1. India vs South Africa: 'সর্পবিঘ্নিত' ম্যাচে সূর্যস্নাত প্রোটিয়ারা, 'স্কাই'য়ের দাপটে রানের আকাশে ভারত

সাত ওভারে খেলা গড়ানোর পরেই বিপত্তি । মাঠে হঠাৎই ঢুকে পড়ে একটি সাপ (Snake enters in the field)। ফলে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় ম্যাচ । শেষপর্যন্ত মাঠকর্মীরা সাপটিকে ধরে ফেললে ফের ম্যাচ শুরু হয় । কুড়ি-বিশের লড়াইয়ের প্রথম ইনিংসে ভারতের স্কোরবোর্ডে উঠেছে 3 উইকেটে 237 রান ।

2. Durga Puja 2022: 'জাগো বাংলা'র স্টলে চাকরির দাবিতে পোস্টার তৃণমূলের !

দুর্গাপুজোয় (Durga Puja 2022) 'জাগো বাংলা'র স্টলে (Jago Bangla Stall) চাকরির দাবিতে পোস্টার, ব্য়ানার ! নেপথ্যে কারণ কী ?

3. Rajasthan Chief Minister: মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি কি হারাবেন অশোক গেহলত ? শুরু জল্পনা

কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের (Congress President Election) পরই কি রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী (Rajasthan Chief Minister) পদ হারাবেন অশোক গেহলত (Ashok Gehlot) ৷ স্পষ্ট উত্তর দিচ্ছে না দলীয় নেতৃত্ব ৷

4. SC on Taj Mahal: তাজমহলের 500 মিটারের মধ্যে বন্ধ হচ্ছে ব্যবসা, কার্যকর হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের রায়

গত 26 সেপ্টেম্বর তাজমহলের সামনে থেকে সবরকম বাণিজ্যিক কার্যকলাপ বন্ধ (No Business Activities in 500 Meters of Taj Mahal) করতে আগ্রা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ এ বার সেই নির্দেশ কার্যকর করতে উদ্যোগী হল এডিএ (Agra Development Authority) ৷ আগামী 17 অক্টোবরের মধ্যে সব দোকানপাট তুলে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

5. Durga Puja 2022: বড় দুর্যোগের আশংকা নেই, তবে পুজোয় তাল কাটবে বৃষ্টি

পুজোর (Durga Puja 2022) চারদিনই রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা (Weather Forecast) ৷ জানাল ভারতীয় জলবায়ু বিভাগ (India Meteorological Department) বা আইএমডি (IMD) ৷

6. Durga Puja 2022: স্বপ্নাদেশ পেয়ে কৃষ্ণবর্ণা দুর্গার পুজো শুরু করেছিলেন কালীভক্ত জমিদার

প্রায় 300 বছরের প্রথা মেনে বেলেঘাটার ভট্টাচার্য পরিবারে (Bhattacharya Family of Beleghata) পূজিতা হন কৃষ্ণবর্ণা দেবী দুর্গা (Durga Puja 2022) ৷ 1730 সাল থেকে চলে আসছে এই রীতি ৷ এবছরও (Durga Puja 2022) তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷

7. Pope Francis to Vladimir Putin: পুতিনকে যুদ্ধ বন্ধ করতে আবেদন পোপ ফ্রান্সিসের

ইউক্রেনে একের পর এক হামলা (Spiral of Violence) বন্ধ করতে রাশিয়ার (Russia) প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে অনুরোধ করলেন পোপ ফ্রান্সিস ৷ সেই সঙ্গে পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কাকেও সমূলে বিনাশ করতে আবেদন করেছেন তিনি ৷

8. Gandhi Jayanti at Gandhi Ghat: অসুস্থ রাজ্যপাল, গান্ধি ঘাটে অনুষ্ঠান সারলেন মুখ্যসচিব ও শিক্ষামন্ত্রী

অসুস্থ থাকায় ব্যারাকপুরের গান্ধি ঘাটে গান্ধি জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত রাজ্যপাল লা গণেশান। তাঁর অনুপস্থিতিতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

9. Kolkata Metro Service: সপ্তমীর আগেই সাড়ে সাত লক্ষ পেরোল মেট্রোর যাত্রীসংখ্যা, আয় এক কোটিরও বেশি

আর্থিকভাবে ঘুরে দাঁড়ালো কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে । ষষ্ঠীর দিনে রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হল মেট্রোয় (Kolkata Metro Service) ।

10. Gold Recovered: সোনা পাচারের ছক বানচাল সীমান্তরক্ষী বাহিনীর, ধৃত দশম শ্রেণির ছাত্রী

পুজোর (Durga Puja) সময়েও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে (Border Area) অব‍্যাহত চোরাচালান । এবার সোনা পাচার করতে গিয়ে বিএসএফের (BSF) হাতে ধরা পড়ল দশম শ্রেণির ছাত্রী (Ten Class Student) । মিলল সাত লক্ষ টাকার সোনার রিং (Gold Recovered) ।