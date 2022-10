1. Amir Khan: এবার হেয়ার স্ট্রিট থানায় নয়া এফআইআর আমির খানের বিরুদ্ধে

অনলাইন গেমিং অ্যাপের মালিক আমির খানের (Amir Khan) বিরুদ্ধে এ বার হেয়ার স্ট্রিট থানায় (Hare street PS) নয়া এফআইআর দায়ের করল কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police)৷

2. SSC Job Seekers Agitation: কার্নিভালের জন্য চাকরিপ্রার্থীদের ধর্নায় নিষেধ, নির্দেশ মেনেও ক্ষোভ প্রকাশ আন্দোলনকারীদের

শনিবার রেড রোডে (Red Road) অনুষ্ঠিত হবে দুর্গাপুজোর বিসর্জনের কার্নিভাল (Durga Puja Immersion Carnival) ৷ তাই নিরাপত্তার স্বার্থেই একদিনের জন্য বন্ধ থাকবে এসএসসি-এর আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের (SSC Job Seekers Agitation) ধর্না ৷ পুলিশের নির্দেশেই এই সিদ্ধান্ত ৷

3. Jalpaiguri DM on Mal River Incident: মাল নদীর গতিপথ বদল হয়নি, বিসর্জনের জন্য খাল কাটা হয়েছিল; দাবি জেলাশাসকের

মাল নদীতে হড়পা বানের ভয়াবহতার পিছনে প্রশাসনের কোনও গাফিলতি নেই ৷ এমনটাই দাবি করলেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা (Jalpaiguri DM on Mal River Incident) ৷ তিনি জানান, নদীর গতিপথ বদল করা হয়নি (Course of Mal River Has not Changed) ৷ কেবল ভাসানের জন্য পাশ থেকে একটি খাল কাটা হয়েছিল ৷

4. CPIM Book Stalls: মিছিল-সমাবেশের পর সিপিএমের বুক স্টলেও নজর কাড়ল মানুষের ভিড়

মিছিল ও সমাবেশের পর সিপিএমের বুক স্টলেও এ বার নজর কাড়ল মানুষের ভিড় (CPIM Book Stalls)৷ যা বেশ আশা জাগাচ্ছে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মনে (Footfall in CPIM book stalls)৷

5. IndW vs PakW: ব্যাটিং ধসে মুখ থুবড়ে পড়ল 'উইমেন ইন ব্লু', পাকিস্তানের কাছে হার হরমনপ্রীতদের

তাইল্যান্ডের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ার পর জয়ে ফিরল পাকিস্তান (Pakistan beat India)৷ 13 রান দূরেই থেমে গেল ভারতের ইনিংস ৷

6. Child Recovered from Ganga: বিসর্জনেই নতুনের আবাহন ! গঙ্গায় ভেসে যাওয়া শিশুকন্যাকে উদ্ধার গ্রামবাসীদের

এ যেন বিসর্জনেই নতুনের আবাহন ! গঙ্গায় ভেসে যাওয়া ফুটফুটে শিশুকন্যাকে উদ্ধার (Durga Puja 2022) করলেন মালদার রতুয়ার গ্রামবাসীরা (Child Recovered from Ganga)৷ শিশুটিকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে (Malda Child)৷

7. Woman Set Ablaze: দেড় মাসে দ্বিতীয় ঘটনা, দুমকায় বিয়েতে নারাজ প্রেমিকাকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে হত্যা যুবকের

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় 22 বছরের মারুতি কুমারীকে গায়ে (Second Dumka petrol kand) পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে মারার (Woman Set Ablaze) অভিযোগ উঠল রাজেশ রাউতের বিরুদ্ধে (Girl burnt to death)৷

8. Nobel Peace Prize 2022: রুশ ও ইউক্রেনীয় মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গেই বেলারুসের আইনজীবীকে যৌথ নোবেল শান্তি পুরস্কার

রাশিয়া ও ইউক্রেনের দুই মানবাধিকার সংস্থাকে (Human Rights Organisation) যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার (Nobel Peace Prize 2022) দেওয়া হল ৷ তাদের সঙ্গে এই সম্মান ভাগ করেন নিলেন বেলারুসের (Belarus) আইনজীবী এলস বিয়ালিয়াতস্কি (Ales Bialiatski) ৷ তিনিও মানবাধিকার নিয়েই আদালতে মামলা লড়েন (Human Rights Advocate) ৷

9. ED Arrest Saigal: ইডির হাতে গ্রেফতার জেলবন্দি সায়গল, কেষ্ট-ঘনিষ্টকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার আর্জি খারিজ আদালতে

শুক্রবার একাধিক প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার পরই সায়গলকে গ্রেফতার করা হয় (ED arrests Saigal Hossain) । প্রায় চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জেরার পর গ্রেফতারির সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।

10. Swapna Barman: বাংলা নয়, মধ্যপ্রদেশের হয়ে জোড়া সোনা জিতলেন জলপাইগুড়ির স্বপ্না

বাংলা নয়, ন্যাশনাল গেমসে (National Games) মধ্যপ্রদেশের হয়ে জোড়া সোনা জিতলেন জলপাইগুড়ির মেয়ে স্বপ্না বর্মন (Swapna Barman)৷ তাঁর সমালোচকদের তিনি যোগ্য জবাব দিয়েছেন বলে দাবি পরিবারের (Swapna Barman Wins Double Gold)৷