1. Mother Sells Son: ডানকুনিতে নেশার ঘোরে সন্তানকে বিক্রি মায়ের, পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার শিশু

এও সম্ভব ! নেশার ঘোরে নিজের সন্তানকেই বেচে দিল মা ৷ এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে ডানকুনিতে (Dankuni) ৷ পুলিশের তৎপরতায় পরে উদ্ধার হয় শিশুটি ৷

2. New Strategy of BJP : গতবার হারা 144টি লোকসভা কেন্দ্রে বিশেষ কর্মসূচি বিজেপির, নেতৃত্বে মোদি

2024-এ লোকসভা নির্বাচন নিয়ে তোড়জোড় শুরু করছে গেরুয়া শিবির ৷ এর আগের লোকসভা নির্বাচনে যে যে কেন্দ্রগুলিতে হেরেছিল পদ্মফুল সেগুলিতে নতুন করে প্রচারে নামছে বিজেপি (Bharatiya Janata Party Rally) ৷

3. Laxmi Puja 2022: ধনদেবীর আরাধনায় 'লক্ষ্মীছাড়া' বাজার, দামের আগুনে হাত পুড়ছে আম-আদমির

আজ কোজাগরী পূর্ণিমা (Laxmi Puja 2022) ৷ প্রতিবছর এদিন লক্ষ্মী আরাধনায় মেতে ওঠেন রাজ্যবাসী ৷ এই বছরও তার অন্যথা হয়নি ৷ তবুও নারায়ণ পত্নীকে ঘরে বেঁধে রাখতে পকেটের সঙ্গে না হয় একটু আপস করতে হলেও তাই সই !

4. Sukanta Majumdar: 'সরকারি টাকায় মোচ্ছব', দুর্গাপুজো কার্নিভাল নিয়ে মমতাকে বিঁধলেন সুকান্ত

কার্নিভালে বিরোধী জনপ্রতিনিধিরা আমন্ত্রণ না পাওয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Mamata Banerjee) নিশানা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷ তাঁর কটাক্ষ, দুর্গাপুজো কার্নিভাল (Durga Puja Carnival) আসলে সরকারি টাকায় হওয়া মোচ্ছব।

5. Malda Attack: ছিনতাই করতে লরিতে হামলা, ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর আহত চালক

কলকাতায় ফেরার পথে মালদা বাইপাস এলাকায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টা ৷ প্রতিবাদ করে গুরুতর আহত গাড়ি চালক (Malda Attack) ৷

6. BJP Yuva Morcha Protest: কার্নিভালের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি যুব মোর্চা

মাল নদীতে হড়পা বানে 8 জনের মৃত্যুর (Mal River Incident) পরেও কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পুজো কার্নিভালের (Durga Puja Carnival) আয়োজন করা হয়েছিল ৷ যার নিন্দায় ও প্রতিবাদে শিয়ালদা স্টেশনে বিক্ষোভ দেখাল উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপির যুব মোর্চা (North Kolkata BJP Yuva Morcha Protest) ৷

7. Horrific Incident Gaighata : সম্পর্ক নেই 8 বছর ! তবু স্ত্রীর নতুন স্বামীকে কোপ প্রথম পক্ষের

আট বছর সম্পর্ক নেই স্ত্রী সঙ্গে ৷ কিন্তু অন্যজনকে বিয়ে করতেই, স্ত্রীর বর্তমান স্বামীর উপর চড়াও হলেন আগের স্বামী ৷ তাঁর ধারালো অস্ত্রের কোপে জখম বর্তমান স্বামী ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু পুলিশের (Ex Husband Tried To Kill Present Husband In Gaighata) ৷

8. Birbhum Missing Mystery: শান্তিনিকেতনের পর এবার বোলপুর ! নিঁখোজ দুই নাবালক

শান্তিনিকেতনের রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও নিখোঁজ দুই নাবালক (Two Brothers Missing) ৷ সম্পর্কে তারা ভাই ৷ শনিবার বোলপুরের সুরশ্রীপল্লী এলাকার ঘটনা ৷ জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর থেকে হঠাৎই বছর সাতের বিনোদ মাহাতো ও বছর সাড়ে চারের প্রমোদ মাহাতোকে খুঁজে পাচ্ছিল না পরিবারের লোকজন ৷

9. Fire Incident in Mathurapur: লক্ষ্মীপুজোর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, পুড়ল লক্ষাধিক টাকার মাছ

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আগের রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল মাছের আড়ত । দমকলের 1 ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে খবর । ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনা মথুরাপুর থানার অন্তর্গত খটিরবাজার এলাকায় ।

10. Goodbye Wishes Amitabh: সামনেই 80তম জন্মদিন অমিতাভের, ভিডিয়ো বার্তায় আগাম শুভেচ্ছা টিম গুডবাইয়ের

সামনেই 80তম জন্মদিন অমিতাভ বচ্চনের (Amitabh Bachchan)৷ তার আগে বিশেষ ভিডিয়ো বার্তায় (Amitabh Bachchan 80th birthday) তাঁকে আগাম শুভেচ্ছা জানাল টিম গুডবাই (Goodbye Wishes Amitabh)৷