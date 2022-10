1.Manik Bhattacharya: মানিকের প্রতারণার 2 কোটি 46 লক্ষ টাকার হদিশ ছেলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে !

নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে (Bengal Recruitment Scam) অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য ৷ তাঁকে গ্রেফতার করেছে ইডি (ED) ৷ তদন্তে উঠে এসেছে, মানিকের ছেলের অ্যাকাউন্টে 2 কোটি 46 লক্ষ টাকা রয়েছে ৷ যা একটি সংস্থার থেকে প্রতারণা করে নিয়েছিল মানিক ৷

2.Birds Hospital in Ludhiana: গোশালায় এক ঝাঁক ইচ্ছে ডানা ! ফ্রি-তে খাওয়া-চিকিৎসা চলছে হাজারো পাখির

লুধিয়ানার প্রাচীন গোশালায় (Ludhiana ancient Goshala) প্রতিদিন হাজার হাজার পায়রার সমাগম হয় (Birds Hospital in Ludhiana)৷ তাদের জন্য থাকে পেটপুরে খাওয়া-দাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ৷

3.Eknath Shinde: একনাথের ‘বালাসাহেবের শিবসেনা’-র প্রতীক ঢাল-তরোয়াল, জানাল কমিশন

শিবসেনার নাম ও প্রতীক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ECI) ৷ একনাথ শিন্ডে (Eknath Shinde) ও উদ্ধব ঠাকরের (Uddhav Thackeray) দু’টি গোষ্ঠী আপাতত আলাদা দু’টি দল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে ৷ প্রতীকও বরাদ্দ করা হল ৷

4.Cattle Smuggling Case: সায়গল হোসেনকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার ইডির আবেদন খারিজ হাইকোর্টে

গরুপাচার মামলায় (Cattle Smuggling Case) সিবিআই (CBI) গ্রেফতার করে অনুব্রত মণ্ডলের নিরাপত্তারক্ষী সায়গল হোসেনকে ৷ তাঁকে হেফাজতে নিতে চায় ইডি (ED) ৷ তদন্তকারীরা তাঁকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে জেরা করতে চায় ৷ কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷

5.West Bengal Tourists Dead: হৃষিকেশে ব়্যাফটিং করতে গিয়ে মৃত্যু কলকাতার পর্যটকের, কেদারনাথে মৃত আরও 1

কেদারনাথ ও হৃষিকেশে ঘুরতে গিয়ে রাজ্যের 2 পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে (Two Tourist Dead in Rishikesh and Kedarnath) ৷ মৃতদের একজন কলকাতার বাসিন্দা ৷ তাঁর নাম শুভাশিস বর্মন ৷ তিনি ঋষিকেশে ব়্যাফটিং করার সময় বোট উলটে মারা যান ৷ কেদারনাথে ট্রেকিং করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে মারা যান আরও 1 ব্যক্তি ৷

6.Manik Bhattacharya: কে এই 'আর কে'? হেফাজতে নেওয়া মানিকের থেকে জানতে চায় ইডি

সোমবার রাতে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁর বয়ানে অসঙ্গতি পাওয়ায় গ্রেফতার করা হয় মানিক ভট্টাচার্যকে (Manik Bhattacharya) ৷ আপাতত তাঁকে হেফাজতে নিয়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জড়িত বাকিদের নাম জানার চেষ্টা করছেন ইডি-র (ED) তদন্তকারী অফিসারেরা ৷ তা জানতে গিয়েই একটি নাম নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে ৷

7.2022 FIFA U-17 World Cup: বিশ্বকাপে নামছে মেয়ে, প্রশাসনের দেওয়া টিভি'তেই 'দলনেত্রী'কে দেখবে পরিবার

অনূর্ধ্ব-17 মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপের (2022 FIFA U-17 Women's World Cup) উদ্বোধনী ম্যাচের (Opening Match) আগেই ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন অষ্টম ওরাওঁয়ের (Astam Oraon) বাড়িতে টেলিভিশন সেট (New Television Set) পৌঁছে দিল গুমলা জেলা প্রশাসন (Gumla District Administration) ৷

8.Manik Bhattacharya Arrest: মানিক গ্রেফতার হতেই চাকরিপ্রার্থীদের ধর্নায় অনুষ্ঠিত হল মহিষাসুরমর্দিনী

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Teacher Recruitment Scam) জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের (West Bengal Board of Primary Education) প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য (Manik Bhattacharya Arrest) ৷ তারপরই প্রাথমিকের এই চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনস্থলে অনুষ্ঠিত হল মহিষাসুরমর্দিনী (Mahishasura Mardini) ৷

9.ED Arrests Manik Bhattacharya: মানিককে দেখেই আদালতে উঠল 'চোর চোর' রব, দেখানো হল জুতোও

সোমবার রাতে ম্যারাথন জেরার পর নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে মানিক ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করেছে ইডি (ED) ৷ মানিক ভট্টাচার্যের (Manik Bhattacharya) 2 কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তির হদিশ পেয়েছে ইডি।

10.Illegal Fire Cracker Blast: পাঁশকুড়ায় মজুত বে-আইনি শব্দবাজি বিস্ফোরণে এক কিশোরের মৃত্যু

বাড়ির ভিতর বে-আইনি শব্দ বাজি তৈরির সময় বিস্ফোরণ (Illegal Fire Cracker Blast) ৷ পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার পূর্ব চিল্কা গ্রামে মৃত্যু হল নবম শ্রেণির এক পড়ুয়ার (One Student Dead in Panskura) ৷