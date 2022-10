1. Amit Shah in Kashmir: বারামুল্লায় আজানের আওয়াজ শুনে ভাষণ থামালেন অমিত

বলতে বলতে আচমকাই ভাষণ বন্ধ করে দেন অমিত । অল্প সময়ের মধ্যেই বোঝা গেল মঞ্চের আশপাশে কোথাও আজান শুরু হয়েছে । আর তাই ভাষণ বন্ধ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (Amit Shah showed respect to Azan) ।

2. Reliance Hospital Threat Call: আম্বানিদের হাসপাতাল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি !

আম্বানিদের স্যর এইচ এন রিলায়েন্স হাসপাতালে এল হুমকি ফোন (Threat call came to Reliance Hospital in Mumbai )। ফোনে হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হাসপাতালটি উড়িয়ে দেওয়া হবে । শুধু তাই নয়, আম্বানি পরিবারের সদস্যদের হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷

3. Cranes Accident: পুরসভার ক্রেনের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, বাবুঘাটে দুর্ঘটনা

পুরসভার ক্রেনের চাকায় বাবুঘাটে আহত বেশ কয়েকজন ৷ ক্ষুব্ধ লোকজন চালককে মারধর করলে পুলিশ এসে উদ্ধার করে (Lack of Maintenance) ৷

4. Partha on Dussehra: বরণডালা সাজিয়ে দেবীকে বিদায় ! দুর্গতিনাশে 'দিদি' নয়, 'মা' দুর্গাতেই আস্থা পার্থর

নিজে হাতে (Dussehra 2022) বরণডালা সাজিয়ে দেবী দুর্গাকে বরণ করতে চান পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee)৷ প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার সূত্রের খবর, বিজয়া দশমীতে মন ভারাক্রান্ত প্রাক্তন মন্ত্রীর (Partha on Dussehra)৷

5. Angelina Accuses Brad: ছেলেদের মারতেন ব্র্যাড, শ্বাসরোধ করে মারার চেষ্টাও করেছেন বলেও অভিযোগ অ্যাঞ্জলিনার

তাঁর প্রাক্তন স্বামী ব্র্যাড পিটের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক আচরণ এবং সন্তানদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলে আদালতের দারস্থ হলেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ৷

6. Glmpses of Dussehra: 'স্বদেশ' থেকে 'রা ওয়ান'... যেসব বলিউডি ছবিতে রয়েছে দশেরার ঝলক

বলিউডের বেশ কিছু ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে দশেরা উদযাপনের দৃশ্য় (Glmpses of Dussehra in Bollywood films)৷ 'স্বদেশ' থেকে 'রা ওয়ান' ফিরে দেখা সেই সব ছবির কিছু ঝলক ৷

7. Dussehra 2022 Neelkanth Bird: বিজয়া দশমীতে নীলকণ্ঠের দেখা পেলে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরবে জীবন

কথিত আছে যে, বিজয়া দশমীতে অর্থাৎ দশেরায় নীলকন্ঠকে দেখা এবং তার সঙ্গে কথা বললে ভাগ্য জাগ্রত হয় এবং সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় (Dussehra 2022 Neelkanth Bird)। আমরা এই বিষয়ে বারাণসীতে জ্যোতিষী পণ্ডিত প্রসাদ দীক্ষিতের সঙ্গে কথা বলেছি (Dussehra 2022)।

8. Paita Stolen: নবমীর রাতে অস্ত্র দেখিয়ে গণেশের পৈতে ছিনতাই কোচবিহারে

অস্ত্র দেখিয়ে গণেশের পৈতে ছিনতাই কোচবিহারের এক মণ্ডপে (Lord Ganesha Paita Stolen) ৷ অনুমান, গণেশের পৈতে পড়লে নাকি ব্যবসা বাণিজ্য ভালো হয় ।

9. Cheetah Helicopter Crashes: অরুণাচলে ভেঙে পড়ল সেনার হেলিকপ্টার, মৃত পাইলট

ভেঙে পড়ল সেনা বাহিনীর হেলিকপ্টার । অরুণাচল প্রদেশের তায়াঙে বুধবার সকাল 10টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে (Cheetah Helicopter Crashes in Arunachal Pradesh)।

10. PM Modi inaugurates AIIMS Bilaspur: হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুরে এইমসের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

বুধবার হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুরে এইমস (AIIMS)-এর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷ 247 একর জমিতে তৈরি এই হাসপাতালের নির্মাণ খরচ 1470 কোটি টাকা ৷