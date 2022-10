1. SSC Recruitment Scam: হল না জামিন, পার্থরা আরও ১৪ দিনের জেল হেফাজতেই

ভার্চুয়াল শুনানিতে বাকিরা সবাই জামিনের আবেদন জানালেও পার্থ চট্রোপাধ্যায় জামিনের আবেদন জানাননি (Former Minister Partha Chatterjee didn't Moved The Bail Plea)। এর আগে একাধিকবার জামিনের আবেদন জানান রাজ্য মন্ত্রিসভার এই প্রাক্তন হেভিওয়েট সদস্য । প্রতিবারই তা খারিজ হয়েছে ।

2. Ichamati Immersion: প্রথা মেনে ইছামতিতে বিসর্জন টাকি রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমার

ইছামতিতে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের শতাব্দী প্রাচীন রেওয়াজ । প্রথা মেনে আজও প্রতিমা নিরঞ্জন হল টাকি রাজবাড়ির (Taki Rajbari Immersion) ৷

3. Amit Shah in Kashmir: বারামুল্লায় আজানের আওয়াজ শুনে ভাষণ থামালেন অমিত

বলতে বলতে আচমকাই ভাষণ বন্ধ করে দেন অমিত । অল্প সময়ের মধ্যেই বোঝা গেল মঞ্চের আশপাশে কোথাও আজান শুরু হয়েছে । আর তাই ভাষণ বন্ধ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (Amit Shah showed respect to Azan) ।

4. Reliance Hospital Threat Call: আম্বানিদের হাসপাতাল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি !

আম্বানিদের স্যর এইচ এন রিলায়েন্স হাসপাতালে এল হুমকি ফোন (Threat call came to Reliance Hospital in Mumbai )। ফোনে হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হাসপাতালটি উড়িয়ে দেওয়া হবে । শুধু তাই নয়, আম্বানি পরিবারের সদস্যদের হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷

5. Nobel Prize 2022: রসায়নে নোবেল পেলেন কার্লন বের্তজ্জি, মর্টান মেডেল ও কে ব্যারি শার্পলেস

রযাল সুইডিশ আকাডেমি অফ সায়েন্সের মহাসচিব হান্স এলগ্রিন বুধবার স্টোকহোমের একটি অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন (Nobel Prize for Chemistry)। বিভিন্ন মডিকিউল তৈরিতে সাফল্যের নজির রেখে নোবেল সম্মান পেলেন তিন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ।

6. Cranes Accident: কলকাতা পৌরনিগমের ক্রেনের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, বাবুঘাটে দুর্ঘটনা

পৌরনিগমের ক্রেনের চাকায় বাবুঘাটে আহত বেশ কয়েকজন ৷ ক্ষুব্ধ লোকজন চালককে মারধর করলে পুলিশ এসে উদ্ধার করে (Lack of Maintenance) ৷

7. Om Raut on Trolling Adipurush: 'আদিপুরুষ'-এর ট্রলিং নিয়ে মুখ খুললেন ওম রাউত

আসন্ন পৌরাণিক ছবি 'আদিপুরুষ'-এর টিজার মুক্তি পেতে না পেতেই তা নিয়ে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড ট্রলিং ৷ এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন পরিচালক ওম রাউত ৷

8. Partha on Dussehra: বরণডালা সাজিয়ে দেবীকে বিদায় ! দুর্গতিনাশে 'দিদি' নয়, 'মা' দুর্গাতেই আস্থা পার্থর

নিজে হাতে (Dussehra 2022) বরণডালা সাজিয়ে দেবী দুর্গাকে বরণ করতে চান পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee)৷ প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার সূত্রের খবর, বিজয়া দশমীতে মন ভারাক্রান্ত প্রাক্তন মন্ত্রীর (Partha on Dussehra)৷

9. Hina Khan on Durga Puja: মা দুর্গার সামনে দাঁড়িয়ে প্রেমের বার্তা হিনার

টলিউডের মতো মেতে উঠেছে বলিউডও ৷ অভিনেত্রী হিনা খানও এর ব্যতিক্রম নন ৷ তাঁকেও দেখা গেল এই মিলন উৎসবে মেতে উঠতে ৷

10. Angelina Accuses Brad: ছেলেদের মারতেন ব্র্যাড, শ্বাসরোধ করে মারার চেষ্টাও করেছেন বলেও অভিযোগ অ্যাঞ্জলিনার

তাঁর প্রাক্তন স্বামী ব্র্যাড পিটের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক আচরণ এবং সন্তানদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলে আদালতের দারস্থ হলেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ৷