1. PIL to Save Tram: কলকাতায় বিপন্ন পরিবেশবান্ধব ট্রাম, গণপরিবহণকে ফেরাতে জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে

কলকাতার একাধিক রুট থেকে ট্রাম তুলে নেওয়া হয়েছে ৷ হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র জায়গায় ট্রাম চলাচল করে ৷ এদিকে ট্রাম পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গণপরিবহণ ব্যবস্থা ৷ এবার ট্রাম বাঁচাতে আদালতে গেলেন ট্রামপ্রেমীরা (Tram Lovers appeals to High Court) ৷

2. Puja Carnival 2022: দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে ঘুরে দাঁড়াবে রাজ্যের পর্যটন, দাবি ফিরহাদের

ইউনেসকো স্বীকৃতি দিয়েছে দুর্গোৎসবকে ৷ স্বভাবতই এ নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে বিভিন্ন মহলে । ভিন রাজ্য তো বটেই, অন্য দেশেও জনপ্রিয়তা বাড়ছে কলকাতার দুর্গাপুজোর ৷ কিন্তু এরইমধ্যে একদিকে বিসর্জনের দুর্ঘটনা, অন্যদিকে রাজ্যের অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তন - এসব নিয়ে কী বললেন শহরের মহানাগরিক (Firhad Hakim assures of Economic Development) ?

3. Two Brother Missing: শান্তিনিকেতনের পর এবার বোলপুর ! নিঁখোজ দুই নাবালক

শান্তিনিকেতনের রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও নিখোঁজ দুই নাবালক (Two Brother Missing) ৷ সম্পর্কে তারা ভাই ৷ শনিবার বোলপুরের সুরশ্রীপল্লী এলাকার ঘটনা ৷ জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর থেকে হঠাৎই বছর সাতের বিনোদ মাহাতো ও বছর সাড়ে চারের প্রমোদ মাহাতোকে খুঁজে পাচ্ছিল না পরবিরারে লোকজন ৷ তারপরেই বোলপুর থানায় নিঁখোজের অভিযোগ করেন বাবা মহেশ মাহাতো ৷

4. BJP Organizational polls : ডিসেম্বরেই কি বিজেপিতে বড় রদবদল ? তুঙ্গে তরজা

ডিসেম্বর মাসে সাংগঠনিক নির্বাচন হতে পারে পদ্ম শিবিরে (The saffron camp may have organizational polls in December) । আর সেথানেই বড় কোনও চমক থাকতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ।

5. West Bengal Weather Update: লক্ষীপুজোয় সমস্যা হবে না বৃষ্টি, বাড়বে গরম

লক্ষ্মীপুজোয় বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল আগে থেকেই (West Bengal Weather Update) ৷ তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই ৷ পাশাপাশি আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই রাজ্য থেকে বর্ষা বিদায় নেবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর ৷

6. Market Price in Kolkata: আজ লক্ষ্মীপুজো, বাজার যাওয়ার আগে জেনে নিন সবজি,মাছ ও মাংসের দাম

বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম (Kolkata Market Price) ৷

7. ECI Freezed Shivsena Symbol: 'তির-ধনুক' ফ্রিজ করল কমিশন, আসন্ন উপনির্বাচনে উদ্ধব-একনাথকে লড়তে হবে নয়া প্রতীকে

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের (ECI) অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে আপাতত ফ্রিজ করা হল শিবসেনার চিরাচরিত তির-ধনুক প্রতীক (ECI freezes bow and arrow symbol of Shivsena) ৷ আসন্ন উপনির্বাচনে নয়া প্রতীকে লড়তে হবে উদ্ধব এবং একনাথ শিবিরকে ৷

8. Jharkhand shocker: দশ নাবালকের লালসার শিকার নাবালিকা ! ঝাড়খণ্ডের ঘটনায় শিউরে উঠল দেশ

অনুষ্ঠান দেখে বাড়ি ফেরার পথে রেলস্টেশনে গণধর্ষণের শিকার লাতেহারের কিশোরী (Gangrape in Latehar) ৷ শিউরে ওঠার এখানেই শেষ নয় ৷ ধর্ষকরা প্রত্যেকেই কিশোর বয়সি বলে পুলিশ সূত্রে খবর (Minor girl gangraped in latehar by 10 minors) ৷

9. Puja Carnival 2022: মুখ্যমন্ত্রীর ঢাক বাজানো, সাঁওতালি নাচে জমজমাট পুজো কার্নিভাল

ইউনেসকো হেরিটেজ সম্মান দিয়েছে বাংলার দুর্গাপুজোকে । রেড রোডে মেগা দুর্গা কার্নিভালে ট্যাবলোতে ছিল দেবী প্রতিমা । ধুনুচি নাচ, ঢাক-সমস্ত ঐতিহ্যই তুলে ধরা হল রেড রোডে । ফুটে উঠল রাজ্যের বিভিন্ন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো মণ্ডপের খণ্ডচিত্র ৷ এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেল অন্য মেজাজে (Mamata Banerjee in Puja Carnival) ৷

10. Haridevpur Murder Case: ঘনিষ্ঠতা কোন পর্যায়ে ছিল, জানতে অয়নের বান্ধবীর মা'কে জেরা পুলিশের

শুক্রবার রাতে পুলিশকে দেওয়া অয়নের বাবার বয়ানকে হাতিয়ার করে অয়নের বান্ধবী এবং বান্ধবীর মা'কে পৃথকভাবে জেরা শুরু করেছে পুলিশ (Police interrogates mother of dead Ayan Mondals GF)।যদিও ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্কে পুলিশের তরফে স্পষ্টভাবে কোন তথ্য জানানো হয়নি।