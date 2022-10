1. মানিক ভট্টাচার্যকে 14 দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ ব্যাঙ্কশাল আদালতের

মঙ্গলবার মানিক ভট্টাচার্যকে (Manik Bhattacharya) ব্যাঙ্কশাল আদালত (Bankshall Court, Kolkata) তোলা হয় ৷ এদিন বিচারকের তরফে তাঁকে 14 দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয় ।

2. বিজেপি নেতার বাড়িতে কেন গিয়েছিলেন সুদীপ, প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের তাপস

ফের প্রকাশ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) দুই নেতা তাপস রায় ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বন্দ্ব ৷ তাপস রায় এদিন সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, উত্তর কলকাতার শীর্ষস্থানীয় বিজেপি (BJP) নেতার বাড়িতে কেন গিয়েছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় !

3. অস্ট্রেলিয়ার 19 বছরের পুরনো রেকর্ড ছুঁয়ে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতল ভারত

সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচে সফরকারী দলকে হেলায় হারাল শিখর ধাওয়ান (Shikhar Dhawan) নেতৃত্বাধীন ভারতের অপেক্ষাকৃত তরুণ দল ৷ কুলদীপ যাদব-মহম্মদ সিরাজদের দাপটে মাত্র 99 রানে গুটিয়ে যাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকাকে এদিন 7 উইকেটে হারাল ভারত (India beat South Africa by 7 wickets in third ODI) ৷

4. বিশ্বকাপে নামছে মেয়ে, প্রশাসনের দেওয়া টিভি'তেই 'দলনেত্রী'কে দেখবে পরিবার

অনূর্ধ্ব-17 মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপের (2022 FIFA U-17 Women's World Cup) উদ্বোধনী ম্যাচের (Opening Match) আগেই ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন অষ্টম ওরাওঁয়ের (Astam Oraon) বাড়িতে টেলিভিশন সেট (New Television Set) পৌঁছে দিল গুমলা জেলা প্রশাসন (Gumla District Administration) ৷

5. এবার বিজ্ঞাপনে সাজবে মেট্রো স্টেশনের দেওয়ালও

বিকল্প পথে রোজগার বাড়াতে উদ্যোগী কলকাতা মেট্রো রেল (Kolkata Metro Railway) কর্তৃপক্ষ ৷ তার জন্য কী ব্যবস্থা নিতে চলেছে তারা ? জানুন ৷

6. 'সৌরভহীন' বিসিসিআই ! মরিয়া চেষ্টা সত্ত্বেও ম্যাচ বাঁচাতে ব্যর্থ মহারাজ

দেওয়াল লিখনটা কার্যত পরিষ্কার হয়ে গেলেও সৌরভ (Sourav Ganguly) এবং তাঁর ঘনিষ্ঠমহল একথা মানতে রাজি নন। এমনকী ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি পদে রজার বিনির (Roger Binny) স্থলাভিষিক্ত হওয়ার খবরকে তেমন আমল দিতে নারাজ তাঁরা ৷

7. কীভাবে সুপ্রিম কোর্টের এজলাস পর্যন্ত পৌঁছলেন বিচারপতি চন্দ্রচূড় ?

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ভারতের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি (Next Chief Justice of India) হচ্ছেন বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় (Justice D Y Chandrachud) ৷ কে তিনি ? দেশের পরবর্তী সুপ্রিম প্রধানের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য তুলে ধরল ইটিভি ভারত ৷

8. গোশালায় এক ঝাঁক ইচ্ছে ডানা ! ফ্রি-তে খাওয়া-চিকিৎসা চলছে হাজারো পাখির

লুধিয়ানার প্রাচীন গোশালায় (Ludhiana ancient Goshala) প্রতিদিন হাজার হাজার পায়রার সমাগম হয় (Birds Hospital in Ludhiana)৷ তাদের জন্য থাকে পেটপুরে খাওয়া-দাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ৷

9. নাবালিকার ছবি টুইট নিয়ে শিশু অধিকার সংস্থার রোষের মুখে জুবেইর

নাবালিকার ছবি টুইট নিয়ে জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের রোষের মুখে পড়লেন মহম্মদ জুবেইর (Mohammed Zubair)৷ এই মামলায় আদালতে পেশ করা দিল্লি পুলিশের স্টেটাস রিপোর্ট নিয়ে আপত্তি রয়েছে এনসিপিসিআর-এর (National Commission for Protection of Child Rights)৷

10. একনাথের ‘বালাসাহেবের শিবসেনা’-র প্রতীক ঢাল-তরোয়াল, জানাল কমিশন

শিবসেনার নাম ও প্রতীক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ECI) ৷ একনাথ শিন্ডে (Eknath Shinde) ও উদ্ধব ঠাকরের (Uddhav Thackeray) দু’টি গোষ্ঠী আপাতত আলাদা দু’টি দল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে ৷ প্রতীকও বরাদ্দ করা হল ৷