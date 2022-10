1. UP Girl Killed: ধর্ষণ করে খুন ! যোগীরাজ্যে কিশোরীর নগ্ন দেহ উদ্ধারে লাগল রাজনীতির রং

উত্তরপ্রদেশে (Rape and murder in UP) কিশোরীর নগ্ন দেহ উদ্ধারে (UP Girl Killed) চাঞ্চল্য ছড়াল ৷ তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তার পরিবারের (Naked body of UP girl found)৷

2. Jasprit Bumrah: বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার হতাশা ভাগ করে নিলেন বুমরা, সমব্যথী সতীর্থরা

টি20 বিশ্বকাপ (T20 World Cup) থেকে ছিটকে গিয়ে হতাশ জসপ্রীত বুমরা (Jasprit Bumrah Disappointed) ৷ একটি টুইটে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি ৷ তবে, তাঁকে দ্রুত মাঠে ফেরার জন্য শুভেচ্ছা জানানোয় সকলে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বুমবুম ৷

3. Amit Shah in JK: বৈষ্ণো দেবীর মন্দিরে পুজো দিলেন শাহ

বৈষ্ণো দেবীর মন্দিরে (Amit Shah in Jammu and Kashmir) পুজো দিলেন অমিত শাহ (Amit Shah in JK)৷ তিনদিনের সফরে জম্মু ও কাশ্মীরে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (Amit Shah offers prayers at Vaishno Devi temple)৷

4. 24 Years Trial: 45 টাকা চুরির অপরাধ, 24 বছর পর 4 দিনের হাজতবাস

45 টাকা চুরির (Stealing Rs 45) অপরাধে 24 বছর ধরে চলছিল মামলা (24 Years Trial)৷ অবশেষে তার নিষ্পত্তি হল ৷ 4 দিনের হাজতবাস হল বৃদ্ধের (Four day jail term)৷ উত্তরপ্রদেশের এটাওয়ার ঘটনা (Mainpuri court)৷

5. King Ravan's Birthplace: রাবণ এখানে পুত্রসম, দশেরা তাই শোকের উৎসব উত্তরপ্রদেশের বিসরাখে

আজ নবমীর রাত পোহালেই কাল দশমী অর্থাৎ দশেরা ৷ নবরাত্রি শেষ ৷ রামের হাতে প্রাণ হারাবেন রাবণ ৷ কিন্তু এদিনে আনন্দে মন ভরে ওঠে না, এমন জায়গা আছে ভারতেই (People mourn in Dussehra) ৷

6. Article 370 Abrogation: 370 ধারার অবলুপ্তির পর হিংসা কমে পর্যটন বেড়েছে কাশ্মীরে, দাবি রিপোর্টে

370 ধারার অবলুপ্তি (Article 370 Abrogation) ঘটনার পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি বদলেছে ৷ হিংসা কমেছে ৷ পর্যটন বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ একটি প্রতিবেদনে তেমনই লেখা হয়েছে ৷

7. Richa Chadha and Ali Fazal wedding: শুরু একসঙ্গে পথ চলার সফর, স্বপ্নিল সাজে ভাইরাল রিআলি

ফের নতুন লুকে হাজির রিআলি ৷ রিচা এবং আলির বিয়ে এখন রীতিমতো চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে নেটপাড়ায় ৷

8. JK DG Prisons Murder: ভূস্বর্গের পুলিশকর্তা খুনে গ্রেফতার অভিযুক্ত পরিচারক, দায় স্বীকার জঙ্গি সংগঠনের

জম্মু ও কাশ্মীরের কারা বিভাগের ডিজির হত্যায় (Hemant Kumar Lohia found dead) এখনও পর্যন্ত নাশকতার কোনও যোগ খুঁজে পায়নি পুলিশ (JK DG Prisons Murder)৷ মৃত পুলিশকর্তার পরিচারকই মূল অভিযুক্ত হিসেবে মনে করা হচ্ছে ৷

9. National Herald Case: ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় পাঁচ কংগ্রেস নেতাকে তলব, কলকাতার সংস্থা নিয়ে প্রশ্ন করা হতে পারে

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় (National Herald Case) এবার পাঁচজন কংগ্রেস নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) ৷ কলকাতার একটি সংস্থা নিয়ে জেরা করা হতে পারে বলে খবর ৷

10. Urvashi on Rishabh Pant Birthday: জন্মদিনে পন্থকে ফ্লাইং কিস ঊর্বশীর! ফের উত্তাল নেটপাড়া

ষভের জন্মদিনে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট একটি বার্থডে রিল শেয়ার করলেন ঊর্বশী রাউতেলা ৷ সরাসরি নাম না করলেও এই উইশ ঋষভকেই করা হয়েছে বলে মনে করছেন নেটিজেনরা(Urvashi Rautela on Rishabh Pant birthday ) ৷