1. বণিকসভার বিচারে দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এগিয়ে বাংলা, মিলছে দু’টি পুরস্কার

ফিকির হেলথ কেয়ার এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড (FICCI Healthcare Excellence Awards 2022) পাচ্ছে বাংলা ৷ টেলি ব্রেন স্ট্রোক ম্যানেজমেন্টের (Tele Brain Stroke Management) জন্য দেশের সেরা হয়েছে এই রাজ্য ৷ আর টেলি মেডিসিনের (Tele Medicine) জন্য মিলছে বিশেষ লাইসেন্স ৷

2. খুনের পর শরীরের বিভিন্ন অংশ সেবনও করে অভিযুক্তরা, কোচির ঘটনায় আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে

বুধবার তিন অভিযুক্তকে পেশ করা হলে আদালত 14 দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেয় (Court remanded three accused to 14 days of JC) ৷ পাশাপাশি কোচির ঘটনার (Kochi Human Sacrifice case) তদন্তে নেমে পুলিশ যে নয়া তথ্য পরিবেশন করেছে তা শিরদাঁড়ায় আতঙ্কের চোরাস্রোত বইয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ৷

3. দীপাবলিতে কেদারনাথে প্রধানমন্ত্রী ? তদারকি করতে পৌঁছলেন ধামী

প্রতি বছর নরেন্দ্র মোদি দীপাবলিতে দেশের সেনা জওয়ানদের সঙ্গে কাটিয়ে থাকেন ৷ এ বছরও তেমনটা হতে পারে ৷ এবার মোদি যেতে পারেন উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথে (PM Modi in Kedarnath) ৷

4. ফের অনুব্রতর কন্যা ও ভাগ্নেকে তলব করল সিবিআই

ফের অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mandal) মেয়ে ও ভাগ্নেকে নোটিশ পাঠাল সিবিআই (CBI Notice)। শান্তিনিকেতনে সিবিআই ক্যাম্প অফিসে তলব করা হয়েছে তাঁদের (Anubrata Mandal daughter)৷

5. ‘কিছু জানি না’, ইডি’র প্রশ্নে একই উত্তর মানিকের

গ্রেফতারির পরেও তদন্তে সহযোগিতা করছেন না (Non-Cooperation from Manik Bhattacharya), শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হওয়া মানিক ভট্টাচার্য (Manik Bhattacharya in ED Interrogation) ৷ এমনটাই খবর ইডি সূত্রে ৷ আজ সকাল থেকে তাঁকে জেরা করছেন তদন্তাকারীরা ৷ কিন্তু, তিনি কোনও প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছেন না ৷

6. পাহাড়ে ভারী বৃষ্টিতে ফুঁসছে একাধিক নদী, সতর্কবার্তা প্রশাসনের

ভারী বৃষ্টিতে (Rain) বিপর্যস্ত পাহাড়ের জনজীবন ৷ ফুঁসছে একাধিক নদী ৷ সতর্কবার্তা দিয়েছে প্রশাসন ৷

7. হুমা-সোনাক্ষীর হাত ধরে বলিপিচে ডেবিউ শিখর ধাওয়ানের

এবার বলিউডে পাড়ি দিচ্ছেন ক্রিকেটের 'গব্বর' (Shikhar Dhawan) ৷ তাঁর এই বলিউড সফরে সঙ্গে রয়েছেন সোনাক্ষী ও হুমা ৷ ছবির নাম 'ডাবল এক্সএল' (Double XL) ৷

8. গোলাবাড়ি থানার ট্রাফিক গার্ডের কম্পাউন্ডে 8টি বোমা উদ্ধার

বুধবার সকালে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার ট্রাফিক গার্ডের কম্পাউন্ড থেকে 8টি বোমা উদ্ধার (Eight Bombs Recovered at Golabari Traffic Guard) ৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায় ৷

9. দীপাবলির আগে হাজির নতুন প্রেমের গান 'আমি তোর'

মিকা সিং-এর 'স্বয়ম্ভর' খ্যাত চন্দ্রানী দাসের (Chandrani Das) নতুন মিউজিক ভিডিয়ো 'আমি তোর' (Ami Tor) । মিউজিক ভিডিয়োতে অভিনয়ের পাশাপাশি ভিডিয়োটির পরিচালনা ও প্রযোজনাতেও রয়েছেন চন্দ্রানী ৷

10. রুটিন উড়ানের সময় সমুদ্র সৈকতে ভেঙে পড়ল মিগ যুদ্ধবিমান

বেস ক্যাম্পে ফেরার সময় হঠাৎ প্রযুক্তিগত গোলমাল হয় মিগ 29কে যুদ্ধ বিমানে এবং তারপরেই ঘটে গেল বিপর্যয় (MiG 29K Fighter Aircraft) ৷