হ্যাক করার (FB Page Hacked) অভিযোগ উঠল বিজেপির আইটি সেলের (BJP IT cell) বিরুদ্ধে ৷