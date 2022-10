1. Kolkata Police: অয়নের দেহ উদ্ধারের তথ্য কেন নজর এড়িয়ে গেল, অভ্যন্তরীণ তদন্ত লালবাজারের

হরিদেবপুরে অয়ন মণ্ডলের দেহ উদ্ধারের (Haridevpur Youth Body Recovered) ঘটনায় সমন্বয়ের অভাবের অভিযোগ উঠেছে ৷ এই নিয়ে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করল লালবাজার ৷

2. Chinsurah Youth Body Recovered: নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে প্রেম ! চুঁচুড়ায় যুবক খুনে অভিযুক্ত প্রেমিকার মা-বাবা

শুক্রবার রাতে হুগলির চুঁচুড়ার এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয় (Chinsurah Youth Body Recovered) ৷ অভিযোগ, নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করায় প্রেমিকা মা-বাবা রোহিত রামকে খুন করেছে ৷

3. Haridevpur Youth Body Recovered: অয়ন মণ্ডল খুনে অভিযুক্তদের নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ পুলিশের

অয়ন মণ্ডল খুনে এখনও পর্যন্ত সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ঘটনার দিন প্রেমিকা ও তাঁর মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলেন অয়ন ৷ যা দেখে রেগে গিয়ে ভারী বস্তু দিয়ে অয়নের মাথায় আঘাত করে প্রেমিকার ভাই (Ayan Death Case) ৷ শনিবার অভিযুক্তকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ ৷

4. Gas Cylinder Explosion: যোধপুরে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ঝলসে মৃত 4, আহত 16

যোধপুর শহরের মাতা কা থান এলাকায় এদিন দুপুরে একটি আবাসিক কলোনিতে 3-4টি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে ৷ যার অভিঘাত এতটাই ছিল যে ঘটনাস্থলে ঝলসে 4 জনের মৃত্যু হয় (Four people burnt alive) ৷ দুর্ঘটনায় অন্ততপক্ষে 16 জন গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে (At least 16 people injured) ৷

5. Howrah Murder Case: জগাছায় রেল কর্মী সুরেশ সাউ খুনে গ্রেফতার 2

হাওড়ার জগাছায় রেল কর্মী সুরেশ সাউয়ের গলা কাটা দেহ উদ্ধার হয়েছিল ৷ পরে কাটা মাথাও উদ্ধার হয় ৷ সেই ঘটনায় দুই মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Two Arrest in Howrah Rail Worker Murder Case) ৷

6. Durga Puja Carnival: রেডরোডের কার্নিভালে ডাক না পেয়ে অভিমানী মদন

ভবানীপুর অগ্রদূত সংঘের পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের (Madan Mitra) নাম ৷ ওই পুজো এবার রেডরোডের কার্নিভালে (Durga Puja Carnival) জায়গা পায়নি ৷ আমন্ত্রণ পাননি মদনও ৷ চাই কার্নিভাল শুরুর আগে তাঁর গলায় অভিমানের সুর ৷

7. Mohammed Salim on CPIM: তৃণমূল-বিজেপিতে যোগ দেয়নি এমন সমর্থকদের একাকাট্টা করতে উদ্যোগ সিপিআইএম’র

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংগঠন গড়তে এ বারে সাধারণ মানুষের দ্বারস্থ সিপিআইএম (CPIM Initiative to Unite Supporters) ৷ 2011 সালের পর সিপিআইএম থেকে বিমুখ হওয়া লোকজনদের এক করার কাজ করছেন মহম্মদ সেলিম (Mohammed Salim) ৷

8. Omega-3: ওমেগা-3 মধ্যবয়স্ক মানুষের জন্য মস্তিষ্কের উন্নতি প্রদান করতে পারে, বলছে সমীক্ষা

সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ওমেগা-3 স্তরগুলি তাদের মধ্যজীবনের লোকেদের মস্তিষ্কের ভালো স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত (Omega-3 may provide a brain boost)।

9. Kolkata Durga Puja Carnival: দুর্গাপুজো কার্নিভালের ট্যাবলোয় ধাক্কা বেপরোয়া ট্যাক্সির

বেপরোয়া ট্যাক্সির ধাক্কায় ক্ষতি হল রামমোহন সম্মিলনীর প্রতিমা-সহ ট্যাবলোর (Kolkata Durga Puja Carnival Tableau Damage) ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ওভারটেক করতে গিয়ে ট্যাবলোটিতে ধাক্কা মারে ট্যাক্সি চালক ৷ ঘটনায় ট্যাবলোটি ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ৷

10. Saigal Hossain: সায়গল হোসেনকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে ইডি

গরুপাচার মামলায় (Cattle Smuggling Case) ধৃত সায়গল হোসেনের (Saigal Hossain) দিল্লি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে ইডি (Enforcement Directorate) ৷