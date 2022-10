1. Parliamentary Standing Committee: খাদ্য বিষয়ক সংসদীয় কমিটির মাথায় সুদীপের বদলে লকেট, সমালোচনা তৃণমূলের

মঙ্গলবার সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলিতে (Parliamentary Standing Committee) রদবদল করা হয় ৷ তার জেরে একটি মাত্র কমিটির চেয়ারম্যানের পদ গেল তৃণমূলের (Trinamool Congress) ৷ এই নিয়ে টুইটারে কেন্দ্রকে বিঁধেছেন ডেরেক ও’ব্রায়েন (Derek O'Brien) ৷

2. Shopian Eencounter: শোপিয়ানে পরপর দুই এলাকায় এনকাউন্টার, মৃত 4 জঙ্গি

জম্মু ও কাশ্মীরের (Jammu and Kashmir) শোপিয়ানে (Shopian Eencounter) পরপর দুটি এনকাউন্টার ৷ দ্রাচ ও মোলু এলাকায় মৃত্যু হয়েছে 4 জন জঙ্গির (Militants killed) ৷

3. Kolkata Market Price: আজ দশমী, পুজো মিটলেও বাজারে দাম কমার লক্ষণ নেই

পুজো শেষ ৷ কাল থেকে ফের শুরু সাধারণ দিন ৷ কিন্তু বাজারের কী অবস্থা ? মাছ-মাংস-সবজির দাম কি কিছু কমল ? বাজারে যাওয়ার আগে দেখে নিন একনজরে (Market Price in Kolkata) ৷

4. Uttarakhand Bus Accident: যাত্রীবোঝাই বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে, উত্তরাখণ্ডে মৃত বেড়ে 25

বাসটিতে 50 জনেরও বেশি যাত্রী ছিলেন ৷ সবাই বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন ৷ হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি নদীতে পড়ে যায় ৷ উত্তরাখণ্ডের পাউরি গাড়ওয়ালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নবমীর সন্ধেয় (Bus Accident in Pauri Garhwal Uttarakhand) ৷

5. PM Modi to Zelenskyy: সামরিক সমাধান নেই, প্রয়োজন আলোচনা ও কূটনীতি: জেলেনস্কিকে ফোনে বললেন মোদি

রাশিয়া ও ইউক্রেন দ্বন্দ্বের সামরিক সমাধান নেই (PM Modi to Zelenskyy) ৷ প্রয়োজন আলোচনা ও কূটনীতি ৷ ভোলোদিমির জেলেনস্কিকে ফোনে এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi tells Ukraine President) ৷

6. Amit Shah at JK: ভূস্বর্গে এখন আর কারও পাথর ছোড়ার সাহস নেই, উধাও হরতাল : শাহ

জম্মু ও কাশ্মীরে (Stone Pelting In Jammu And Kashmir) এখন আর কারও পাথর ছোড়ার বা হরতালের ডাক দেওয়ার সাহস নেই (No One Dares To Indulge In Stone Pelting) ৷ ভূস্বর্গে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাসে গিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah at JK) ৷

7. Shashi Tharoor: সভাপতি লড়তে উৎসাহ দিয়েছেন রাহুল গান্ধি, দাবি শশী থারুরের

কংগ্রেসের সভাপতি পদে সম্মুখসমরে শশী থারুর (Shashi Tharoor) ও মল্লিকার্জুন খাড়গে (Mallikarjun Kharge) ৷ শশীর দাবি, রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) তাঁর পাশে থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন ৷ সত্যিই কি তাই ?

8. Ind vs SA: নিয়মরক্ষার ম্যাচে ফ্যাকাশে 'মেন ইন ব্লু', বিশ্বকাপের আগে চিন্তা বাড়ল রোহিতের

ব্যর্থ দলের বোলিং ব্রিগেড, দাগ কাটতে পারলেন না ব্যাটাররাও ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে কুড়ি-বিশের সিরিজের শেষ ম্য়াচে হেরে গেল ভারত (South Africa beat India) ৷

9. Durga Puja 2022: অয়ন মুখোপাধ্যায়ের পুজোয় চাঁদের হাট, হাজির মৌনি-কাজলরা

অয়ন মুখোপাধ্যায়ের পুজোয় তারকাদের ভিড় (Celebs at Durga Puja of Ayan Mukherjee) ৷ 'ব্রহ্মাস্ত্র'-এর পরিচালকের পুজোয় বসল চাঁদের হাট ৷ একদিকে যেমন দেখা গেল রানি মুখোপাধ্য়ায়, কাজল, মৌনি রায়কে তেমনই উপস্থিত ছিলেন জয়া বচ্চনও ৷ সকলের সঙ্গে পুজোয় মাতলেন সেলেবরাও ৷ ক্যামেরার জন্য় দিলেন পোজও ৷

10. Tribute to Raju Srivastava: রাজু শ্রীবাস্তব স্মরণে বিশেষ পর্বের আয়োজন কপিল শর্মার

বিখ্যাত কমেডিয়ান রাজু শ্রীবাস্তব তাঁর অনুরাগীদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন কয়েকদিন আগেই ৷ তাঁর অকাল প্রয়াণ কাঁদিয়েছে তাঁর অগনিত ভক্তকে ৷ এবার তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে একটি বিশেষ পর্বের আয়োজন করলেন কমেডি কিং কপিল শর্মা (Tribute to Raju Srivastava) ৷