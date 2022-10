1. Kunal Ghosh: 'বড় কোনও চক্রান্ত হচ্ছে', বিজেপির 'ডিসেম্বর-দাবি' প্রসঙ্গে কুণাল

13 সেপ্টেম্বর রাজ্যে বিজেপির নবান্ন অভিযান ছিল ৷ তারপর থেকে নিশীথ প্রামাণিক, শুভেন্দু অধিকারী বিভিন্ন জনসভায় ডিসেম্বরে পরিবর্তনের কথা বলেছেন (BJP warns Mamata Government) ।

2. CID Summoned BJP MLAS: 2 বিজেপি বিধায়ককে ভবানী ভবনে তলব সিআইডির

রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থার দাবি, নিজের প্রভাব খাটিয়ে কল্যাণী এইমস হাসপাতালে মেয়ে মৈত্রী দানার চাকরির ব্যবস্থা করেছেন বিধায়ক। এছাড়াও অভিযোগ উঠেছে বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষের পুত্রবধূর বিরুদ্ধেও (Two BJP Leaders summoned by CID over recruitment scam)।

3. Haridevpur Murder Case: হরিদেবপুরের ঘটনায় মাগুর পুকুরে গেল পুলিশের দল

পুলিশ জানতে পেরেছে অয়নের হত্যার পর গাড়ি ভাড়া করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মাগুর পুকুর এলাকায় গিয়েছিল বান্ধবীর পরিবার। ঠিক এই কারণেই সেখানে গেলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা (Police officials reached Magur pukur area of south 24 parganas in connection with Haridevpur Murder Case)

4. Kolkata Market Price: ঊর্ধ্বমুখী সবজির দাম, ছ্যাঁকা লাগছে আমিষেও

আপাতত পুজো মিটেছে ৷ তারপর বাজারের কী অবস্থা ? শাক, সবজি, মাছ, মাংসের দাম কি কিছুটা কমল, নাকি বেড়ে চলেছে ৷ দেখে নিন একনজরে (Market Price in Kolkata) ৷

5. West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টি, পাহাড়ে ভূমিধসের শঙ্কা

বর্ষা বিদায়ের প্রক্রিয়া সময়ে শুরু হলেও তা এখনও পুরোপুরি রাজ্য ছেড়ে যায়নি ৷ আগমী কয়েকদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে ৷ বিশেষত উত্তরবঙ্গের জন্য সতর্কবার্তা দিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস (IMD Kolkata Weather forecast) ৷

6. Accident at Eastern Coalfields: পাণ্ডবেশ্বরে ভেঙে পড়ল কোল প্লান্টের লোহার কাঠামো, প্রাণে বাঁচলেন শতাধিক কর্মী

পাণ্ডবেশ্বরে কয়লাখনির কোল হ্যান্ডেলিং প্লান্টের (Eastern Coalfields) লোহার কাঠামো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল (Iron Structure of Coal Plant Collapsed) ৷ সেই সময় চলছিল লাঞ্চ টাইম ৷ তাই অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল কয়লাখনির শতাধিক কর্মী ৷

7. PM Narendra Modi: সাধারণ মানুষের থেকে শুভেচ্ছা নিতে মোদি নামলেন গাড়ি থেকে, দিলেন অটোগ্রাফও

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) তিনদিনের সফরে একাধিক কর্মসূচিতে রয়েছেন গুজরাতে (Narendra Modi in Jamnagar, Gujarat) ৷ সোমবার ছিল তাঁর এই গুজরাত সফরের দ্বিতীয় দিন ৷ এদিন তিনি গিয়েছিলেন জামনগরে ৷ পরিকল্পনা মাফিক ছিল বেশ কিছু কর্মসূচি ৷

8. Save Biodiversity: চলছে গাছ লাগানো, বিলুপ্তপ্রায় পাখিদের পরিবেশে ফেরাতে বদ্ধপরিকর কাঁকসার 'সেলিম আলি'

পাখিদের আশ্রয় ও খাদ্যের জোগান দিতে (Save Biodiversity) এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ফলের গাছ রোপণে মগ্ন কাঁকসার ব্যক্তি ৷ তাঁর নাম অশোক রায় ৷ বাড়ি কাঁকসার মলানদিঘির আকন্দরায় । পাখিদের বাঁচাতে (To Save Birds) উদ্যোগী এই অশোক রায়কে কুর্নিশ জানাচ্ছেন এলাকাবাসীরাও ৷

9. Remove ATK Controversy: 'রিমুভ এটিকে' নিয়ে মোহনবাগানের অন্দরে আমরা-ওরা

রিমুভ এটিকে আন্দোলন নিয়ে জোর বিতর্ক মোহনবাগান ক্লাবে। একে অপরের দিকে আঙুল তুলছেন কর্তা এবং প্রাক্তন কর্তারা। তবুও সমাধান এখনও অধরা (Remove ATK movement sparked blame game in Mohun Bagan)।

10. BCCI President Election: দিল্লি হয়ে মুম্বইয়ের পথে, কঠিন পরীক্ষার সামনে সৌরভ

18 তারিখ বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভার আগে মুম্বইয়ের বৈঠক কার্যত সেমিফাইনাল । বিসিসিআইয়ের মুখ কে হবেন ? তাঁর সঙ্গেই বা কে কে থাকবেন সেটা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে এদিন (Sourav to participate in a crucial BCCI meeting in Mumbai) ।