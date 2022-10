1. Manik Bhattacharya: ‘কিছু জানি না’, ইডি’র প্রশ্নে একই উত্তর মানিকের

গ্রেফতারির পরেও তদন্তে সহযোগিতা করছেন না (Non-Cooperation from Manik Bhattacharya), শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হওয়া মানিক ভট্টাচার্য (Manik Bhattacharya in ED Interrogation) ৷ এমনটাই খবর ইডি সূত্রে ৷ আজ সকাল থেকে তাঁকে জেরা করছেন তদন্তাকারীরা ৷ কিন্তু, তিনি কোনও প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছেন না ৷

2. PM Modi Uttarakhand Visit: দীপাবলিতে কেদারনাথে প্রধানমন্ত্রী ? তদারকি করতে পৌঁছলেন ধামী

প্রতি বছর নরেন্দ্র মোদি দীপাবলিতে দেশের সেনা জওয়ানদের সঙ্গে কাটিয়ে থাকেন ৷ এ বছরও তেমনটা হতে পারে ৷ এবার মোদি যেতে পারেন উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথে (PM Modi in Kedarnath) ৷

3. Ekbalpur Mominpur Case: একবালপুরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের ঘটনায় বেলা 2টোর মধ্যে রাজ্যের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

একবালপুর ও মোমিনপুর এলাকায় (Ekbalpur Mominpur Case) দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের ঘটনায় বেলা 2টোর মধ্যে রাজ্যের রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC) ৷

4. Dilip Ghosh: মমতার বিজয়া সম্মেলনী 'লোক দেখানো' কটাক্ষ দিলীপের

প্রতিদিনের মতো নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণ সারলেন বিজেপির সহ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) ৷ ইকোপার্কে মমতার বিজয়া সম্মিলনী নিয়ে দিলীপ কটাক্ষ (Dilip Ghosh Slams Mamata Banerjee) করে জানান, বিকেলে যেটা হবে, সেটা লোক দেখানো।

5. Shootout at Entally: সিন্ডিকেট বিবাদে এন্টালিতে চলল গুলি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে জখম মূক-বধির ব্যক্তি

সিন্ডিকেট বিবাদের (Syndicate Clash) জেরে চলা গুলিতে আহত হলেন এক মূক ও বধির ব্যক্তি ৷ ঘটনাটি ঘটেছে এন্টালি থানা এলাকায় (Shootout at Entally) ৷ আহত ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

6. Swati Maliwal: সাজিদের বিরুদ্ধে সরব হওয়ায় স্বাতীকে ধর্ষণের হুমকি, তদন্তে দিল্লি পুলিশ

বিগ বস (Bigg Boss)-এ প্রতিযোগী হিসেবে সাজিদ খানের (Sajid Khan) অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দিল্লি মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন স্বাতী মালিওয়াল (Delhi Commission for Women Swati Maliwal) ৷ সেই কারণে ধর্ষণের অভিযোগ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন ৷ তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ ৷

7. Kerala CM Writes to PM Modi: সর্বভারতীয় পরীক্ষা হিন্দিতে নয়, মোদিকে সাফ জানালেন বিজয়ন

কয়েকটি সর্বভারতীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দি ভাষাকে আবশ্যিক করা নিয়ে প্রস্তাব দিয়েছে সংসদীয় কমিটি ৷ কিন্তু এতে কেরলের সায় নেই ৷ এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন (Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan over Hindi) ৷

8. Cancer Cases in India: নথিভুক্ত রোগীর থেকে দেশে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা 3 গুণ বেশি !

ভারতের ক্যানসার নিয়ে সচেতনতার অভাব দিনে দিনে প্রকট হচ্ছে (Cancer Cases in India) ৷ আর তার ফলে আক্রান্তের সঠিক সংখ্যাটা নথিভুক্ত হচ্ছে না (Real Cancer Cases in Reality Three Times Higher) ৷ এমনটাই জানা গিয়েছে ক্যানসার সংক্রান্ত একটি গবেষণায় ৷

9. Anubrata Mondal: সুকন্যার সংস্থাকে নোটিশ পাঠাল সিবিআই

গরুপাচার মামলায় এবার অনুব্রত কন্যা সুকন্যা মণ্ডলের (Sukanya Mondal) সংস্থার নামে নোটিশ জারি করল সিবিআই (CBI)। এই কোম্পানির যাবতীয় নথিপত্র এবং সমস্ত তথ্য প্রমাণ নিয়ে সিবিআইয়ের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে। আগামী সপ্তাহের সোমবারের মধ্যে ৷

10. Apu Biswas: অপুর কাছে কলকাতা মানে ফুচকা আর মাটির ভাঁড়ে চা !

এপার বাংলার কালীপুজোর (Kali Puja 2022) মুখ ওপার বাংলার অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস (Apu Biswas) ৷ সেই উপলক্ষেই প্রখ্য়াত শিল্পী সনাতন রুদ্র পালের স্টুডিয়োয় সারলেন ফোটোশ্যুট (Photo Shoot)।