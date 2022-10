1. Haridevpur Youth Body Recovered: দশমীর রাতে মদ্যপ ছিলেন অয়ন, বান্ধবী ও তাঁর মাকে মারধরের অভিযোগ

অয়ন হত্যাকাণ্ডে নয়া মোড় ৷ দশমীর রাতে আত্মরক্ষার্থেই অয়নের মাথায় ভারী ও ভোঁতা কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল ৷ তারপর পরিকল্পনামাফিক তাঁর দেহ ফেলে দিয়ে আসা হয় ৷ কিন্তু অয়নও সে রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল (Ayan Death Case) ৷

2. Durga Puja Carnival: রায়গঞ্জ কার্নিভালে গরুর গুঁতোয় মৃতের পরিবারকে 2 লক্ষ আর্থিক সহায়তা বিধায়কের

দুর্গাপুজো কার্নিভালে (Durga Puja Carnival) প্রতিমা নিয়ে প্রদর্শন করছিল একটি গরুর গাড়ি ৷ মাঝপথে ঘটল বিপত্তি ৷ গরুগুলি পালালো গাড়ি ছেড়ে ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে একাধিক ব্যক্তি ৷ একজনের মৃত্যু হয়েছে গরুর গুতোয় (One dies in cattle attack) ৷

3. BCCI AGM 2022: বিসিসিআইয়ের বিশ্বকাপের কমিটিতে থাকতে পারেন অভিষেক ডালমিয়া

2023 সালে ভারতে আয়োজিত আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপের (ICC Cricket World Cup) জন্য গঠিত কমিটিতে থাকতে পারেন অভিষেক ডালমিয়া (Abhishek Dalmiya Can be in The World Cup Committee) ৷ এমনই খবর পাওয়া যাচ্ছে বিসিসিআই এর একটি সূত্র মারফত ৷ তবে, এখনই এ নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না ৷

4. Man Eater Tiger: বিহারে ফের মানুষখেকো বাঘের হানা, নিহত মা-ছেলে

শনিবার সকালে বিহারের সেই মানুষখেকো বাঘের (Man Eater Tiger) হানায় দু’জনের মৃত্যু হল ৷ বিহারের পশ্চিম চম্পারণ জেলার বালুয়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটে ৷ গত দু’মাসে মোট ন’জন মারা গেলেন বাঘের হানায় ৷

5. Women Agniveer to be Inducted: বায়ুসেনায় এবার মহিলা অগ্নিবীরদের নিয়োগ, আগামী বছর থেকে শুরু প্রক্রিয়া

এবার বায়ুসেনায় নিয়োগ করা হবে মহিলা অগ্নিবীরদের (Women Agniveer) ৷ আগামী বছর থেকেই সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছেন ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান পিআর চৌধুরি (IAF Chief) ৷

6. Kali Idol Vandalised: বাংলাদেশের ঝিনাইদহে কালী মূর্তি ভাঙচুরের অভিযোগ

বাংলাদেশে ফের হিন্দু মন্দিরে হামলার অভিযোগ উঠল ৷ ঝিনাইদহে একটি কালী মন্দিরে মূর্তি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে (Kali Idol Vandalises at Jhenaidah in Bangladesh) ৷

7. Nashik Bus Accident: নাসিক-অওরঙ্গাবাদ রোডে বাস দুর্ঘটনা, পুড়ে 11 যাত্রীর মৃত্যু, আহত 21

ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷ বাসে পুড়ে মারা গিয়েছেন বেশ কয়েকজন যাত্রী ৷ হতাহতদের মধ্যে শিশুরাও আছে (Passengers burnt to death in Bus) ৷

8. SRK in Chennai: চেন্নাইতে এক মাসের শুটিং শেষ করলেন কিং খান

কিং খান এখন ব্যাস্ত রয়েছেন তাঁর 'জওয়ান' ছবির শুটিং নিয়ে ৷ সম্প্রতি চেন্নাইতে এক মাসের শুটিং পর্ব শেষ করলেন এসআরকে ৷

9. Durga Puja Carnival: পুরুলিয়াতেও দুর্গাপুজো কার্নিভাল, অংশগ্রহণ 15টি পুজো কমিটির

অন্য জায়গার মতো পুরুলিয়া (Purulia) জেলাতেও আয়োজিত হল দুর্গাপুজো কার্নিভাল (Durga Puja Carnival) । শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটার সময় শুরু হয়ে অনুষ্ঠান, চলে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত । পুরুলিয়া জেলার মোট 15টি পুজো কমিটি এই কার্নিভালে অংশগ্রহণ করেছিল (Fifteen clubs participated) ।

10. Deepika on Racism: 'এটা আজও আমায় কষ্ট দেয়', হলিউডের বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে মুখ খুললেন দীপিকা

দীপিকা পাড়ুকোনকেও শিকার হতে হয়েছে বর্ণ বিদ্বেষী মানসিকতার(Deepika Padukone on facing racism in Hollywood) ৷ এবার হলিউডের এহেন আর আচরণ নিয়ে মুখ খুললেন তিনি ৷ তিনি বলেন, 'আমেরিকায় গেলেই আজও ঘটনাটা আমায় কষ্ট দেয়' ৷