1.Shiv Sena Symbol Row: উদ্ধবের শিবসেনার প্রতীক হতে পারে ত্রিশূল, উদীয়মান সূর্য অথবা জ্বলন্ত মশাল

দলীয় প্রতীক করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে তিনটি অপশন পাঠাল উদ্ধব ঠাকরের (Uddhav Thackeray) শিবসেনা (Shiv Sena Symbol Row)৷ তাদের পছন্দ ত্রিশূল, উদীয়মান সূর্য অথবা জ্বলন্ত মশাল ৷

2.Cong Prez Poll: কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের প্রচারে বঙ্গে আসছেন খাড়গে-থারুর

কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের (Congress President Election) প্রচারে বঙ্গে আসছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে (Mallikarjun Kharge) ও শশী থারুর (Shashi Tharoor)৷

3.Sreelekha slams Swastika: মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 'সৌজন্যে' স্বস্তিকা ! 'খামতি দিদিমণি', তোপ শ্রীলেখার

আত্মহত্যা থেকে শুরু করে স্বজনপোষণ, একাধিক নিষয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন দু'জন । তাতেই নবতম সংযোজন কার্নিভাল এং মমতা-স্বস্তিকার 'সৌজন্য বিনিময়' (Sreelekha Mitra slams Swastika Mukherjee) ।

4.Garbage in Puja Mandap: ভাঙা মণ্ডপগুলির নীচের অংশ ডেঙ্গির আঁতুড়ঘর, উপদ্রব ছড়ানোর আশংকায় স্থানীয়রা

দুর্গাপুজো (Durga Puja), কার্নিভাল সব শেষ ৷ তবে মণ্ডপের নিচের অংশে এখনও জমে রয়েছে আবর্জনা ৷ চিন্তায় মণ্ডপের আশপাশে বসবাসকারী নাগরিকরা ৷

5.Lakshmi Puja: চোখে জল মা লক্ষ্মীর, চাকরিপ্রার্থীকে ধনদেবীরূপে আরাধনা ধরনা মঞ্চে

মহিলা চাকরিপ্রার্থীকে দেবী লক্ষ্মী (Lakshmi Puja) সাজিয়ে পুজো করলেন চাকরিপ্রার্থীরা (Job Seekers) ৷ এমনই ছবি দেখা গিয়েছে ধরনা মঞ্চে ৷

6.Asaduddin Owaisi: মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি কন্ডোম ব্যবহার করে, পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে ভগবতকে পালটা ওয়েইসির

মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি কন্ডোম ব্যবহার করে (Muslims Use Condoms Most) ৷ জন্ম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এমনই দাবি করলেন আসাউদ্দিন ওয়েইসি (Asaduddin Owaisi on Population) ৷ মোহম ভগবতের জন্ম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে করা মন্তব্যের (Mohan Bhagwat Population Remarks) জবাবে, এ কথা বলেন ওয়েইসি ৷

7.Dispute Over Missing Goats: ছাগল চুরি নিয়ে ঝামেলা, গুলি করে খুন কৃষককে

ছাগল নিখোঁজ (Dispute Over Missing Goats) নিয়ে ঝামেলার জেরে গুলি করে খুন করা হল এক কৃষককে (Farmer Shot Dead)৷ তামিলনাড়ুর (Tamil Nadu) মেট্টুপালায়মের ঘটনা ৷

8.TET and SSC Agitation: সাদা কাপড় দিয়ে ঘিরে আন্দোলন আটকানো যায় না, রাজ্যকে তোপ কংগ্রেসের

এ দিন ধর্মতলায় চাকরিপ্রার্থী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৷ সেখানেই গতকাল দুর্গাপুজোর কার্নিভালের (Durga Puja Carnival) জন্য আন্দোলনের জায়গাকে সাদা কাপড় দিয়ে ঘিরে দেওয়ার ঘটনার নিন্দায় রাজ্য সরকারকে নিশানা করলেন তিনি (Ashutosh Chatterjee Criticises TMC Government) ৷

9.Pawar Praises Muslims: বলিউডকে শীর্ষে পৌঁছে দিতে মুসলিমদের অবদান সর্বাধিক: শরদ পাওয়ার

বলিউডকে শীর্ষ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান সর্বাধিক (Pawar Praises Muslims)৷ এমনই দাবি এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারের (Sharad Pawar)৷

10.Solar Powered Village: প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে দেশের প্রথম সৌরশক্তি নির্ভর গ্রাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ মোধেরার

গুজরাতের মোধেরাকে ‘ভারতের প্রথম সৌরশক্তি নির্ভর গ্রাম’ (Solar Powered Village in India) বলে ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷ মোধেরা গ্রামের সবক’টি বাড়িতে প্রায় 1 হাজার সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে বলে জানিয়েছে গুজরাত সরকার ৷