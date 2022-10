1. Mass Shooting at Thailand: থাইল্যান্ডে শিশুদের ডে কেয়ার সেন্টারে এলোপাথাড়ি গুলি, নিহত অন্তত 31

থাইল্যান্ডে শিশুদের ডে কেয়ার সেন্টারে এলোপাথাড়ি গুলি (Mass Shooting at Children Day Care Centre) ৷ নিহত অন্তত 31 জন ৷ নিহতের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিশুও রয়েছে ৷

2. Virtual Administration: ছুটির মধ্যেই ভার্চুয়ালি প্রশাসনিক কাজ করবেন নবান্নের আমলারা

এখন সরকারি ছুটি (Puja Holidays) ৷ সেই ছুটির মধ্যে ভার্চুয়ালি কাজ শুরু করবেন নবান্নের (Nabanna) আমলারা ৷ শনিবার থেকে তাঁরা কাজ করবেন ই-অফিস এর মাধ্যমে ৷

3. Mamata Banerjee: মাল নদীতে হড়পা বানের ঘটনায় আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা মমতা-মোদির

বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির মাল নদীতে প্রতিমা বিসর্জন চলছিল ৷ সেই সময় হঠাৎ হড়পা বান আসে ৷ জলের স্রোতে ভেসে যান বহু মানুষ ৷ মারা গিয়েছেন 8 জন ৷ এই ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য সরকার এবং মোদি সরকারও (Ex gratia by Mamata Banerjee and Narendra Modi) ৷

4. Rudranil Ghosh: বিজয় দশমীতে রুদ্রনীলের নিশানায় রাজ্যের শাসক শিবির

আবারও তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) ও রাজ্য সরকারের (West Bengal Government) সমালোচনায় সরব বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ (Rudranil Ghosh) ৷ বিজয়ার (Bijoya Dashami) অভিনন্দন জানাতে গিয়ে তুলোধনা করলেন শাসক শিবিরের ৷

5. Tiger Kills Girl: বিহারে বাঘের হানায় বালিকার মৃত্যু, আতঙ্কে গ্রামবাসীরা

বিহারের বাল্মিকী রিজার্ভ ফরেস্টে (Valmiki Reserve Forest) ফের বাঘের হানা ৷ মৃত্যু হল এক বালিকার (Tiger Kills Girl) ৷ এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷ বন দফতর বাঘটিকে ধরার চেষ্টা করছে ৷

6. Monks beaten by Mob: ছেলেধরা সন্দেহে তিন ‘সাধু’কে মারধর ছত্তিশগড়ে

ছেলেধরা সন্দেহে গণধোলাই ৷ সাধুর বেশে থাকা তিনজনকে গণধোলাইয়ের অভিযোগ (Mob Beat 3 Dressed as Sadhus) ৷ ছত্তিশগড়ের (Chattishgarh) দুর্গে ঘটনাটি ঘটেছে ৷

7. Platform Ticket Price Increased: উৎসবের মরশুমে তিনগুন বাড়ল প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম

রেলের প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম 10 টাকা ৷ সেই দাম বৃদ্ধি করা হল (Platform Ticket Price Increased) ৷ এবার থেকে সেই 30 টাকায় কিনতে হবে প্ল্যাটফর্ম টিকিট ৷

8. Salim on Durga Idol Immersion Incident: মাল নদীতে বিসর্জনের মর্মান্তিক ঘটনায় প্রশাসনকেই দুষলেন সেলিম

জলপাইগুড়ির মাল নদীতে এখনও অবধি জলের স্রোতে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে 8 জনের (Jalpaiguri Mal River Incident) ৷ এই ঘটনার শোকপ্রকাশ করেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ ঘটনায় প্রশাসনকে কাঠগোড়ায় তুলেছেন তিনি (Salim on Durga Idol Immersion Incident) ৷

9. Ancient Durga Idol Immersion: মা দুর্গার বিসর্জনে আলো দেখান সোহরাব- সাইফুলরা

শতক পুরনো প্রাচীন প্রথা ৷ বিদায়বেলায় দেবীকে আলো জ্বালিয়ে পথ দেখান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা ৷ এই রীতি চলে আসছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ৷ এমন গ্রাম আছে মালদার চাঁচলে (Minorities show light to Maa Durga) ৷

10. Alia Bhatt Baby Shower: আলিয়ার সাধের অনুষ্ঠানে মেতে উঠলেন করিশ্মা-ঋদ্ধিমারা

আলিয়ার সাধের অনুষ্ঠানে মেতে উঠল গোটা কাপুর পরিবার ৷ দেখে নিন কিছু ঝলক ৷