1. Mysterious Twin Bus Blasts: উধমপুরে 'রহস্যজনক' জোড়া বাস বিস্ফোরণ, তদন্তভার পেতে পারে এনআইএ

24 ঘণ্টায় মধ্যে জোড়া বাস বিস্ফোরণ জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে (Mysterious Twin Bus Blasts) ৷ আহতদের উধমপুর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।

2. Ashok Gehlot in New Delhi: মনোনয়নপত্র জমা দেবেন গেহলত ? আজ সোনিয়া-সাক্ষাতে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী

রাজস্থান, অশোক গেহলত ও কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন- গত কয়েকদিনে একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে এই তিনটি বিষয় ৷ সংকটে রাজস্থান তথা কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতি ৷ আজই সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে দেখা করতে পারেন অশোক গেহলত (Ashok Gehlot Rajasthan crisis) ৷

3. Dipankar Bhattacharya on BJP and TMC: 'ভুল শুধরে' রাজ্যের সব বামপন্থী দলকে আহ্বান লিবারেশনের

বিজেপি বা আরএসএস সম্পর্কে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একেক সময় একেক রকম মন্তব্যে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে ঘাসফুলের অবস্থানও ঝাপসা । তাই "তৃণমূলকে এবার একটুও ছাড় নয়", বলেন সিপিআইএম লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য (CPI(M)L reaction over Trianamool Congress) ।

4. Life imprisonment in Child Murder Case : প্রেমের পথে কাঁটা! আট বছরের শিশু কন্যাকে খুন, যাবজ্জীবন সাজা প্রেমিকের

প্রেমের পথে কাঁটা হওয়ায় খুন করা হল 8 বছরের শিশু কন্যাকে (Child Murder Case) ৷ প্রেমিককে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন সাজা দিল আদালত (Purulia Court) ৷

5. Partha-Arpita Custody: পুজোর মরশুম জেলেই কাটবে পার্থ-অর্পিতার, পড়তে পারেন জেরার মুখেও

23 অগস্ট নাকতলা বাড়ি থেকে ইডির হাতে গ্রেফতার হল প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ এরপর গ্রেফতার হন তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ৷ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত দু'জনের পুজো এবার জেলেই কাটবে (SSC Recruitment Scam) ৷

6. Tala Bridge Reopening: চতুর্থীর ভোরে ছন্দে ফিরল টালা ব্রিজ, চলছে বাস-লরি

22 সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টালা ব্রিজের উদ্বোধন করেছেন ৷ এক সপ্তাহ আগে মানুষের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল হেমন্ত সেতু ৷ পুজোর আগে আজ থেকে পুরোপুরি বাস চলাচল করবে (Tala Bridge Reopening) ৷

7. World Heart Day: কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন হৃদয় ? জেনে নিন কিছু টিপস

বুকে ব্যথা, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিওর ৷ এইগুলিকে বিভিন্ন সমস্যা বলে মনে হলেও এদের সকলেরই উৎস এক ! হার্টে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীতে জমাট বাঁধা । এটি বুকে ব্যথা দিয়ে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায় । সুরক্ষিত থাকবেন কীভাবে জানুন বিশ্ব হার্ট দিবসে (World Heart Day 2022) ৷

8. God Father Trailer মুক্তি পেল সলমন চিরঞ্জীবীর 'গডফাদার' ছবির ট্রেলার

হাজির হল সলমন খান-চিরঞ্জীবীর বহু প্রতিক্ষীত 'গডফাদার' ছবির ট্রেলার (God Father Trailer is out now) ৷ বুধবার মুক্তিপ্রাপ্ত এই ট্রেলার তাই এখন টুইটারের নতুন ট্রেন্ড ৷ 'গডফাদার' মুক্তি পেতে চলেছে 5 অক্টোবর (God Father Trailer) ৷

9. Ballavpurer Roopkatha: বড়পর্দায় পরিচালনায় হাতেখড়ি অনির্বাণের, 'বল্লভপুরের রূপকথা'র ট্রেলার লঞ্চে চাঁদের হাট

পরিচালক হিসেবে ওটিটি অভিষেকে (মন্দার) শরণাপন্ন হয়েছিলেন কালজয়ী নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়রের ৷ আর বড়পর্দায় ক্যামেরার পিছনে আত্মপ্রকাশে অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য (Anirban Bhattacharya) বেছে নিয়েছেন বাদল সরকারের জনপ্রিয় নাটক বল্লভপুরের রূপকথা-কে ৷ ছবির নামেও কোনও বদল নেই ৷

10. Birthday Party of Ranbir Kapoor: অয়ন মুখোপাধ্যায় থেকে করণ জোহর... রণবীরের বার্থ ডে পার্টিতে চাঁদের হাট

রণবীর কাপুর নিজের 40তম জন্মদিন পালন করলেন বুধবার ৷ এদিন তাঁর বার্থ ডে ব্যাশে উপস্থিত হয়েছিলেন একঝাঁক বলিউডি তারকা ৷ আসুন দেখে নিই ফ্রেমে বন্দি হলেন কারা কারা ?