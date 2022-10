1. রেডরোডের কার্নিভালে ডাক না পেয়ে অভিমানী মদন

ভবানীপুর অগ্রদূত সংঘের পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের (Madan Mitra) নাম ৷ ওই পুজো এবার রেডরোডের কার্নিভালে (Durga Puja Carnival) জায়গা পায়নি ৷ আমন্ত্রণ পাননি মদনও ৷ চাই কার্নিভাল শুরুর আগে তাঁর গলায় অভিমানের সুর ৷

2. দুর্গাপুজো কার্নিভালের ট্যাবলোয় ধাক্কা বেপরোয়া ট্যাক্সির

বেপরোয়া ট্যাক্সির ধাক্কায় ক্ষতি হল রামমোহন সম্মিলনীর প্রতিমা-সহ ট্যাবলোর (Kolkata Durga Puja Carnival Tableau Damage) ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ওভারটেক করতে গিয়ে ট্যাবলোটিতে ধাক্কা মারে ট্যাক্সি চালক ৷ ঘটনায় ট্যাবলোটি ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ৷

3. 'আমি সন্তান-সম্ভবা', অয়নের নিখোঁজ হওয়ার দিন তাঁর মা'কে জানায় বান্ধবী

অয়ন মণ্ডলের মৃত্যু ঘিরে ক্রমশই দানা বাঁধছে রহস্য ৷ মৃতের মা মঞ্জু দেবী পুলিশের কাছে জানিয়েছেন, দশমীর দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন অয়নের বান্ধবী ৷ তাঁকে একটু অন্যমনস্ক লাগছিল (Ayan Mondal Death) ৷

4. শ্বশুরবাড়িতে রহস্যমৃত্যু যুবকের, স্ত্রী'র বিরুদ্ধে দেহ লোপাটের চেষ্টার অভিযোগ

হরিদেবপুরে (Haridevpur) যুবক খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্যের মধ্যেই বসিরহাটে শ্বশুরবাড়ি থেকে রাজমিস্ত্রির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে উত্তেজনা (Dead body of a mason recovered) ৷ মৃতের নাম পবিত্র সরকার। অভিযোগ, স্ত্রী-সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যরাই তাঁকে খুন করে ঝুলিয়ে দেয় সিলিংয়ে।

5. শুধু হিন্দিকে রাষ্ট্র ভাষা করার পরিকল্পনা নেই, রাহুলের মত জানাল কংগ্রেস

ভারত জোড়ো যাত্রায় দেশ ঘুরছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি (Congress MP Rahul Gandhi) ৷ সেই যাত্রায় তিনি এখন কর্নাটকে রয়েছেন ৷ শুক্রবার তিনি ওই রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন ৷

6. এক ফ্রেমে আইফেল-দীপিকা, দুই সুন্দরীর ডুয়েল বলছেন ভক্তরা

প্যারিস ফ্যাশন উইকে অংশ নিতে বর্তমানে প্রেমের শহরে রয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন ৷

7. এক ব্যক্তি এক আসনে ভোটে লড়বেন, কেন্দ্রকে প্রস্তাব নির্বাচন কমিশনের

এক ব্যক্তি সর্বাধিক একটি আসনেই লড়াই করতে পারবেন (One person One Seat ECI Proposal to Law Ministry) ৷ এমন প্রস্তাবই দিলেন ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের মুখ্য কমিশনার রাজীব কুমার (Chief Election Commissioner Rajiv Kumar) ৷ কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকের কাছে এ নিয়ে একটি চিঠি দিয়েছেন তিনি ৷

8. যোধপুরে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ঝলসে মৃত 4, আহত 16

গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে জীবন্ত ঝলসে গেলেন 4 জন (Four people burnt alive due to gas cylinder explosion) ৷ আহত অন্ততপক্ষে 16 ৷ শনিবার মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল রাজস্থানের যোধপুর ৷ শহরের মাতা কা থান এলাকায় এদিন দুপুরে একটি আবাসিক কলোনিতে 3-4টি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে ৷

9. বিহারে ফের মানুষখেকো বাঘের হানা, নিহত মা-ছেলে

শনিবার সকালে বিহারের সেই মানুষখেকো বাঘের (Man Eater Tiger) হানায় দু’জনের মৃত্যু হল ৷ বিহারের পশ্চিম চম্পারণ জেলার বালুয়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটে ৷ গত দু’মাসে মোট ন’জন মারা গেলেন বাঘের হানায় ৷

10. কার্নিভাল দেখতে অসুবিধা, দুই গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতাহাতির ভিডিয়ো ভাইরাল

কার্নিভাল দেখা নিয়ে বিরোধের জেরে দু'দল মহিলার মধ্যে হাতাহাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো কোচবিহারে (Two groups of Women Fight)। শুক্রবার কোচবিহার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিশ্ব সিংহ রোডে কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছিল ।