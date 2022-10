1. Partha Chatterjee: পুজোয় কুঠুরিবন্দি পার্থ, হতাশা বাড়ছে প্রাক্তন তৃণমূল মহাসচিবের

পুজোতে মনমরা পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ৷ কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন না ৷ অন্যদিকে খুশিমনে সংশোধনাগারের পুজোর কাজকর্ম করছেন পার্থ 'ঘনিষ্ঠ' অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (Arpita Mukherjee) ৷

2. Light Combat Helicopter: বায়ুসেনার নতুন সদস্য ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এলসিএইচ

ভারতীয় বায়ুসেনার (IAF) শক্তি আরও বাড়ছে ৷ সোমবার তারা পাচ্ছে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হালকা ওজনের কমব্য়াট হেলিকপ্টার (Indigenously Developed Light Combat Helicopter) বা এলসিএইচ (LCH) ৷

3. Nobel in Medicine 2022: চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন সুইডিশ বিজ্ঞানী সান্তে পাব

মনুষ্য প্রজাতির বিবর্তন সম্পর্কে গবেষণা করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন সুইডেনের বিজ্ঞানী সান্তে পাব । নোবেল কমিটির তরফে সুইডেনের স্টকহোমের কারোলিনস্কা ইন্সটিটিউটের এক অনুষ্ঠানে (Svante Paabo bags Nobel in medicine) এই ঘোষণা করা হয়।

4. Karnataka: নাবালককে বিবস্ত্র করিয়ে পুজো ! কর্ণাটকের কোপ্পালে গ্রেফতার এক

কিশোরকে বিবস্ত্র করিয়ে পুজো ! কর্ণাটকের (Karnataka) কোপ্পালের (Koppal) ঘটনায় গ্রেফতার এক অভিযুক্ত ৷ খোঁজ চলছে আরও দু'জনের ৷

5. Worlds Longest Teeth: 37.5 মিলিমিটার, অস্ত্রোপচারে রোগীর মুখ থেকে বের করা হল বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা দাঁত!

মধ্য কাশ্মীরের বদগাম জেলায় অস্ত্রোপচার করে এক রোগীর মুখ থেকে বের করা হল বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা দাঁত (Worlds Longest Teeth Extracted from a Patient Mouth ) ৷ হাসপাতাল সূত্রে খবর, রোগী বর্তমানে সুস্থ আছেন ৷

6. Chhattisgarh: আইসিইউ-র রোগীর মুখে চড়ছে পিঁপড়ে ! ঘটনায় সাসপেন্ড চার

হাসপাতালের আইসিইউ (ICU)-তে পিঁপড়ে ৷ ছত্তিশগড়ের (Chhattisgarh) দুর্গ জেলার (Durg District) ঘটনায় সাসপেন্ড করা হল চারজনকে ৷ ঠিক কী ঘটেছিল ?

7. Bomb Threat in Iranian Flight: ভারতীয় আকাশসীমায় ইরানের বিমানে বোমাতঙ্ক, অভিমুখ ঘোরাতে আসরে বায়ুসেনা

ভারতীয় আকাশসীমা দিয়ে যাওয়া ইরানের একটি বিমানে বোমাতঙ্ক (Bomb Threat in Iranian Flight Over Indian Airspace) ৷ বিমানটি চিনে যাচ্ছিল ৷ দিল্লির এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল থেকে সতর্কবার্তা পেয়ে সেটি জাতীয় রাজধানীর বিমানবন্দরে নামার চেষ্টা করে ৷ তখনই সেটিকে আটকাতে বায়ুসেনাকে (IAF) আসরে নামতে হয় ৷ তবে, বিমানটিকে নিরাপদে চিনের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷

8. Road Accident in Purulia: হুড়ায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাবা-ছেলের, হাসপাতালে 8 বছরের কন্যা

সপ্তমীর রাতে ঠাকুর দেখে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাইক আরোহী এবং তাঁর 10 বছরের ছেলের ৷ হাসপাতালে ভর্তি ওই ব্যক্তির 8 বছরের মেয়ে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া সদরের হুড়ায় (Two People Died in A Road Accident in Purulia) ৷

9. Madan Mitra: নিষেধাজ্ঞা চুলোয় ! মন্দারমণি সৈকতে গাড়ি চালিয়ে ফের বিতর্কে মদন

মন্দারমণির সৈকতে (Mandarmani Sea Beach) গাড়ি চালালেন মদন মিত্র (Madan Mitra) ৷ পুজোর (Durga Puja 2022) মরশুমে নিয়ম ভেঙে ফের বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল বিধায়ক ৷

10. Durga Puja 2022: ভিড় সামলাতে বন্ধ লেজার শো, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো নিয়ে কাজিয়া

সপ্তমীর (Durga Puja 2022) রাতে কলকাতার (Kolkata) সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের (Santosh Mitra Square) পুজোমণ্ডপে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় লেজার শো (Laser Show) ৷ আর তা নিয়েই শুরু রাজনীতি ৷ কী বলছেন, পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা তথা বিজেপি নেতা সজল ঘোষ (Sajal Ghosh) ?