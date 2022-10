1. দশ নাবালকের লালসার শিকার নাবালিকা ! ঝাড়খণ্ডের ঘটনায় শিউরে উঠল দেশ

অনুষ্ঠান দেখে বাড়ি ফেরার পথে রেলস্টেশনে গণধর্ষণের শিকার লাতেহারের কিশোরী (Gangrape in Latehar) ৷ শিউরে ওঠার এখানেই শেষ নয় ৷ ধর্ষকরা প্রত্যেকেই কিশোর বয়সি বলে পুলিশ সূত্রে খবর (Minor girl gangraped in latehar by 10 minors) ৷

2. মুখ্যমন্ত্রীর ঢাক বাজানো, সাঁওতালি নাচে জমজমাট পুজো কার্নিভাল

ইউনেসকো হেরিটেজ সম্মান দিয়েছে বাংলার দুর্গাপুজোকে । রেড রোডে মেগা দুর্গা কার্নিভালে ট্যাবলোতে ছিল দেবী প্রতিমা । ধুনুচি নাচ, ঢাক-সমস্ত ঐতিহ্যই তুলে ধরা হল রেড রোডে । ফুটে উঠল রাজ্যের বিভিন্ন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো মণ্ডপের খণ্ডচিত্র ৷

3. ব্রিটিশ পুলিশকে অধিকারী পরিবার ভয় করেনি, এখন কেন ভয় করবে, দাবি শুভেন্দুর

পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থানার দিবাকরপুর গ্রামে জয় মা কালী সংঘের পরিচালনায় কালী পুজো ও লক্ষ্মীপুজো উদ্বোধন করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ।

4. ঘনিষ্ঠতা কোন পর্যায়ে ছিল, জানতে অয়নের বান্ধবীর মা'কে জেরা পুলিশের

শুক্রবার রাতে পুলিশকে দেওয়া অয়নের বাবার বয়ানকে হাতিয়ার করে অয়নের বান্ধবী এবং বান্ধবীর মা'কে পৃথকভাবে জেরা শুরু করেছে পুলিশ (Police interrogates mother of dead Ayan Mondals GF)।যদিও ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্কে পুলিশের তরফে স্পষ্টভাবে কোন তথ্য জানানো হয়নি।

5. হাওড়ায় দুর্গাপুজোর কার্নিভালে বানান বিভ্রাট ঘিরে বিতর্ক

শুক্রবার হাওড়ায় দুর্গাপুজোর কার্নিভাল হয় (Howrah Durga Puja Carnival) ৷ সেখানে দুর্গা বানান ভুল লেখা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক ৷

6. শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ শ্যামল আদকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত শুরু

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ঘনিষ্ঠ এক বিজেপি (BJP) কর্মকর্তা তথা হলদিয়া পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্যামল আদকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ (Police Investigation against BJP Leader Shaymal Adak) ।

7. মালদা মেডিক্যালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষুব্ধ ইংরেজবাজারের বিধায়ক, কেন্দ্রের কাছে চিঠি পাঠানোর হুঁশিয়ারি

দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের আওতায় থেকে মেডিক্যাল কলেজের যোগ্যতা হারিয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (Malda Medical College and Hospital) ৷ এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি পাঠাব ৷

8. কংগ্রেসের সভাপতি পদের ভোটে শশীর আসল লড়াই বেণুগোপালের

আগামী 17 অক্টোবর কংগ্রেসের সভাপতি পদে ভোট (Congress President Election) ৷ ফল প্রকাশিত হবে 19 অক্টোবর ৷ মুখোমুখি লড়াই হচ্ছে শশী থারুর ও মল্লিকার্জুন খাড়গের মধ্যে ৷

9. ধনলক্ষ্মী পুজোর আগের দিনও খদ্দেরের আশায় পটুয়ারা

রাত পোহালেই লক্ষ্মী পুজো (Lakshmi Puja) ৷ তার আগে লক্ষ্মীলাভ নিয়ে আশঙ্কায় পটুয়ারা ৷

10. লক্ষ্মী লাভের আশায় দুর্গাপুজোর পরেও চূড়ান্ত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা

আগামিকাল কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো (Lakshmi Puja) ৷ তার আগে চূড়ান্ত ব্যস্ততা কুমোড়পাড়ায় ৷ লক্ষ্মী লাভের আশায় দিন গুনছে মৃৎশিল্পীরা ৷