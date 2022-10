1. Haridevpur Youth Body Recovered: 'আমি সন্তান-সম্ভবা', অয়নের নিখোঁজ হওয়ার দিন তাঁর মা'কে জানায় বান্ধবী

অয়ন মণ্ডলের মৃত্যু ঘিরে ক্রমশই দানা বাঁধছে রহস্য ৷ মৃতের মা মঞ্জু দেবী পুলিশের কাছে জানিয়েছেন, দশমীর দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন অয়নের বান্ধবী ৷ তাঁকে একটু অন্যমনস্ক লাগছিল (Ayan Mother Death) ৷

2. Rahul Gandhi on National Language: শুধু হিন্দিকে রাষ্ট্র ভাষা করার পরিকল্পনা নেই, রাহুলের মত জানাল কংগ্রেস

ভারত জোড়ো যাত্রায় দেশ ঘুরছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি (Congress MP Rahul Gandhi) ৷ সেই যাত্রায় তিনি এখন কর্নাটকে রয়েছেন ৷ শুক্রবার তিনি ওই রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন ৷

3. Deepika Padukone New Look: এক ফ্রেমে আইফেল-দীপিকা, দুই সুন্দরীর ডুয়েল বলছেন ভক্তরা

দীপিকা পাড়ুনকোন সর্বদাই নতুন নতুন লুকে ভক্তদের সামনে আসতে ভালবাসেন ৷ আইফেল টাওয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে যে নতুন ছবি শেয়ার করেছেন ভক্তরা তা রীতিমতো নজর কেড়েছে ফ্যানেদের ৷

4. Man Eater Tiger: বিহারে ফের মানুষখেকো বাঘের হানা, নিহত মা-ছেলে

শনিবার সকালে বিহারের সেই মানুষখেকো বাঘের (Man Eater Tiger) হানায় দু’জনের মৃত্যু হল ৷ বিহারের পশ্চিম চম্পারণ জেলার বালুয়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটে ৷ গত দু’মাসে মোট ন’জন মারা গেলেন বাঘের হানায় ৷

5. Haridevpur Youth Body Recovered: দশমীর রাতে মদ্যপ ছিলেন অয়ন, বান্ধবী ও তাঁর মাকে মারধরের অভিযোগ

অয়ন হত্যাকাণ্ডে নয়া মোড় ৷ দশমীর রাতে আত্মরক্ষার্থেই অয়নের মাথায় ভারী ও ভোঁতা কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল ৷ তারপর পরিকল্পনামাফিক তাঁর দেহ ফেলে দিয়ে আসা হয় ৷ কিন্তু অয়নও সে রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল (Ayan Death Case) ৷

6. Durga Puja Carnival: রায়গঞ্জ কার্নিভালে গরুর গুঁতোয় মৃতের পরিবারকে 2 লক্ষ আর্থিক সহায়তা বিধায়কের

দুর্গাপুজো কার্নিভালে (Durga Puja Carnival) প্রতিমা নিয়ে প্রদর্শন করছিল একটি গরুর গাড়ি ৷ মাঝপথে ঘটল বিপত্তি ৷ গরুগুলি পালালো গাড়ি ছেড়ে ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে একাধিক ব্যক্তি ৷ একজনের মৃত্যু হয়েছে গরুর গুতোয় (One dies in cattle attack) ৷

7. BCCI AGM 2022: বিসিসিআইয়ের বিশ্বকাপের কমিটিতে থাকতে পারেন অভিষেক ডালমিয়া

2023 সালে ভারতে আয়োজিত আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপের (ICC Cricket World Cup) জন্য গঠিত কমিটিতে থাকতে পারেন অভিষেক ডালমিয়া (Abhishek Dalmiya Can be in The World Cup Committee) ৷ এমনই খবর পাওয়া যাচ্ছে বিসিসিআই এর একটি সূত্র মারফত ৷ তবে, এখনই এ নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না ৷

8. Shehnaaz Father Receives Death Threat: শেহনাজ গিলের বাবাকে খুনের 'হুমকি'

বিগ বস খ্য়াত শেহনাজ গিলের বাবা সন্তোখ সিং সুখকেও ফোন কলের মাধ্যমে খুনের হুমকি দিল এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবক(Shehnaaz Gill father receives death threat ) ৷

9. Chola Period Idols Recovered: চোল রাজত্বকালের দু'টি প্রাচীন মূর্তির সন্ধান মিলল চেন্নাইয়ে

প্রাচীন মূর্তি দু'টি চুরি গিয়েছিল ৷ সেগুলির খোঁজ মিলল একটি মিউজিয়ামে ৷ এক ব্যক্তি সেগুলি ওই মিউজিয়ামে দান করেছিলেন (Idols of Chola Period recovered) ৷

10. Women Agniveer to be Inducted: বায়ুসেনায় এবার মহিলা অগ্নিবীরদের নিয়োগ, আগামী বছর থেকে শুরু প্রক্রিয়া

এবার বায়ুসেনায় নিয়োগ করা হবে মহিলা অগ্নিবীরদের (Women Agniveer) ৷ আগামী বছর থেকেই সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছেন ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান পিআর চৌধুরি (IAF Chief) ৷