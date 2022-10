1. Horrific Incident Gaighata : সম্পর্ক নেই 8 বছর ! তবু স্ত্রীর নতুন স্বামীকে কোপ প্রথম পক্ষের

আট বছর সম্পর্ক নেই স্ত্রী সঙ্গে ৷ কিন্তু অন্যজনকে বিয়ে করতেই, স্ত্রীর বর্তমান স্বামীর উপর চড়াও হলেন আগের স্বামী ৷ তাঁর ধারালো অস্ত্রের কোপে জখম বর্তমান স্বামী ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু পুলিশের (Ex Husband Tried To Kill Present Husband In Gaighata) ৷

2. Local Train Cancelled: বেশ কয়েকটি লোকাল বাতিল, অতিরিক্ত স্টেশনে ট্রেন থামাবার ঘোষণা পূর্ব রেলের

যাত্রী স্বাচ্ছন্দের কথা মাথায় রেখে অতিরিক্ত স্টেশনে ট্রেন থামাবার ঘোষণা পূর্ব রেলের (Eastern Railway) । পাশাপাশি বেশ কয়েকটি লোকাল ট্রেন বাতিলেরও ঘোষণা করা হয়েছে (Local Train Cancelled) ৷

3. Health Hazard: 2 বছরে 462টি 'ভেজাল' ওষুধে নিষেধাজ্ঞা জারি কেন্দ্রের, গ্রেফতার 384 জন

ড্রাগ বা ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে নিয়ে বিস্ফোরক তথ্য সামনে এল (Health Hazard) ৷ জানা গিয়েছে, 2019 থেকে 2021 সালের মধ্যে ভারতে মোট 462টি ওষুধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ কারণ, সেগুলির কোনওটাকে ভেজাল, আবার কোনওটাকে ক্ষতিকারক (462 Medicine Samples Declared Spurious) বলে চিহ্নিত করেছিল ডিসিজিআই (DCGI) ৷

4. BJP Organizational polls : ডিসেম্বরেই কি বিজেপিতে বড় রদবদল ? তুঙ্গে তরজা

ডিসেম্বর মাসে সাংগঠনিক নির্বাচন হতে পারে পদ্ম শিবিরে (The saffron camp may have organizational polls in December) । আর সেথানেই বড় কোনও চমক থাকতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ।

5. PIL to Save Tram: কলকাতায় বিপন্ন পরিবেশবান্ধব ট্রাম, গণপরিবহণকে ফেরাতে জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে

কলকাতার একাধিক রুট থেকে ট্রাম তুলে নেওয়া হয়েছে ৷ হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র জায়গায় ট্রাম চলাচল করে ৷ এদিকে ট্রাম পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গণপরিবহণ ব্যবস্থা ৷ এবার ট্রাম বাঁচাতে আদালতে গেলেন ট্রামপ্রেমীরা (Tram Lovers appeals to High Court) ৷

6. Puja Carnival 2022: দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে ঘুরে দাঁড়াবে রাজ্যের পর্যটন, দাবি ফিরহাদের

ইউনেসকো স্বীকৃতি দিয়েছে দুর্গোৎসবকে ৷ স্বভাবতই এ নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে বিভিন্ন মহলে । ভিন রাজ্য তো বটেই, অন্য দেশেও জনপ্রিয়তা বাড়ছে কলকাতার দুর্গাপুজোর ৷ কিন্তু এরইমধ্যে একদিকে বিসর্জনের দুর্ঘটনা, অন্যদিকে রাজ্যের অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তন - এসব নিয়ে কী বললেন শহরের মহানাগরিক (Firhad Hakim assures of Economic Development) ?

7. Sitharaman Slams KCR: 'তান্ত্রিকের পরামর্শে দলের নাম বদলেছেন !' কেসিআরকে তোপ নির্মলার

দশেরার দিন কেসিআর তাঁর দল টিআরএসকে জাতীয় দলে হিসেবে ঘোষণা করেছেন ৷ নতুন নাম হয়েছে ভারত রাষ্ট্র সমিতি । বিজেপি বিরোধী মুখ হিসেবে উঠে আসতেই এমন উদ্যোগ কেসিআরের ৷ এবার এনিয়ে তাঁকে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Nirmala Sitharaman slams KCR over Bharat Rashtra Samiti) ৷

8. Birbhum Missing Mystery: শান্তিনিকেতনের পর এবার বোলপুর ! নিঁখোজ দুই নাবালক

শান্তিনিকেতনের রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও নিখোঁজ দুই নাবালক (Two Brothers Missing) ৷ সম্পর্কে তারা ভাই ৷ শনিবার বোলপুরের সুরশ্রীপল্লী এলাকার ঘটনা ৷ জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর থেকে হঠাৎই বছর সাতের বিনোদ মাহাতো ও বছর সাড়ে চারের প্রমোদ মাহাতোকে খুঁজে পাচ্ছিল না পরিবারের লোকজন ৷

9. West Bengal Weather Update: ধনদেবীর আরাধনায় মাতোয়ারা বঙ্গ, কেমন থাকবে আবহাওয়া ?

লক্ষ্মীপুজোয় বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল আগে থেকেই (West Bengal Weather Update) ৷ তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই ৷ পাশাপাশি আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই রাজ্য থেকে বর্ষা বিদায় নেবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর ৷

10. Mithai: লক্ষ্মীপুজোয় দিদির বাড়িতে মোদক পরিবার

লক্ষ্মীপুজোর বিকেলে 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এ হাজির হবে মিঠাই ও তার পরিবার (Mithai) ৷