1. Vande Bharat Express: গান্ধিনগর-মুম্বই রুটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন মোদির

উৎসবের আবহেই শুক্রবার গান্ধিনগর-মুম্বই (Gandhinagar-Mumbai) রুটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (Vande Bharat Express) ট্রেনের উদ্বোধন করলেন (Flags Off) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ গুজরাতের (Gujarat) গান্ধিনগর ক্যাপিট্যাল (Gandhinagar Capital) রেলস্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ল সকাল 10টা 30 মিনিটে ৷

2. Menaka Gambhir: 'আদালত অবমাননা করেনি ইডি', মেনকার মামলা খারিজ হাইকোর্টে

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরকে কলকাতা বিমানবন্দরে আটকায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ এরপরই আদালত অবমাননা হয়েছে দাবি করে ইডির বিরুদ্ধে মামলা করেন তৃণমূলের সাংসদের শ্যালিকা (Calcutta High Court over Menaka Gambhir Case) ৷

3. RBI REPO Rate: 50 বেসিস পয়েন্ট বাড়ল রেপো রেট, অর্থনীতি স্থিতিশীল বলে দাবি আরবিআই গর্ভনরের

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গর্ভনর শক্তিকান্ত দাস (RBI Governor Shaktikant Das) দাবি করেছেন, বিশ্ব বাজারে অস্থিরতা থাকা সত্ত্বেও, ভারতের অর্থনীতি স্থিতিশীল রয়েছে (Indian Economy Continues Resilient) ৷ তবে, এ দিন আরবিআই এর তরফে রেপো রেট 50 বেসিস পয়েন্ট বাড়ানো হয়েছে (RBI REPO Rate Hike) ৷

4. Tapan Dutta Murder Case: তপন দত্ত খুনে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বহাল ডিভিশন বেঞ্চে

তপন দত্ত খুনে সিবিআই তদন্তেই সায় দিল আদালত (HC over Tapan Dutta Murder Case) ৷ এর আগে সিঙ্গল বেঞ্চ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় । সেই রায় বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ ।

5. Shreya And Kaushiki: দুই নারী হাতে তানপুরা, শ্রেয়া-কৌশিকির গলায় স্বরস্বতীর অধিষ্ঠান

এখন দেবীপক্ষ ৷ সন্তানদের নিয়ে উমার ঘরে ফেরার পালা ৷ কিন্তু আমাদের এই মর্ত্যেই এমন অনেক গৌরী আছেন, যাঁরা নিজেদের প্রতিভা আর পরিশ্রমের জোরেই হয়ে উঠেছেন দশভূজা ৷ সাহিত্য, বিজ্ঞান, বিনোদন, ব্যবসা, বাণিজ্য, খেলাধুলো বা সামাজিক অবদান- সবদিক দিয়েই তাঁরা অনন্যা ৷ দেবীপক্ষে তাঁদের কথা আরও একবার মনে করল ইটিভি ভারত ৷ আজকে আলোচনা করব বাঙালির প্রিয় দুই গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল ও কৌশিকি চক্রবর্তীর কথা (Shreya And Kaushiki) ৷

6. KCR to Buy Aircraft: প্রস্তাবিত জাতীয় দলের প্রচারে ব্যক্তিগত বিমান কিনছেন তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী

তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও তাঁর প্রস্তাবিত জাতীয় দলের ঘোষণা (K Chandrasekhar Rao to Form A National Party) করতে চলেছেন আগামী 5 অক্টোবর, দশেরার দিন ৷ ওই দিনেই তিনি একটি ব্যক্তিগত 12 আসনের বিমান কেনার কথাও ঘোষণা করতে পারেন (Telangana CM K Chandrasekhar Rao to Buy Aircraft) ৷ জানা গিয়েছে, প্রস্তাবিত জাতীয় দলের প্রচারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেতে সেই বিমান ব্যবহার করা হবে ৷

7. Mallikarjun Kharge: কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে নতুন প্রার্থী হতে পারেন মল্লিকার্জুন, সরে দাঁড়ালেন দিগ্বিজয়

এবার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে (Mallikarjun Kharge will join Cong Prez Poll race) ৷ অশোক গেহলতের পর সরে দাঁড়ালেন দিগ্বিজয় সিংও ৷ টানটান উত্তেজনা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ৷

8. Kiren Rijiju: 'বিচারপতিদের দিয়ে আমরা যন্ত্রের মতো কাজ করাতে পারি না', মত আইনমন্ত্রীর

পড়ে থাকা মামলার শুনানি নিয়ে এবার বিচারপতি এবং বিচারকদের পাশে দাঁড়ালেন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী কিরেন রিজিজু (Union Law and Justice Minister Kiren Rijiju) ৷ তিনি জানালেন, মামলার শুনানি পড়ে রয়েছে ঠিকই, তাই বলে বিচারপতিদের যন্ত্রের মতো কাজ করানো যায় না (We Cannot Make Judges Work Like Machines) ৷

9. Vikram Vedha: একশোরও বেশি দেশে 5640টি স্ক্রিনে মুক্তি পাচ্ছে 'বিক্রম বেদা'

দেশ-বিদেশের মোট 5640টি স্ক্রিনে শুক্রবার মুক্তি পেতে চলেছে 'বিক্রম বেদা' (Vikram Vedha Movie Screening) ৷

10. Ranveer on Deepika: দীপিকার সঙ্গে সম্পর্ক এগোচ্ছে বিচ্ছেদের দিকে! মুখ খুললেন রণবীর

কিছু দিন আগে, সোশাল মিডিয়ায় একটি খবর চর্চায় উঠে আসে যেখানে দাবি করা হয়, রণবীর এবং দীপিকার মধ্যে সম্পর্ক ভালো নাকি যাচ্ছে না । এবার সরাসরি একটি ইভেন্টে এই নিয়ে মুখ খুললেন রণবীর ৷