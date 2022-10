1. UP Girl Killed: ধর্ষণ করে খুন ! যোগীরাজ্যে কিশোরীর নগ্ন দেহ উদ্ধারে লাগল রাজনীতির রং

উত্তরপ্রদেশে (Rape and murder in UP) কিশোরীর নগ্ন দেহ উদ্ধারে (UP Girl Killed) চাঞ্চল্য ছড়াল ৷ তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তার পরিবারের (Naked body of UP girl found) ৷

2. Article 370 Abrogation: 370 ধারার অবলুপ্তির পর হিংসা কমে পর্যটন বেড়েছে কাশ্মীরে, দাবি রিপোর্টে

370 ধারার অবলুপ্তি (Article 370 Abrogation) ঘটনার পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি বদলেছে ৷ হিংসা কমেছে ৷ পর্যটন বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ একটি প্রতিবেদনে তেমনই লেখা হয়েছে ৷

3. JK DG Prisons Murder: নাশকতার যোগ নেই ! ভূস্বর্গের পুলিশকর্তা খুনে মূল অভিযুক্ত পরিচারক

জম্মু ও কাশ্মীরের কারা বিভাগের ডিজির হত্যায় (Hemant Kumar Lohia found dead) এখনও পর্যন্ত নাশকতার কোনও যোগ খুঁজে পায়নি পুলিশ (JK DG Prisons Murder)৷ মৃত পুলিশকর্তার পরিচারকই মূল অভিযুক্ত হিসেবে মনে করা হচ্ছে ৷

4. North Korea: জাপানের আকাশে উত্তর কোরিয়ার মিসাইল, জারি সতর্কতা

মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইলের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ উত্তর কোরিয়া (North Korea) ৷ যা জাপানের (Japan) আকাশসীমা পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে (Pacific Ocean) গিয়ে পড়ে ৷ এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷

5. Elon Musk: মাস্ককে একহাত নিল ইউক্রেন, টেসলা প্রধানের সমালোচনায় জেলেনস্কি

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ইলন মাস্কের টুইট পরামর্শের সামলোচনা কিভ প্রশাসনের ৷ সেই সঙ্গে টেসলার সিইও (Tesla CEO Elon Musk)-কে যে কোনও একটা পক্ষে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি (Volodymyr Zelenskyy) ৷

6. Tribal Festival: দুর্গাপুজোর মরশুমে জঙ্গলমহলে কাঠি নাচ নেচে চাঁদা আদায় করে আদিবাসী সম্প্রদায়

বাঙালির অন‍্যতম উৎসব দুর্গাপুজো (Durga Puja) । তাই এই মাসকে টান মাস হিসাবে ধরা হয় । এই টান মাসের সময় প্রকৃতি পূজারী খেরওয়াল সংস্কৃতিধারী কুড়মি, সাঁওতাল-সহ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা (Tribal Community) মেতে থাকেন কাঠি নাচ, সাড়পা নাচ, দাঁশাই নাচ, ভুয়াং নাচ প্রভৃতিতে (Dance Forms) ।

7. Rannaghorer Goppo: বাংলা টেলিভিশনে এবার 'রান্নাঘরের গপ্পো'

বাংলা বিনোদন চ্যানেলের রান্নার শো-তে সঞ্চালিকার দায়িত্বে দেখা যাবে অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তীকে ৷ ছোটপর্দায় আসছে নতুন রান্নার শো 'রান্নাঘরের গপ্পো'(Rannaghorer Goppo) ।

8. MS Dhoni: অস্ট্রেলিয়ায় কাপযুদ্ধে রোহিতদের লাকি ম্যাসকট হতে চান মাহি, ফেরালেন 2011 বিশ্বকাপের হেয়ার স্টাইল

অস্ট্রেলিয়ায় টি20 বিশ্বকাপে (T20 World Cup) ভারতীয় দলের লাকি ম্যাসকট মহেন্দ্র সিং ধোনি (MS Dhoni Hoping to be Lucky Mascot for India) ৷ একটি বিস্কুট সংস্থার বিজ্ঞাপনে নিজেকে সেই ভাবেই তুলে ধরলেন এমএস ৷

9. Actor Ravan Died in UP: সীতাহরণ অভিনয়ের সময় লুটিয়ে পড়লেন রাবণ, দশেরার আগে যোগীরাজ্যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

রামলীলা ময়দানের মঞ্চে চলছিল সীতাহরণ পর্ব ৷ সেই সময় দুর্ঘটনা ৷ হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে গেলেন রাবণের চরিত্রাভিনেতা ৷ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হল না (Ramlila Artist collapsed on stage) ।

10. Durga Puja 2022: কুলটির গ্রামে অন্যরকম পুজো ! সন্ধি নির্ধারিত হয় জলঘড়িতে, রিলে ব্যবস্থায় পৌঁছয় ডাক

আর পাঁচটা সন্ধিপুজোর মতো নয় ৷ এখানে পুজো হয় একটু অন্য নিয়মে ৷ আর এই নিয়ম হয়ে আসছে বিগত 250 বছরের বেশি সময় ধরে (Sandhi Puja of Chakraborty family) ৷