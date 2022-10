1.Kerala CM Writes to PM Modi: সর্বভারতীয় পরীক্ষা হিন্দিতে নয়, মোদিকে সাফ জানালেন বিজয়ন

কয়েকটি সর্বভারতীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দি ভাষাকে আবশ্যিক করা নিয়ে প্রস্তাব দিয়েছে সংসদীয় কমিটি ৷ কিন্তু এতে কেরলের সায় নেই ৷ এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন (Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan over Hindi) ৷

2.Anubrata Mondal: সুকন্যার সংস্থাকে নোটিশ পাঠাল সিবিআই

গরুপাচার মামলায় এবার অনুব্রত কন্যা সুকন্যা মণ্ডলের (Sukanya Mondal) সংস্থার নামে নোটিশ জারি করল সিবিআই (CBI)। এই কোম্পানির যাবতীয় নথিপত্র এবং সমস্ত তথ্য প্রমাণ নিয়ে সিবিআইয়ের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে। আগামী সপ্তাহের সোমবারের মধ্যে ৷

3.Shootout at Entally: সিন্ডিকেট বিবাদে এন্টালিতে চলল গুলি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে জখম মূক-বধির ব্যক্তি

সিন্ডিকেট বিবাদের (Syndicate Clash) জেরে চলা গুলিতে আহত হলেন এক মূক ও বধির ব্যক্তি ৷ ঘটনাটি ঘটেছে এন্টালি থানা এলাকায় (Shootout at Entally) ৷ আহত ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

4.PM on Ayodhya Ram Temple: অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে, জানালেন মোদি

2020 সালের অগস্টে অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরির কাজ শুরু হয় ৷ এটা 2022-এর অক্টোবর ৷ পরের বছর ডিসেম্বরেই রাম লালাকে দেখতে পাবেন ভক্তরা, জানালেন প্রধানমন্ত্রী (Ayodhya Ram Temple Constrution) ৷

5.TMC Slams BJP over Sourav: 'আলবিদা বিসিসিআই', প্রতিহিংসা-পরিবারতন্ত্রের রাজনীতির শিকার সৌরভ, অভিযোগ তৃণমূলের

বিসিসিআই সভাপতি পদে কে বসবেন, তা নিয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ঘিরে জল্পনা চলছিল ৷ কিন্তু মঙ্গলবারই মোটের উপর পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, তিনি আর সভাপতি হচ্ছেন না ৷ এ নিয়ে বিজেপিকে দায়ী করল তৃণমূল, এমনকী বামও (TMC BJP conflict over Sourav BCCI President) ৷

6.Nirmala Sitharaman: রুপেকে বিদেশে গ্রহণযোগ্য করতে আলোচনা চালাচ্ছে কেন্দ্র, জানালেন নির্মলা

বিদেশেও যাতে রুপে (Rupay) গ্রহণযোগ্য হয়, ভারত সরকার সেই চেষ্টা করছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ৷ এ নিয়ে একাধিক বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গেও আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন নির্মলা সীতারামন (Nirmala Sitharaman) ৷

7.Nirmala Sitharaman: 'চলতি অর্থবর্ষে আর্থিক বৃদ্ধি 7 শতাংশের আশপাশে থাকবে', মত নির্মলার

তাঁর মতে এবার দেশের আর্থিক বৃদ্ধির পরিমাণ 7 শতাংশের আশপাশে থাকবে । ওয়াশিংটনের একটি সভায় এমন মন্তব্য করলেন তিনি । আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার এবং বিশ্বব্যাঙ্কের বার্ষিক সভায় যোগ দিতে ওয়াশিংটনে এসেছেন নির্মলা (Union FM predicts about economic growth for financial year) ।

8.New Omicron Variant in China: আবার করোনার ভ্রুকুটি চিনে, দাপট দেখাচ্ছে ওমিক্রণের নয়া দুই ভ্যারিয়্যান্ট

নতুন এবং আরও শক্তিশালী ওমিক্রন ভ্যারিয়্যান্টের সন্ধান মিলল চিনে ৷ ফের জারি লকডাউন (Fresh Lock Downs announced in China)। কড়া নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যাতায়াতের উপরও ৷ সবমিলিয়ে করোনার প্রভাবে ব্যাপক ধাক্কা খেয়েছে চিনের অর্থনীতি (Omicron subvariants BF.7 and BA.5.1.7) ৷

9.Agitation on Road Accident: লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু শিশুর, পটাশপুরে তুলকালাম

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু শিশুর (A Child Died in Road Accident) ৷ রাস্তার উপর গাছের গুঁড়ি ফেলে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের ৷ এমনকী ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে, গ্রামবাসীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাঁধে পুলিশের (Agitation by Villagers on Road Accident) ৷

10.WB Weather Update: উত্তরে ভারী, দক্ষিণে হালকা বৃষ্টির সম্ভবনা, শঙ্কা ভূমিধ্বসেরও

শরৎকাল শেষ হতে চলল অথচ বৃষ্টির বিরাম নেই। কখনও উত্তরবঙ্গ (North Bengal) আবার কখনও দক্ষিণবঙ্গ, বৃষ্টি এবার না-ছোড়। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বৃষ্টি এবার একটু বেশি অকৃপণ। লক্ষ্মীপুজো শেষ তবুও ভারী বৃষ্টির ভ্রুকুটি উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলায়। পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের পরিস্থিতিটা অনেকটাই ভালো। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে (WB Weather Update)।