1. Assam CM Slams Congress: 'গান্ধি পরিবার মেয়াদ ফুরনো ওষুধ', কটাক্ষ হিমন্তের

একটি সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিরোধী দল কংগ্রেস এবং গান্ধি পরিবারকে তুলোধনা করে ছাড়লেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা (Himanta Biswa Sarma criticises Gandhi family) ৷

2. Possibility of Rain in Durga Puja: ভিলেন ঘূর্ণাবর্ত, সপ্তমী থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

বর্ষার ভরা মরশুমে বৃষ্টি তেমন একটা হয়নি ৷ কিন্তু পুজোয় বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ সুদূর প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে আসছে বঙ্গোপসাগরের দিকে (Rain likely in Durgapujo) ৷

3. Encounter in Jammu and Kashmir : উপত্যকায় নিরাপত্তা বাহিনী-জঙ্গি গুলির লড়াই

উপত্যকায় জোড়া বিস্ফোরণের 24 ঘণ্টার মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই শুরু হল (Encounter Breaks Out in Jammu and Kashmir)। কাশ্মীর জোনের পুলিশ জানিয়েছে বারামুল্লার পাটান এলাকায় শুরু হয়েছে গুলির লড়াই । এর কিছুক্ষণ আগে সোপিয়ান জেলার চিত্রগ্রাম জেলায় পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়েছে ।

4. Kolkata Market Price : বৃষ্টির জের পঞ্চমীতে সবজি থেকে মাছ মাংসের বাজার চড়া

বৃষ্টির জের পঞ্চমীতে সবজি থেকে মাছ মাংস বাজার উর্ধমুখী (Market Price in Kolkata) । তাছাড়া কয়েকটি বাজারে জিনিসের দামেও হেরফের দেখা গিয়েছে ।

5. Suvendhu Slams Mamata: 'রাজ্যেকে দেউলিয়া করে ছাড়বেন মুখ্যমন্ত্রী', কড়া তোপ শুভেন্দুর

আর্থিক বিশৃঙ্খলতার (Financial Indiscipline ) অভিযোগ তুলে আরও একবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) বিরুদ্ধে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Slams Mamata over Financial Indiscipline) ।

6. Naktala Udayan Sangha: পুজো আছে, পার্থ নেই ! কাতু'র নাকতলায় আনন্দেও বিষন্নতার সুর

উদয়ন সংঘের মাঠে উৎসবের থেকে বিষন্নতার সুরই বেশি। প্রিয় 'কাতু'দার দুর্নীতির ফল ভুগতে হচ্ছে ক্লাবের অধিকাংশ সদস্যকে (Naktala Udayan Sangha) । ঠাকুর দেখতে এসেও দর্শনার্থীরা আড়চোখে তাকাচ্ছেন তাঁদের দিকে । ভাবটা এমন, পুরো ক্লাবটাই দুর্নীতির আঁতুরঘর (Durga Puja 2022) ।

7. Cattle Smuggling Case: গরুপাচার মামলায় রাজ্য পুলিশের তদন্তে স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

গরুপাচার মামলায় (Cattle Smuggling Case) রাজ্য পুলিশের তদন্তে স্থগিতাদেশের আর্জি জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল হাইকোর্টে (Calcutta High Court)৷ তারপরেই রাজ্য পুলিশের তদন্তে আপাতত স্থগিতাদেশ দিল রাজ্যের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ৷

8. Federer Responds Kohli: 'বিরাট-বার্তা'য় সাড়া দিয়ে ভারতে আসার ইচ্ছেপ্রকাশ রজারের

ব়্যাকেট তুলে রাখলেও রজার ফেডেরারের (Roger Federer) তৈরি করে যাওয়া মায়াজাল থেকে বেরোতে টেনিস অনুরাগীদের যে যথেষ্ট সময় লাগবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই ৷ আর সুইস কিংবদন্তির বিশ্বব্যাপী সেই অনুরাগী তালিকায় রয়েছেন গ্রহের অন্যতম সেরা ব্যাটার বিরাট কোহলিও (Virat Kohli) ৷

9. Tigmanshu Dhulia New Film: তিগমাংশুর হাত ধরে প্রথমবার জুটি বাঁধছেন আরশাদ-প্রতীক

আগামী ছবি 'যশ'-এর জন্য় আরশাদ ওয়ারসি এবং প্রতীক গান্ধীকে বেছে নিলেন তিগমাংশু ধুলিয়া(Tigmanshu Dhulia New Film Yash) ৷ জানা গিয়েছে ছবিটির শুটিং হবে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে ৷

10. Green Chili: ছোট্ট লঙ্কার বহুগুণ ! জানুন একনজরে

কাঁচালঙ্কা খান রোজ ৷ উপকার পাবেন অনেক (Green Chili) ৷