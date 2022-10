1. Durga Puja Carnival: রায়গঞ্জে দুর্গাপুজো কার্নিভালে বিপত্তি ! গরুর গুঁতোয় মৃত 1, আহত কমপক্ষে 30

দুর্গাপুজো কার্নিভালে (Durga Puja Carnival) প্রতিমা নিয়ে প্রদর্শন করছিল একটি গরুর গাড়ি ৷ মাঝপথে ঘটল বিপত্তি ৷ গরুগুলি পালালো গাড়ি ছেড়ে ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে একাধিক ব্যক্তি ৷ একজনের মৃত্যু হয়েছে গরুর গুতোয় (One dies in cattle attack) ৷

2. Nashik Bus Accident: নাসিক-অওরঙ্গাবাদ রোডে বাস দুর্ঘটনা, পুড়ে 11 যাত্রীর মৃত্যু, আহত 21

ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷ বাসে পুড়ে মারা গিয়েছেন বেশ কয়েকজন যাত্রী ৷ হতাহতদের মধ্যে শিশুরাও আছে (Passengers burnt to death in Bus) ৷

3. Haridevpur Youth Body Recovered: হরিদেবপুরের ঘটনায় গ্রেফতার অয়নের বান্ধবী, শ্রীঘরে মা-ভাইও

দশমীর দিন হরিদেবপুর থানা এলাকার বাসিন্দা অয়ন মণ্ডল তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যান । তারপর একাদশীর দিন ব্রিজের নীচ থেকে উদ্ধার হয় তাঁর মৃতদেহ ৷ এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় (Death of youth in Haridevpur) ৷

4. CNG-PNG Prices Hike: উৎসবের মরশুমে আরও 3 টাকা করে বাড়ল পিএনজি-সিএনজি'র দাম

সিএনজি ও পিএনজি’র দাম প্রতি ইউনিটে 3 টাকা বাড়ল (CNG and PNG Prices Hike by Rs 3 Per Unit) ৷ গত কয়েকমাসের মধ্যে প্রায় 80-90 শতাংশ দাম বেড়েছে এই দুই প্রাকৃতিক গ্যাসের ৷

5. Chuchura Puja Carnival: পুজো কার্নিভালে মুড়ি-ঘুগনি বিক্রি করে প্রতিবাদ বিজেপির

চুঁচুড়ায় পুজো কার্নিভালে ঘুগনি ঝালমুড়ি বিক্রি করে প্রতিবাদ বিজেপির (Chuchura Puja Carnival) । কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মসংস্থানের বিকল্প পথ হিসাবে ঘুগনি, ঝালমুড়ি ও চা বিক্রি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন ৷ তারপর একাধিকবার বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে ৷

6. Jalpaiguri Immersion Accident: বিসর্জনের মৌন যাত্রা, মালবাজারের ঘটনায় মৃতদের শ্রদ্ধা জানাল জলপাইগুড়ি

শুক্রবার ছিল জেলার দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের শেষ দিন (Jalpaiguri Immersion Accident) ৷ এর আগে দশমীর দিন মাল নদীর হড়পা বানে প্রাণ হারিয়েছেন 8 জন ৷ জখম হয়েছেন অনেকে ৷

7. Father Sets Daughter on Fire : স্ত্রী পরকীয়া করছেন সন্দেহে মেয়েকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা বাবার !

স্ত্রীর বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছে ৷ শুধুমাত্র এই সন্দেহে নিজের মেয়েক ঘরে বন্ধ করে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বাবার বিরুদ্ধে (Father torched daughter) ৷

8. Alia Bhatt to Bipasha Basu: আলিয়া থেকে বিপাশা...বেবিবাম্প ফটোশুটে ঝড় তুলেছেন যে হবু মায়েরা

আলিয়া থেকে বিপাশা বেবিবাম্প ফটোশুটে ভক্তদের মোহিত করেছেন অনেকেই ৷ আসুন দেখে নিই তারই কিছু নমুনা...

9. Vijay and Rashmika Holiday: ছুটির স্বর্গে রওনা দেওয়ার আগে মুম্বইয়ে ক্যামেরাবন্দি বিজয়-রশ্মিকা

বিজয় দেবেরাকোণ্ডা এবং রশ্মিকা মান্দানা শুক্রবার রওনা দিলেন মালদ্বীপের উদ্দেশ্যে। ছুটির স্বর্গে রওনা দেওয়ার আগে মুম্বই বিমান বন্দরে ক্যামেরাবন্দি এই তারকা জুটি (Vijay Rashmika holiday) ৷

10. EBFC vs KBFC: উদ্বোধনেই নিভল মশাল, হার দিয়ে আইএসএল অভিযান শুরু লাল-হলুদের

গ্যালারিতে ফিরল দর্শক । আইএসএল ফিরল তার নিজস্ব গর্জনে । গ্যালারি ভর্তি দর্শকের সামনে উদ্বোধনী ম্যাচেই মশাল নিভিয়ে দিলেন আদ্রিয়ান লুনা, হরমনজ্যোত খাবরারা (Kerala Blasters FC beat East Bengal) ৷