1. Durga Puja 2022: ভিড় সামলাতে বন্ধ লেজার শো, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো নিয়ে কাজিয়া

সপ্তমীর (Durga Puja 2022) রাতে কলকাতার (Kolkata) সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের (Santosh Mitra Square) পুজোমণ্ডপে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় লেজার শো (Laser Show) ৷ আর তা নিয়েই শুরু রাজনীতি ৷ কী বলছেন, পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা তথা বিজেপি নেতা সজল ঘোষ (Sajal Ghosh) ?

2. Durga Puja 2022: ভারী বৃষ্টি মাথায় করে পুষ্পাঞ্জলি দিতে ভিড় মণ্ডপে

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী মহাষ্টমীর সকাল থেকেই দক্ষিণ 24 পরগনা বিভিন্ন এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে (Heavy Rain in South 24 Pagarna) ৷ সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে বৃষ্টির দাপট আরও বেশি । তবে, সেই বৃষ্টির মধ্যেও পুজো মণ্ডপগুলির সামনে দর্শনার্থীদের ভিড় দেখা গিয়েছে (On Mahashtami People Throng The Mandap) ৷

3. Durga Puja 2022: দিকে দিকে চলছে অষ্টমীর অঞ্জলি, মাকে অর্ঘ্য নিবেদন ভক্তদের

দেখতে দেখতে চলে এল অষ্টমী (Durga Puja 2022) ৷ সকাল থেকেই মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় জমাতে শুরু করেন দর্শনার্থী ৷ উদ্দেশ্যে, মাকে অঞ্জলি নিবেদন ৷ কলকাতার (Kolkata) বেহালা শান্তি সংঘের (Behala Santi Sangha) ছবিটাও ব্যতিক্রম কিছু ছিল না ৷ পুজোর দায়িত্বে থাকা পুরোহিত মাইকে অঞ্চলির মন্ত্র পাঠ করেন ৷

4. Short Film Bisarjan: দুর্গা পুজোর আবহেই মুক্তি পেল বিদীপ্তার 'বিসর্জন'

মহা সপ্তমীতে মুক্তি পেল অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত শর্ট ফিল্ম 'বিসর্জন' (Short Film Bisarjan)৷ মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিদীপ্তা চক্রবর্তী এবং সৌমিত্র বসু।

5. Durga Puja Pandal Catches Fire: উত্তরপ্রদেশে দুর্গা পুজোর মণ্ডপে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, মৃত দুই শিশু-সহ 5

পুজোর আনন্দের মধ্যেই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল উত্তর প্রদেশের একটি পুজো মণ্ডপে (Durga Puja Pandal Catches Fire) ৷ আরতির সময় মণ্ডপে আগুন লেগে মৃত্যু হল 5 জনের ৷ এর মধ্যে একজন কিশোরী ও দু‘জন শিশুও আছে বলে জানা গিয়েছে ৷

6. Adipurush Teaser Out: অযোধ্যায় মুক্তি পেল আদিপুরুষ ছবির টিজার

অযোধ্যায় মুক্তি পেল প্রভাস এবং কৃতি শ্য়াননের আগামী ছবি 'আদিপুরুষ'-এর টিজার(Adipurush Teaser Out In Ayodhya) ৷ এখান থেকেই যে এই ছবির প্রচার শুরু করবেন, নির্মাতারা তা আগেই জানিয়েছিলেন তাঁরা ৷ রবিবার রাতে অযোধ্যায় সরযূ নদীর তীরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায় ৷

7. Mulayam Singh Yadav: আইসিইউ-তে ভর্তি মুলায়ম, রয়েছেন স্থিতিশীল

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীনই সমাজাবাদী পার্টির (Samajwadi Party) প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদবের (Mulayam Singh Yadav) স্বাস্থ্যের অবনতি হয় ৷ রবিবার সন্ধ্য়ায় তাঁকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (Intensive Care Unit) আইসিইউ (ICU)-তে স্থানান্তরিত করেন গুরুগ্রামের (Gurgaon) মেদান্ত হাসপাতালের (Medanta Hospital) চিকিৎসকরা ৷

8. Punjabi Singer Alfaaz Attacked: মোহালিতে পঞ্জাবি গায়ক আলফাজের উপর হামলা, ভর্তি হাসপাতালে

মোহালিতে একটি ধাবার বাইরে পঞ্জাবি গায়ক আলফাজকে গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ (Attack on Punjabi Singer Alfaaz in Mohali) ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গায়ক ৷

9. Surya Kumar New Record: আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম 1000 রানের মালিক হলেন সূর্য

রবিবার গুয়াহাটিতে স্কাইয়ের ব্যাটে বিধ্বস্ত হল প্রোটিয়ারা ৷ যদিও শেষমেশ চিন্তা গেল না ভারতীয় বোলিং নিয়ে । তবে সূর্যকুমার যাদব এদিন স্পর্শ করে ফেললেন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ৷ সবচেয়ে কম বলে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে 1000 রান সংগ্রহ করে ফেললেন এই 360 ডিগ্রি ব্যাটার ৷

10. RSS: দেবীপক্ষে বেকারত্ব ও উপার্জনের বৈষম্যকে অসুরের সঙ্গে তুলনা আরএসএস নেতার

দেশজুড়ে ক্রমশ বাড়ছে বেকারত্ব ও উপার্জনের বৈষম্য ৷ রবিবার আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) বা আরএসএস (RSS)-এর সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসবলে (Dattatreya Hosabale) ৷