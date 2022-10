1. Attack on Indian Fishermen: ভারতীয় মৎস্যজীবীদের নৌকা লক্ষ করে গুলি ! কাঠগড়ায় পাক নৌ-নিরাপত্তাবাহিনী

গুজরাতের (Gujarat) কচ্ছের (Kutch) জাখাউ (Jakhau) জলসীমান্তে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের উপর হামলা (Attack on Indian Fishermen) ! পাক নৌ-নিরাপত্তাবাহিনীর (Pakistan Maritime Security) বিরুদ্ধে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের নৌকা লক্ষ করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল ৷

2. Soumendu Adhikari: দুর্নীতির অভিযোগে শুভেন্দুর ভাই সৌমেন্দুকে জিজ্ঞাসাবাদ কাঁথি থানায়

কাঁথি পৌরসভায় একাধিক দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ (Contai Municipality Scam) ৷ শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) ভাই সৌমেন্দু অধিকারী পৌরপ্রধান থাকাকালীন এই দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এই নিয়ে শুক্রবার পুলিশি তদন্তের মুখোমুখি হলেন সৌমেন্দু (Soumendu Adhikari) ৷

3. Anubrata Mondal: গরু পাচার মামলায় অনুব্রতর নামে চতুর্থ চার্জশিট পেশ সিবিআইয়ের

গরু পাচার মামলায় (Cattle Smuggling Case) আসানসোল সিবিআই আদালতে (Asansol CBI Court ) চতুর্থ চার্জশিট জমা করল সিবিআই । এই চার্জশিটে অনুব্রত মণ্ডল-সহ (Anubrata Mondal) নাম রয়েছে 95 জনের ৷

4. Cattle Smuggling Case: গরুপাচার কাণ্ডে সায়গল হোসেনকে প্রথমবার জেরা, দিল্লি থেকে এল ইডি’র তদন্তকারী দল

সায়গল হোসেনকে জেরা করতে রাজ্যে এল ইডি’র একটি প্রতিনিধি দল (Saigal Hossain is Questioning by ED) ৷ প্রথমবার গরুপাচার মামলায় (Cattle Smuggling Case) অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) প্রাক্তন দেহরক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ৷

5. Dengue Death in Kolkata: উৎসব কাটতেই না কাটতেই শহরে ডেঙ্গির বলি 1

শহরে ফের ডেঙ্গির বলি 1 ৷ মৃত অর্চনা দেবী উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা (Dengue Death in Kolkata) ৷ ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে দশমীর দিন শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৷

6. Kolkata Puja Carnival 2022: পুজো কার্নিভাল ঘিরে সতর্ক পুলিশ, বন্ধ থাকবে একাধিক রাস্তা

কলকাতা পুজো কার্নিভালকে (Kolkata Puja Carnival 2022) ঘিরে নিরপত্তার কড়াকড়ি লালবাজার ও কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের ৷ এ নিয়ে কার্নিভালে অংশ নেওয়া প্রায় 100টি পুজো কমিটিকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে লালবাজারের তরফে (Police Vigilance Increase for Kolkata Puja Carnival) ৷

7. Hami 2 Musical Trailer: এসে গেল 'হামি 2'-এর মিউজিক্যাল ট্রেলার

'রামধনু' এবং 'হামি'র পর বড়পর্দায় আসছে 'হামি 2'(Hami 2 Musical Trailer )। এবার হাজির ছবির মিউজিক্যাল ট্রেলার(Haami 2 musical trailer is out now ) ৷

8. Arun Bali death: বিগ বির সঙ্গে অভিনয়, শেষ ছবি মুক্তির দিনই জীবনকে 'গুডবাই' জানালেন অরুণ

কিং খানের সঙ্গে শুরু টেলিভিশনের জার্নি ৷ আর বিগ বির সঙ্গে তাঁর শেষ ছবির মুক্তির দিনেই প্রয়াত অভিনেতা অরুণ বালি ৷

9. Maniktala Mysterious Death : মানিকতলায় ইমারতি ব্যবসায়ী রহস্যমৃত্যু, নেপথ্যে সিন্ডিকেট যোগ ?

মানিকতলার মুরারিপুকুরে ইমারতি ব্যবসায়ীর রহস্যমৃত্যু (Police Found Businessman Body in Manikatala) ৷ বাড়ির কাছেই ওই ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে (Maniktala Body Recovered) ৷ কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দারা তদন্ত শুরু করেছে ৷

10. Horrific Train Accident: রেল লাইনে খেলার সময় ট্রেনের ধাক্কায় 3 নাবালকের মৃত্যু

রেল লাইনে খেলা করছিল 3 শিশু ৷ আচমকাই ধাক্কা মারল ট্রেন ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল 3 নাবালকের ( Tragic Accident at Uluberia)৷