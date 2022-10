1. Partha on Dussehra: বরণডালা সাজিয়ে দেবীকে বিদায় ! দুর্গতিনাশে 'দিদি' নয়, 'মা' দুর্গাতেই আস্থা পার্থর

নিজে হাতে (Dussehra 2022) বরণডালা সাজিয়ে দেবী দুর্গাকে বরণ করতে চান পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee)৷ প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার সূত্রের খবর, বিজয়া দশমীতে মন ভারাক্রান্ত প্রাক্তন মন্ত্রীর (Partha on Dussehra)৷

2. PM Modi inaugurates AIIMS Bilaspur: হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুরে এইমসের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

বুধবার হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুরে এইমস (AIIMS)-এর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷ 247 একর জমিতে তৈরি এই হাসপাতালের নির্মাণ খরচ 1470 কোটি টাকা ৷

3. Dussehra 2022 Neelkanth Bird: বিজয়া দশমীতে নীলকণ্ঠের দেখা পেলে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরবে জীবন

কথিত আছে যে, বিজয়া দশমীতে অর্থাৎ দশেরায় নীলকন্ঠকে দেখা এবং তার সঙ্গে কথা বললে ভাগ্য জাগ্রত হয় এবং সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় (Dussehra 2022 Neelkanth Bird)। আমরা এই বিষয়ে বারাণসীতে জ্যোতিষী পণ্ডিত প্রসাদ দীক্ষিতের সঙ্গে কথা বলেছি (Dussehra 2022)।

4. Baro Debi Immersion: প্রথা মেনে শূকর বলি দিয়ে যমুনা দিঘিতে বিসর্জন হল বড়দেবীর

প্রথা মেনে (Bijoya Dashami 2022) শূকর বলি দিয়ে যমুনা দিঘিতে বিসর্জন হল কোচবিহারের (Coochbihar) বড়দেবীর ৷ তার আগে দেবীকে বরণ করে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন মহিলারা (Baro Debi Immersion)৷

5. Bengal Recruitment Scam: বিজয়া দশমীতে চাকরি প্রার্থীদের অবস্থান বিক্ষোভে মিষ্টি বিতরণ বামেদের

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির (SSC Recruitment Scam) জেরে যাঁরা চাকরি পাননি, তাঁরা আন্দোলন করছেন ৷ বুধবার সেখানে যায় বামফ্রন্টের এক প্রতিনিধি দল ৷ ছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুও (Biman Basu) ৷

6. Population Control: জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নীতি তৈরির পক্ষে সওয়াল আরএসএস প্রধান ভাগবতের

1925 সালের বিজয়া দশমীর দিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ৷ তাই প্রতিবছর এই দিনটি সংঘের সদর দফতরে বিশেষভাবে পালিত হয় ৷ বুধবার এই অনুষ্ঠানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন দু‘বার এভারেস্ট জয় করা প্রথম মহিলা পর্বোতারোগী সন্তোষ যাদব ৷ এই প্রথম কোনও মহিলারা আরএসএস-এর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হলেন ৷

7. Dona Ganguly Hospitalized: চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত সৌরভ-পত্নী ডোনা, ভর্তি হাসপাতালে

কয়েকদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় । তাই সতর্কতা হিসেবে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল সৌরভ-জায়াকে । দক্ষিণ কলকাতার যে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তারা জানিয়েছে চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ডোনা (Dona Ganguly Hospitalized with chikungunya)।

8. KCR National Party: লোকসভা নির্বাচনে কোন কোন সমীকরণে সাফল্য পেতে পারে কেসিআরের জাতীয় দল

বিভিন্ন আঞ্চলিক দলকে সঙ্গে নিয়ে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে চান চন্দ্রশেখর রাও । কিন্তু শেষমেশ বিজেপিকে তিনি কতটা বিব্রত করতে পারবেন তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে । পাশাপাশি কংগ্রেসের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল (KCR is all set to launch his national party)।

9. Tallest Durga Puja Pandal: লম্বায় 136 ফিট, উচ্চতম দুর্গা পুজো প্যান্ডেলের নাম উঠল গিনেস বুকে

লখনউয়ের একটি দুর্গা পুজো প্যান্ডেল নাম তুলে নিল গিনেস বুকে (Guinness Book of World Records)৷ 136 ফিটের সেই প্যান্ডেলই উচ্চতম দুর্গা পুজো মণ্ডপ (Tallest Durga Puja Pandal)৷

10. Jio 5G Launch: আজ কলকাতা-সহ এই শহরগুলিতে যাত্রা শুরু 5জি-র, কারা পাবেন ?

আজ কলকাতা, মুম্বই, দিল্লি ও বারাণসীতে 5জি নেটওয়ার্কের ট্রায়াল শুরু করছে জিও (Jio 5G Launch)৷ বিটা ট্রায়ালে বাছাই করা গ্রাহকদের পরীক্ষামূলক ভাবে 5জি নেটওয়ার্ক দেওয়া হবে (Jio to start 5G service)৷