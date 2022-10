1. Amitabh Turns 80: 'তোমার মতো কেউ নেই এবং কখনও হবে না', অমিতাভের জন্মদিনে আবেগী পোস্ট মেয়ে শ্বেতার

অমিতাভ বচ্চনের 80তম জন্মদিন আজ (Amitabh Turns 80) ৷ বাবাকে নিয়ে সুন্দর মুহুর্তের ছবি দিয়ে আবেগী পোস্ট মেয়ে শ্বেতা বচ্চনের ৷ অমিতাভের সঙ্গে একাধিক ছবি দিয়েছেন শ্বেতা ৷

2. NIA Raid in Kashmir Valley: সন্ত্রাসবাদে অর্থ জোগানের অভিযোগ, জম্মু ও কাশ্মীরে বিশেষ অভিযানে এনআইএ

সন্ত্রাসবাদে আর্থিক মদতের অভিযোগে জম্মু ও কাশ্মীরের একাধিক এলাকায় অভিযান চালাল এনআইএ (NIA Raid in Kashmir Valley) ৷ আল হুদা এডুকেশনাল ট্রাস্টের (Al Huda Educational Trust) বিরুদ্ধে এনআইএ সন্দেহজনক গতিবিধি এবং সন্ত্রাসে আর্থিক সহায়তার (Terro Funding) তথ্য পেয়েছে বলে সূত্রে খবর ৷

3. Manik Bhattacharya Arrested: 'গ্রেফতার হচ্ছেন', রাত 1টায় মানিককে জানিয়েছিল ইডি

এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য (SSC Recruitment Scam Manik Bhattacharya) ৷ সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে রক্ষাকবচ দিলেও শেষরক্ষা হল না তৃণমূল বিধায়কের ৷

4. Saugata on Kaushik Sen: "টিভি সিরিয়াল করত, মানুষের লড়াইয়ে ছিল না", কৌশিককে নিশানা করে বিতর্কে সৌগত

গান্ধিমূর্তির পাদদেশে 575 দিন ধরে ধরনায় বসা এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের (SSC Job Seekers) সঙ্গে দেখা করেছিলেন অভিনেতা তথা নাট্যকার কৌশিক সেন ৷ এনিয়ে তাঁকে নিশানা করলেন তাঁরই একসময়ের শিক্ষক তথা তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় ৷ তাঁর মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে (Saugata Roy Creates Controversy) ৷

5. Kunal Ghosh: 'বড় কোনও চক্রান্ত হচ্ছে', বিজেপির 'ডিসেম্বর-দাবি' প্রসঙ্গে কুণাল

13 সেপ্টেম্বর রাজ্যে বিজেপির নবান্ন অভিযান ছিল ৷ তারপর থেকে নিশীথ প্রামাণিক, শুভেন্দু অধিকারী বিভিন্ন জনসভায় ডিসেম্বরে পরিবর্তনের কথা বলেছেন (BJP warns Mamata Government) ।

6. ‪Tamoghna Ghosh: বিজেপিতে রদবদবল, কল্যাণের জায়গায় এলেন তমোঘ্ন

ফের রদবদল বঙ্গ বিজেপিতে ৷ এবার উত্তর কলকাতার সাধারণ সম্পাদক পদে বসলেন তমোঘ্ন ঘোষ (New General Secretory of North Kolkata) ৷ সোমবার এমনটাই ঘোষণা করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷

7. Youths Drowned in Ganges: মৃতদেহ সৎকারে এসে নিমতলা ঘাটে বাণের জলে ভেসে গেল 5 যুবক

মাল বাজারের হড়পা বানের জের হওয়া দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও বিপর্যয় কলকাতার গঙ্গার ঘাটে ৷ মৃতদেহ সৎকারে এসে বানের জলে ভেসে গেল 5 যুবক (Youths Drowned in River Ganges)৷

8. CID Summoned BJP MLAS: 2 বিজেপি বিধায়ককে ভবানী ভবনে তলব সিআইডির

রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থার দাবি, নিজের প্রভাব খাটিয়ে কল্যাণী এইমস হাসপাতালে মেয়ে মৈত্রী দানার চাকরির ব্যবস্থা করেছেন বিধায়ক। এছাড়াও অভিযোগ উঠেছে বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষের পুত্রবধূর বিরুদ্ধেও (Two BJP Leaders summoned by CID over recruitment scam)।

9. BCCI President Election: দিল্লি হয়ে মুম্বইয়ের পথে, কঠিন পরীক্ষার সামনে সৌরভ

18 তারিখ বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভার আগে মুম্বইয়ের বৈঠক কার্যত সেমিফাইনাল । বিসিসিআইয়ের মুখ কে হবেন ? তাঁর সঙ্গেই বা কে কে থাকবেন সেটা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে এদিন (Sourav to participate in a crucial BCCI meeting in Mumbai) ।

10. Haridevpur Murder Case: হরিদেবপুরের ঘটনায় মাগুর পুকুরে গেল পুলিশের দল

পুলিশ জানতে পেরেছে অয়নের হত্যার পর গাড়ি ভাড়া করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মাগুর পুকুর এলাকায় গিয়েছিল বান্ধবীর পরিবার। ঠিক এই কারণেই সেখানে গেলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা (Police officials reached Magur pukur area of south 24 parganas in connection with Haridevpur Murder Case