1.Jangipara Minor Girl Death: কংগ্রেস প্রতিনিধি দলকে মৃত নাবালিকার বাড়ি যেতে বাধা গ্রামবাসীদের

জাঙ্গিপাড়ায় মৃত নাবালিকার (Jangipara Minor Girl Death) বাড়িতে যাওয়া কংগ্রেস প্রতিনিধি দলকে তাড়া করল গ্রামবাসীরা (Villagers Stop Congress Delegation) ৷ কোনও রাজনৈতিক দলকে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা ৷

2.Saigal Hossain: আসানসোল সংশোধনাগারে ইডি, সায়গলকে সই করানো হল নথিতে

আসানসোল সংশোধনাগারে গিয়ে সায়গল হোসেনের (Saigal Hossain) সঙ্গে দেখা করলেন ইডির দুই গোয়েন্দা ৷ তাঁরা একটি নথিতে সায়গলকে দিয়ে সই করিয়েছেন বলে খবর মিলেছে (ED visits Asansol Jail)৷

3.Pawar Praises Muslims: বলিউডকে শীর্ষে পৌঁছে দিতে মুসলিমদের অবদান সর্বাধিক: শরদ পাওয়ার

বলিউডকে শীর্ষ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান সর্বাধিক (Pawar Praises Muslims)৷ এমনই দাবি এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারের (Sharad Pawar) ৷

4.Mother Sells Son: ডানকুনিতে নেশার ঘোরে সন্তানকে বিক্রি মায়ের, পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার শিশু

এও সম্ভব ! নেশার ঘোরে নিজের সন্তানকেই বেচে দিল মা ৷ এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে ডানকুনিতে (Dankuni) ৷ পুলিশের তৎপরতায় পরে উদ্ধার হয় শিশুটি ৷

5.Moloy Ghatak: মলয় ঘটক জোকার ! তৃণমূল নেতার ফেসবুক পোস্ট ঘিরে তোলপাড়

মলয় ঘটককে (Moloy Ghatak) জোকার বললেন আসানসোলের তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় (Asansol TMC leader)৷ দলের আরও কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে তিনি তোপ দেগেছেন ৷

6.Photo Exhibition on Old Kolkata: ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হবে 150 বছরের পুরনো তিলোত্তমাকে

কেমন ছিল পুরনো কলকাতা ? কেমন ছিল 150 বছর আগেকার কলকাতার মানুষজন ? খুব শীঘ্রই এমন সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে হাজির হবে পশ্চিমবঙ্গ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এবং অফিসিয়াল ট্রাস্টি ৷ পুরনো নথি ঘেঁটে দেড় থেকে দু’শো বছরের পুরনো এমন ছবি বের করা হয়েছে ৷ যা নিয়ে চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজিত হবে কলকাতার টাউন হলে (Photo Exhibition of Old Kolkata at Town Hall) ৷

7.Budget 2024: নয়া অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট তৈরির প্রক্রিয়া শুরু সোমবার

সোমবার নয়া অর্থবর্ষের বাজেট তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করবে কেন্দ্র (Financial year 2023-24) ৷ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক হবে ৷ অর্থ সচিব এবং ব্যয় সচিবের সভাপতিত্বে হবে এইসব বৈঠকগুলি ৷

8.Motor Insurance Policy: ‘আপনার সাধ্যের মধ্যে খরচ’ নীতি, গাড়ির বিমা কেনার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ

আপনার সাধ্যের মধ্যে খরচ (Pay-as-You-Consume Policy), এটি একটি অ্যাড-অন কভার, যা সম্পূর্ণভাবে মোটর বিমা (Motor Insurance) নীতির অধীনে পড়ে ৷ কত প্রিমিয়াম দিতে হবে তা নির্ভর করে, কতটা দূরত্বে ভ্রমণ করা হচ্ছে তার উপর ৷ সেই মতো বিমা কভারেজ বেছে নিতে পারেন গ্রাহকরা (Motor Insurance Policy) ৷

9.New Strategy of BJP : গতবার হারা 144টি লোকসভা কেন্দ্রে বিশেষ কর্মসূচি বিজেপির, নেতৃত্বে মোদি

2024-এ লোকসভা নির্বাচন নিয়ে তোড়জোড় শুরু করছে গেরুয়া শিবির ৷ এর আগের লোকসভা নির্বাচনে যে যে কেন্দ্রগুলিতে হেরেছিল পদ্মফুল সেগুলিতে নতুন করে প্রচারে নামছে বিজেপি (Bharatiya Janata Party Rally)৷

10.Tehatta Martyr: ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণে শহিদ জওয়ানের কফিনবন্দি দেহ ফিরল তেহট্টের গ্রামে

উত্তরপ্রদেশে সেনা ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণে শহিদ জওয়ান সুকান্ত মণ্ডলের কফিনবন্দি দেহ বাড়িতে এসে পৌঁছল (Coffined Body of Martyred Jawan Returned)।