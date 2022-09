1. Tapan Dutta Murder Case: তপন দত্ত খুনে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বহাল ডিভিশন বেঞ্চে

তপন দত্ত খুনে সিবিআই তদন্তেই সায় দিল আদালত (HC over Tapan Dutta Murder Case) ৷

2. Mallikarjun Kharge: কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে নতুন প্রার্থী প্রবীণ নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে

এবার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে (Mallikarjun Kharge will join Cong Prez Poll race) ৷

3. New Instruction in Delhi AIIMS : কর্তব্যরত অবস্থায় চাও খেতে পারবেন না নিরাপত্তারক্ষীরা ! জানিয়ে দিলেন এইমস অধিকর্তা

কারও জন্য খাবারদাবার, চা এসব নিয়ে যাওয়া যাবে না ৷ নিরাপত্তারক্ষী নিজেও ডিউটিতে থাকাকালীন চা, খাবার খেতে পারবেন না ৷ এমনই নির্দেশ এইমসের নয়া অধিকর্তার (Security Staff cannot take food or tea) ৷

4. Kiren Rijiju: 'বিচারপতিদের দিয়ে আমরা যন্ত্রের মতো কাজ করাতে পারি না', মত আইনমন্ত্রীর

পড়ে থাকা মামলার শুনানি নিয়ে এবার বিচারপতি এবং বিচারকদের পাশে দাঁড়ালেন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী কিরেন রিজিজু (Union Law and Justice Minister Kiren Rijiju) ৷ তিনি জানালেন, মামলার শুনানি পড়ে রয়েছে ঠিকই, তাই বলে বিচারপতিদের যন্ত্রের মতো কাজ করানো যায় না (We Cannot Make Judges Work Like Machines) ৷

5. Model Died by Suicide: কলকাতার পর এবার মুম্বই! আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন আরও এক মডেল

মুম্বইয়ের অন্ধেরি এলাকা থেকে উদ্ধার হল 30 বছর বয়সি এক মডেলের দেহ (Model suicide in hotel room) ৷ বৃহস্পতিবার একটি হোটেলের ঘর থেকে এই মৃতদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ ৷

6. Siddiqullah on TMC: 'দল কি এভাবে অপমান করতে পারে ?' সংগঠনে রদবদল নিয়ে তোপ মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লার

মন্তেশ্বরের তৃণমূল ব্লক সভাপতি বাছাই (Manteswar Block President Selectio) নিয়ে মক্কা থেকে ওই ভিডিও বার্তা রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর (Siddiqullah Chowdhury) ৷ যেখানে তৃণমূল শীর্ষনেতৃত্বের বিরুদ্ধে তাঁর মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়ায় ক্ষোভপ্রকাশ করলেন (Siddiqullah on TMC) ৷

7. Panchayats Electricity Bill: বকেয়া 408 কোটি ! বিল মেটাতে পঞ্চায়েত দফতরকে চিঠি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের বিদ্যুতের বিল বাকি থাকাটা নতুন নয় ৷ জমতে জমতে বকেয়ার পরিমাণ একসময় কোটিতেও পৌঁছে যায় ৷ তাই দ্রুত বিপুল অঙ্ক মিটিয়ে দিতে পঞ্চায়েত দফতরের সচিবকে চিঠি পাঠাল বিদ্যুৎ পর্ষদ (Panchayats & Rural Development Department due electricity bill) ৷

8. Assam CM Slams Congress: 'গান্ধি পরিবার মেয়াদ ফুরনো ওষুধ', কটাক্ষ হিমন্তের

একটি সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিরোধী দল কংগ্রেস এবং গান্ধি পরিবারকে তুলোধনা করে ছাড়লেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা (Himanta Biswa Sarma criticises Gandhi family) ৷

9. Ranveer on Deepika: দীপিকার সঙ্গে সম্পর্ক এগোচ্ছে বিচ্ছেদের দিকে! মুখ খুললেন রণবীর

কিছু দিন আগে, সোশাল মিডিয়ায় একটি খবর চর্চায় উঠে আসে যেখানে দাবি করা হয়, রণবীর এবং দীপিকার মধ্যে সম্পর্ক ভালো নাকি যাচ্ছে না । এবার সরাসরি একটি ইভেন্টে এই নিয়ে মুখ খুললেন রণবীর ৷

10. Drishyam 2 Teaser Out: এবার কনফেশন দেবে বিজয়, বলছে অজয়ের 'দৃশ্যম 2'-এর টিজার

অবশেষে মুক্তি পেল অজয় দেবগণের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'দৃশ্যম 2'-এর টিজার(Drishyam 2 teaser release) ৷ ছবির মুক্তি 18 নভেম্বর ৷