1. Avalaunche in Uttarkashi: ভয়াবহ তুষারধসের কবলে প্রাণ হারালেন 7 পর্বতারোহী, এখনও আটকে 25 জন

গাঢ়ওয়াল হিমালয়ের দ্রৌপদী কা ডান্ডা (Draupadi ka Danda) শিখরের অদূরে ওই তুষারধসে আটকে পড়েছিলেন 40 জন পর্বতারোহী ৷ ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন 7 জন, 8 জনকে আশংকাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ৷

2. Nobel Prize 2022: কোয়ান্টাম মেকানিক্সে অবদান ! পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেলেন অ্যাসপেক্ট-ক্লজার-জেইলিংগার

কোয়ান্টাম মেকানিক্সে অবদানের জন্য পদার্থবিদ্যায় নোবেল (Nobel prize in Physics) পেলেন অ্যালাইন অ্যাসপেক্ট, জনএফ ক্লজার এবং অ্যান্টন জেইলিংগার (Nobel prize in Physics for works in quantum tech) ৷

3. China-Pakistan Donkey Trading: পাকিস্তানের থেকে গাধা চাইল চিন, জানাল শেহবাজ-সরকার

চিন, বিশ্বের অন্যতম বড় রফতানিকারক মাংসের বাজার ৷ এ দেশের সঙ্গে পাকিস্তানের বিশেষ সম্পর্কের কথা কারও অজানা নয় ৷ এবার শক্তিশালী এই দেশটি পাকিস্তানের কাছ থেকে গাধা ও কুকুর চেয়েছে (Pakistan to export Donkey and Dogs to China) ৷

4. UP Girl Killed: ধর্ষণ করে খুন ! যোগীরাজ্যে কিশোরীর নগ্ন দেহ উদ্ধারে লাগল রাজনীতির রং

উত্তরপ্রদেশে (Rape and murder in UP) কিশোরীর নগ্ন দেহ উদ্ধারে (UP Girl Killed) চাঞ্চল্য ছড়াল ৷ তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তার পরিবারের (Naked body of UP girl found)৷

5. JK DG Prisons Murder: আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় সাময়িক বন্ধ জম্মু ও রজৌরির ইন্টারনেট পরিষেবা

সোমবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজি (কারা বিভাগ)-র দেহ উদ্ধার হয় (Hemant Kumar Lohia found dead) তাঁর বাড়ি থেকে ৷ তার পর সাময়িকভাবে জম্মু ও রজৌরি (Jammu and Rajaouri) জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে (Mobile Data Service Suspended) ৷

6. Jasprit Bumrah: বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার হতাশা ভাগ করে নিলেন বুমরা, সমব্যথী সতীর্থরা

টি20 বিশ্বকাপ (T20 World Cup) থেকে ছিটকে গিয়ে হতাশ জসপ্রীত বুমরা (Jasprit Bumrah Disappointed) ৷ একটি টুইটে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি ৷ তবে, তাঁকে দ্রুত মাঠে ফেরার জন্য শুভেচ্ছা জানানোয় সকলে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বুমবুম ৷

7. Sovandeb Chatterjee: সুব্রত আর পার্থ দুই নেতার পরিণতিতে ভরা উৎসবেও মন ভারাক্রান্ত শোভনদেবের

দীর্ঘদিনের রাজনীতিক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় (Sovandeb Chatterjee) ৷ তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতাদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ৷ সেই সব নেতাদের মধ্যে সুব্রত মুখোপাধ্যায় (Subrata Mukherjee) প্রয়াত হয়েছেন গত বছর ৷ আর পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) দুর্নীতির অভিযোগে এখন জেলে ৷ তাই তাঁদের জন্য এই ভরা উৎসবেও মন ভারাক্রান্ত শোভনদেবের ৷

8. Amit Shah in JK: বৈষ্ণো দেবীর মন্দিরে পুজো দিলেন শাহ

বৈষ্ণো দেবীর মন্দিরে (Amit Shah in Jammu and Kashmir) পুজো দিলেন অমিত শাহ (Amit Shah in JK)৷ তিনদিনের সফরে জম্মু ও কাশ্মীরে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (Amit Shah offers prayers at Vaishno Devi temple)৷

9. 24 Years Trial: 45 টাকা চুরির অপরাধ, 24 বছর পর 4 দিনের হাজতবাস

45 টাকা চুরির (Stealing Rs 45) অপরাধে 24 বছর ধরে চলছিল মামলা (24 Years Trial)৷ অবশেষে তার নিষ্পত্তি হল ৷ 4 দিনের হাজতবাস হল বৃদ্ধের (Four day jail term)৷ উত্তরপ্রদেশের এটাওয়ার ঘটনা (Mainpuri court)৷

10. Brahmastra Box Office Collection: 400 কোটির ক্লাবে 'ব্রহ্মাস্ত্র', নবমীর দিনে সুখবর দিলেন অয়ন

মহানবমীর দিনে রণালিয়া ভক্তদের জন্য় একটি দারুণ সুখবর দিলেন পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্য়ায় ৷ তিনি জানিয়েছেন 25 দিনে বিশ্বব্যাপী 425 কোটি টাকা আয় করেছে এই ছবি(Brahmastra Box Office Collection) ৷