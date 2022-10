1.Nobel Prize 2022: অর্থনৈতিক বিজ্ঞানে নোবেল পাচ্ছেন তিন গবেষক

অর্থনৈতিক বিজ্ঞান সমূহের (Economic Sciences) জন্য ঘোষিত হল এবছরের নোবেল পুরস্কার (Nobel Prize) ৷ যৌথভাবে পুরস্কার পাচ্ছেন বেন এস বেরনাকে (Ben S Bernanke), ডগলাস ডাব্লিউ ডায়মন্ড (Douglas W Diamond) এবং ফিলিপ এইচ দিবভিগ (Philip H Dybvig) ৷

2.Factionalism in TMC: উদয়নের গড়ে প্রকট কোন্দল, প্রধান ও অঞ্চল সভাপতির চামড়া তুলে নেওয়ার হুমকি তৃণমূল কর্মীদের

উদয়ন গুহর গড়ে প্রকট তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল (Factionalism in TMC)৷ অঞ্চল সভাপতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের চামড়া তুলে নেওয়ার হুমকি দিয়ে মিছিল বের করলেন তৃণমূল কর্মীরা (TMC Rally against party leader)৷

3.Adhir on Panchayat Poll: পঞ্চায়েত নির্বাচন রক্তক্ষয়ী হবে, কেন্দ্রীয় বাহিনী চাই, দাবি অধীরের

2023 সালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন (Panchayat Elections 2023) ৷ ওই ভোটে অশান্তি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী (Congress MP Adhir Chowdhry) । তাঁর দাবি, পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে ৷

4.Great Escape: কৌশাম্বীতে মিরাকল ! গঙ্গায় পড়ে 40 কিমি ভেসে গিয়েও অক্ষত বৃদ্ধা

কৌশাম্বীতে গঙ্গায় পড়ে 40 কিলোমিটার ভেসে গিয়েও জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার হলেন বৃদ্ধা (Old woman falls in Ganga)৷ এই ঘটনায় হতবাক উপস্থিত সবাই (Woman found live in ganga Kaushambi)৷

5.Bengal Safari Park: বেঙ্গল সাফারি পার্কে ছাড়া হল 4 রয়্যাল বেঙ্গল শাবক, আগামী বছর আসছে সিংহ

বেঙ্গল সাফারি পার্কে ছাড়া হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের 4 শাবক (4 Royal Bengal Cubs) ৷ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার শিলা ও বিভানের সন্তান এই 4 শাবক ৷ আগামী বছর শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে (Bengal Safari Park) সিংহ আনা হবে ৷

6.Swiss Bank Account Details: স্যুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টের চতুর্থ পর্যায়ের তথ্য হাতে পেল ভারত

স্যুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টের চতুর্থ পর্যায়ের তথ্য হাতে পেল ভারত (India gets 4th set of Swiss bank account details)৷ এই পর্যায়ে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে এক এক জন ব্যক্তি ও সংস্থার নামে বেশ কয়েকটি অ্যাকাউন্টের হদিশ মিলেছে (Swiss Bank Account Details)৷

7.Sajid Khan: বিগ বস থেকে সাজিদকে বের করুন ! মন্ত্রীকে চিঠি দিল্লি মহিলা কমিশনের প্রধানের

চলচ্চিত্র নির্মাতা সাজিদ খানকে (Sajid Khan) 'বিগ বস' (Bigg Boss) থেকে বহিষ্কারের দাবি জানালেন দিল্লি মহিলা কমিশনের (Delhi Commission for Women) প্রধান স্বাতী মালিওয়াল (Swati Maliwal) ৷ এ নিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি ও সম্প্রচার মন্ত্রী (Union Information and Broadcasting Minister) অনুরাগ ঠাকুরকে (Anurag Thakur) চিঠি পাঠালেন তিনি ৷

8.Job Seekers Agitation: ধরনা মঞ্চে অসুস্থ চাকরিপ্রার্থী, নিয়ে যাওয়া হল এসএসকেএমে

ফের ধরনা (Job Seekers Agitation) চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়লেন এক চাকরিপ্রার্থী । অসুস্থ চাকরিপ্রার্থীকে এসএসকেএম হাসপাতালে (SSKM Hospital) নিয়ে যাওয়া হয়েছে । বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি।

9.Jangipara Minor Girl Death: যৌন নিগ্রহে বাধা দেওয়াতেই মর্মান্তিক মৃত্যু ! জাঙ্গিপাড়ার ঘটনায় দাবি পুলিশের

হুগলির (Hooghly) জাঙ্গিপাড়ায় নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর (Jangipara Minor Girl Death) ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ধৃতদের মধ্যে তিনজনই নাবালক ৷

10.SSC Recruitment Scam: সুবীরেশের নির্দেশেই প্রার্থীদের মার্কশিটের নম্বর বদল, আদালতে বিস্ফোরক সিবিআই

সোমবার এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) মামলায় ধৃত সুবীরেশ ভট্টাচার্যকে আদালতে তোলা হয় ৷ সেখানে শুনানি চলাকালীন সুবীরেশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনে সিবিআই (CBI) ৷