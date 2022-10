1. Sukanta Majumdar: ওমপ্রকাশ মিশ্রকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করায় প্রমাণ লোপাটের আশঙ্কা সুকান্ত মজুমদারের

ওমপ্রকাশ মিশ্রকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ।

2. Cong Prez Polls: এক ব্যক্তি এক পদে মান্যতা, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতার পদ ছাড়লেন খাড়গে

শনিবার রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতার পদ থেকে ইস্তফা দিলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে (Mallikarjun Kharge resigns as LoP Rajya Sabha) ৷ দলের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি সনিয়া গান্ধিকে (Sonia Gandhi) তাঁর ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা ৷

3. Tshirt War: শুভেন্দুর 'বডি'কে হারাল মমতার 'ঘুগনি' !

'পোশাক যুদ্ধে' (Tshirt War) বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari) হারিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ! কী চলছে মেদিনীপুর শহরে ?

4. Akash Ambani: বিশ্বস্ত হাতে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের ভবিষ্যৎ, টাইমের সেরা একশো রাইজিং স্টারের তালিকায় আকাশ আম্বানি

টাইমস ম্যাগাজিনের (Times Magazine) বিচারে কিন্তু বিশ্বস্ত হাতেই রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি (Reliance Industries) ৷ রাইজিং স্টার বা প্রতিশ্রুতিমান তারকা হিসেবে সম্প্রতি 100 জনের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে মার্কিন নিউজ ম্যাগাজিন সংস্থা টাইম ৷ সেখানে একমাত্র ভারতীয় হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন মুকেশ আম্বানির বড় ছেলে আকাশ আম্বানি (Akash Ambani only Indian in Time magazines 100 emerging leaders list) ৷

5. Ruwa Shah: ক্যানসার আক্রান্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতার জমিনের আর্তি সাংবাদিক মেয়ের

কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা আলতাফ আহমেদ শাহ (Altaf Ahmad Shah) ক্যানসারে আক্রান্ত ৷ তাঁর জামিনের আর্জি জানিয়ে টুইটারে একের পর এক পোস্ট করে গেলেন মেয়ে রুয়া শাহ (Ruwa Shah) ৷

6. Child Sexual Abuse Case: শিশু নিগ্রহের জোড়া মামলায় দোষীকে 30 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

দু'টি পৃথক শিশু যৌন হেনস্থার (Child Sexual Abuse Case) মামলায় দোষী যুবককে সব মিলিয়ে 30 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের (30 Years of Rigorous Imprisonment) নির্দেশ দিল হায়দরাবাদের আদালত ৷ করা হল 13 হাজার টাকার জরিমানা ৷

7. Bigg Boss 16: পরিচালক সাজিদ খান থেকে মিস ইন্ডিয়া মান্য সিং, 'বিগ বস'-এর ঘরে এবার থাকছে অনেক চমক

আর কয়েক ঘণ্টা বাদেই শুরু হতে চলেছে বিগ বস-এর নতুন মশুরুম ৷ সাজিদ খান থেকে মিস ইন্ডিয়া মান্য সিং বিগ বসের ঘরে এবার থাকছে অনেক চমক ৷

8. Dengue Test at Mandap: পুজোর মাঝেও ডেঙ্গির দাপট, মণ্ডপে থাকছে টেস্টের ব্যবস্থা

ইতিমধ্যে রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় সরকার ৷ একের পর এক ডেঙ্গিতে মৃত্যু ঘটছে রাজ্যে ৷ এই কথা মাথায় রেখে এবার মণ্ডপে মণ্ডপে টেস্টের ব্যবস্থা করল একটি বেসরকারি সংস্থা (Dengue Test at Mandap) ৷

9. Narendra Modi Launch 5G: 10 টাকাতেই মিলবে 1 জিবি ডেটা, 5জি-র উদ্বোধনের পর বললেন মোদি

শনিবার দিল্লির প্রগতি ময়দানে এক অনুষ্ঠান থেকে ভারতে 5জি টেলিকম পরিষেবার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi Launch 5G) ৷ তার পর তিনি জানান, দেশকে নতুন যুগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ ৷

10. Daughter returns to mother: পালিতা মায়ের কাছে ফিরল ছোট্ট পিউ, ষষ্ঠীতেই অষ্টমীর আনন্দ দোলুই পরিবারে

একদিকে পালিতা মা, অন্যদিকে জন্মদাত্রী মা (Daughter returns to mother)। আইনি জটে প্রায় তিন বছর আগে মেয়েকে পালিতা মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে সরকারি হোমে পাঠিয়ে দিয়েছিল প্রশাসন । অবশেষে দুর্গা চতুর্থীতে পালিতা মায়ের কাছে ফিরল ছোট্ট পিউ (Pew returned to her foster mother) ৷