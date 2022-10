1. Vandalism of Bhagvad Gita Park: ‘ঘৃণ্য অপরাধ’, টরোন্টোয় ‘ভগবত গীতা পার্কে’ ভাঙচুরের সমালোচনা ভারতীয় দূতাবাসের

গত শনিবার উদ্বোধনের পরপরই ভাঙচুর চালানো হয় টরোন্টোর ব্রাম্পটন শহরে অবস্থিত ‘ভগবত গীতা পার্কে’ (Bhagvad Gita Park) ৷ যে ঘটনার নিন্দা করে দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানাল কানাডার ভারতীয় দূতাবাস (Indian High Commission in Canada) ৷

2. Durga PUja 2022: ভিড় সামালাতে সপ্তমীর রাতেই লাইট শো বন্ধ ‘বুর্জ খালিফার’

গতবছর শ্রীভূমির বুর্জ খালিফার লাইট শো বন্ধ করে দিয়েছিল প্রশাসন ( Durga PUja 2022)। এবছর একই ঘটনা ঘটেছে দুটি জায়গায়। কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্ক্যোয়ার এবং উত্তর 24 পরগনার গোবরডাঙ্গার একটি পুজো মণ্ডপে। জানা গিয়েছে, অতিরিক্ত ভিড়ের জেরে সপ্তমীর রাতে গোবরডাঙ্গা মিলন সংঘের বুর্জ খালিফার লাইট শো বন্ধ করে দিল কর্তৃপক্ষ।

3. Durga Puja 2022: সুখবর ! আজ-কাল বৃষ্টি হলেও ঠাকুর দেখা আটকাবে না

অবশেষে সুখবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর (West Bengal Weather Update) ৷ পুজোয় হালকা বৃষ্টি হলেও তা ঘুরতে যাওয়ায় বাধা হবে না ৷ এমনটাই জানা গিয়েছে হাওয়া অফিস সূত্রে ৷

4. Rahul Gandhi : তুমুল বৃষ্টির মাঝে মাইসোরের সভায় বক্তব্য রাখলেন রাহুল

সভা থেকে রাহুল বলেন, "কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যাত্রা চলবে । প্রবল ঝড় বা দারুণ শীত-কোনও কিছুই আমাদের থামাতে পারবে না (Rahul addressed rally in Mysuru amid heavy rain) ।"

5. Gandhi as Asura in Durga Puja: হিন্দু মহাসভার পুজোয় অসুরের বদলে গান্ধির মুখ, বিতর্ক তিলোত্তমা জুড়ে

অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার (Akhil Bharat Hindu MahaSabha) তরফ থেকে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে (Durga Puja) । সেখানেই মহিষাসুরের বদলে ব্যবহার করা হয়েছে গান্ধিজীর অবয়ব (Mahatma Gandhi lookalike as Asura) । শুধু অবয়বই নয়, অসুরের চোখে রয়েছে ঠিক গান্ধিজীর চশমাটিও । বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে এই ঘটনা স্বভাবতই জন্ম দিয়েছে অনেক বিতর্কের ।

6. India vs South Africa: দ্বিতীয় টি 20তে 16 রানে জয়ী ভারত, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে প্রথম সিরিজ জয়

দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথমবার টি20 সিরিজে হারাল ভারত (India vs South Africa) ৷ গুয়াহাটির হাই স্কোরিং দ্বিতীয় ম্যাচে প্রোটিয়াদের 16 রানে হারিয়েছেন রোহিত শর্মারা (India Win by 16 Runs Against South Africa) ৷ ম্যাচের সেরা হয়েছেন কেএল রাহুল (KL Rahul) ৷

7. CPIM Sahaj Path: উৎসবের মরশুমে সোশাল মিডিয়ায় লড়াইয়ের ‘সহজ পাঠ’ সিপিএমের

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হতে এ বার ‘সহজ পাঠ’কে হাতিয়ার করল সিপিআইএম (CPIM Sahaj Path on Corruption Issues) ৷ সোশাল মিডিয়ায় সহজ পাঠের আদলে এমন নানান কবিতার মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন ইস্যুতে তুলে ধরল লেফট ফ্রন্ট ক্রিয়েটিভ টিম (Left Front Creative Team) ৷

8. ISI plans to attack Hyderabad: হায়দরাবাদে ভয়াবহ হামলার ছক, পুলিশি তৎপরতায় রক্ষা পেল নিজামের শহর

হায়দরাবাদে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চারটি গ্রেনেড, লক্ষাধিক টাকা (Hyderabad Police Foil ISI Plot to Carry Out Terror Attack in City) ৷

9. Durga Puja 2022: 'জাগো বাংলা'র স্টলে চাকরির দাবিতে পোস্টার তৃণমূলের !

দুর্গাপুজোয় (Durga Puja 2022) 'জাগো বাংলা'র স্টলে (Jago Bangla Stall) চাকরির দাবিতে পোস্টার, ব্য়ানার ! নেপথ্যে কারণ কী ?

10. Durga Puja 2022: ফিতে কাটার ভোটে জিতে পুজোর উদ্বোধন করলেন শুভেন্দু !

যাবতীয় জল্পনা উড়িয়ে নিজের আধিপত্য অটুট রাখলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ একুশের বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামের জয়ী প্রার্থী এবার জয় ছিনিয়ে নিলেন ক্লাবের পুজোর ফিতে কাটার নির্বাচনেও ! নিরঙ্কুশ ভোটে জয়ের পরই করলেন দুর্গাপুজোর উদ্বোধন (Durga Puja Inauguration) ৷