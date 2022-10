1. National Animal of India: গরুকে জাতীয় পশু ঘোষণার দাবিতে মামলা ! আবেদন শুনলই না সুপ্রিম কোর্ট

গরুকে (Cow) জাতীয় পশুর (National Animal of India) স্বীকৃতি দিতে সুপ্রিম কোর্টে (Supreme Court) রুজু হওয়া মামলা শুনতে রাজিই হল না সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ ৷ সোমবার আদালতের তরফে জানানো হয়, ভারতীয় সংবিধানের 32 নম্বর (Article 32) ধারা অনুসারে, এই মামলায় যে আবেদন করা হয়েছে, তা শীর্ষ আদালতের কাজ নয় ৷

2. Mourning on Mulayams Death: মুলায়মের প্রয়াণে উত্তরপ্রদেশে 3 দিনের শোক ঘোষণা যোগীর

মুলায়ম সিং যাদবের প্রয়াণে উত্তরপ্রদেশে তিনদিনের শোক ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ (CM Yogi Adityanath Declares Three Days Mourning) ৷ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে ৷

3. Mulayam Singh Yadav: 'গণতন্ত্রের সৈনিক' মুলায়ম সিং যাদবকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

82 বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির (Samajwadi party) প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদব (Mulayam Singh Yadav Passed Away) ৷ তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷ মুলায়ম সিং যাদবকে নিয়ে এদিন বেশ কিছু টুইট করেন মোদি ৷

4. Cattle Smuggling Case: অনুব্রতর বিরুদ্ধে পেশ করা চার্জশিটে 'সাক্ষী' সাংসদ শতাব্দী

অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে পেশ করা চতুর্থ চার্জশিটে নাম আছে সাংসদ শতাব্দী রায়ের (Satabdi Roy Name as Witness in CBI Charge Sheet) ৷ সেখানে সাংসদের নাম সাক্ষীর তালিকায় রয়েছে ৷

5. DICC T20 Champions Trophy: ডিআইসিসি টি20 চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় বধির ক্রিকেট দল

ডিআইসিসি টি20 চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি (DICC T20 Champions Trophy 2022) জয় ভারতীয় দলের ৷ সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মাঠে 39 রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা (India Deaf Cricket Team) ৷

6. Manmohan Pays Homage to Mulayam: মুলায়ম ছিলেন সমাজবাদী আন্দোলনের আইকন, শোকপ্রকাশ মনমোহন সিংয়ের

সমাজবাদী পার্টির (Samajwadi Party) প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদব (Mulayam Singh Yadav) সোমবার সকালে প্রয়াত ৷ দীর্ঘদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন ৷ তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং (Former Prime Minister Manmohan Singh) ৷

7. Mulayam Singh Yadav: প্রয়াত মুলায়ম সিং যাদব, বয়স হয়েছিল 82 বছর

82 বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির প্রধান মুলায়ম সিং যাদব (Mulayam Singh Yadav Passed Away) ৷ গত 22 অগস্ট থেকে তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ৷

8. Tension in Mominpur: দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত মোমিনপুর, বোমার ঘায়ে জখম 2 পুলিশকর্মী

দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কলকাতার মোমিনপুর এলাকা (Tension in Mominpur)৷ বোমার ঘায়ে জখম হয়েছেন 2 পুলিশকর্মী ৷ এখনও এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি ৷

9. Agra Residents Renamed Colony: 'নরকপুরী' থেকে 'নালা সরোবর', আগ্রার বিভিন্ন জায়গায় নতুন নাম দিলেন স্থানীয়রা

প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েও বেহাল রাস্তা মেরামত না হওয়ার অভিযোগ আগরার বিভিন্ন কলোনিতে (Protest Against Road and Waterlogging Problem) ৷ আর তাই প্রতিবাদে এ বার সেই সব কলোনির নামই বদলে দিলেন বাসিন্দারা (Agra Residents Renamed Colony) ৷ বসিয়ে দেওয়া হল সেই বদলে দেওয়া নামের বোর্ড ৷

10. Mulayam Singh Yadav: 'নেতাজিহীন' ভারতীয় রাজনীতি, ফিরে দেখা মুলায়ম-জীবন

'জিসকা জলওয়া কায়েম হ্যায়, উসকা নাম মুলায়ম হ্যায়' (যার ক্যারিশমা এখনও বিদ্যমান, তার নাম মুলায়ম সিং) । রাজনীতির আঙিনায় একজন নেতার ব্যক্তিগত ক্যারিশমা তাঁর রাজনৈতিক দলের পালে হাওয়া দিয়েছে (Mulayam Singh Yadav passes Away) ৷ আর সেই হাওয়াতেই তরতর করে এগিয়ে চলেছে দলের রণতরী, তাও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ৷