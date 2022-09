1.Mamata at Ekdalia Evergreen: একডালিয়া এভারগ্রিনে 'সুব্রতদা'কে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে তোপ মমতার

একডালিয়া এভারগ্রিনে (Ekdalia Evergreen) সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে (Subrata Mukherjee) সামনে রেখে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷

2.CAB AGM: সিএবি’র বার্ষিক সাধারণ সভা 31 অক্টোবর! প্রশাসনে ফের রাজ করতে পারে ‘টিম’ সৌরভ

সম্ভবত 31 অক্টোবর হতে চলেছে বার্ষিক সাধারণ সভা ৷ এমনইটাই সিএবি’র একটি সূত্র মারফত জানানো হয়েছে ৷ যেখানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় শিবির ফের একটি টার্মের জন্য সিএবি প্রশাসনে আসতে চলেছে বলে জানা যাচ্ছে (Sourav Gunguly Likely to Rule CAB in Next Term) ৷

3.Jhulan Goswami: ফ্রম চাকদা টু লর্ডস ! 'এক্সপ্রেস' গতিতে ছোটা ঝুলন আক্ষরিক অর্থেই দশভূজা

এখন দেবীপক্ষ ৷ সন্তানদের নিয়ে উমার ঘরে ফেরার পালা ৷ কিন্তু আমাদের এই মর্ত্যেই এমন অনেক গৌরী আছেন, যাঁরা নিজেদের প্রতিভা আর পরিশ্রমের জোরেই হয়ে উঠেছেন দশভূজা ৷ সাহিত্য, বিজ্ঞান, বিনোদন, ব্যবসা, বাণিজ্য, খেলাধুলো বা সামাজিক অবদান-সবদিক দিয়েই তাঁরা অনন্যা ৷ দেবীপক্ষে তাঁদের কথা আরও একবার মনে করল ইটিভি ভারত ৷ আজকের দশভূজা বাঙালির প্রিয় ঝুলন গোস্বামী (Jhulan Goswami)৷

4.Shatrughan Sinha: সিবিআই-ইডি নিয়ে প্রশ্ন শুনে শত্রুঘ্নর উত্তর, খামোশ

দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর (Baruipur) পদ্মপুকুর ইউথ ক্লাবের দুর্গোৎসবের উদ্বোধন করলেন অভিনেতা তথা আসানসোলের সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) শত্রুঘ্ন সিনহা ।

5.Udayan Guha: ইয়াবা ট্যাবেলট পাচারে অভিযুক্তের সঙ্গে নিশীথের সম্পর্ক রয়েছে ! উদয়নের পোস্ট ঘিরে বিতর্ক

গত শনিবার শিলিগুড়িতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে দিনহাটা থেকে আসা একটি গাড়িকে আটক করে ৷ ওই গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণে ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয় (Police Recovered Yaba Tablet) । বিমান দেবনাথ ও মোফাজ্জল হোসেন নামে দু'জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে ওই ঘটনায় ।

6.SSC Recruitment: অযোগ্যদের বরখাস্ত নয় ! নতুন পদ তৈরি করে চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগের সুপারিশ এসএসসি’র

এসএসসি-তে নিয়োগের পর চাকরি করছেন এমন কাউকে বরখাস্ত করতে নারাজ রাজ্য সরকার ৷ বদলে নতুন পদ তৈরি করে আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ করাতে চাইছে শিক্ষা দফতর (Recommendation of SSC) ৷ আজ সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন শিক্ষা মন্ত্রী (Bratya Basu) ৷

7.Sukanta Majumdar: অপরাধীদের ইডি-সিবিআইয়ের থেকে বাঁচাতেই সিআইডির তৎপরতা, তোপ সুকান্তের

অপরাধীরা যাতে ইডি এবং সিবিআইয়ের হাতে ধরা না পড়ে সে জন্যই রাজ্য সরকার সিআইডিকে দিয়ে তড়িঘড়ি তদন্ত করাচ্ছে ৷ রাজ্যে কয়লা কাণ্ডে (Coal scam case) সিআইডির তৎপরতা (CID activity) নিয়ে এ কথা বললেন সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar)।

8.Death by Dengue: পুজোর আগে বাড়ছে ডেঙ্গি আতঙ্ক, হাওড়ায় মৃত আরও 1

দুর্গাপুজোর আগে রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে (Dengue Increased Day by Day in State) ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। গত 25 সেপ্টেম্বর হাওড়ার বালিতে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে ফের মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার (Death by Dengue) । বেলুড় ধর্মতলা রোডের বাসিন্দা ছিলেন তিনি, নাম কল্পনা দে। তাঁর বয়স হয়েছিল 74 বছর।

9.Manik Bhattacharjee: প্রাথমিকের নিয়োগে ওএমআর শিটে কীভাবে জালিয়াতি, মানিকের থেকে জানতে চায় সিবিআই

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Primary Recruitment Scam) মানিক ভট্টাচার্যর আজ রাত 8টার মধ্যে সিবিআইয়ের (CBI) কাছে হাজিরা দেওয়ার কথা ৷ কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) তেমনই নির্দেশ দিয়েছে ৷ তাঁকে কী কী প্রশ্ন করা হবে, সেই প্রস্তুতিই ব্যস্ত সিবিআই ৷

10.Modi Pays Tribute to Abe: মহান নেতা আবে, বন্ধুকে শেষশ্রদ্ধা জানিয়ে আবেগী মোদি

টোকিয়োয় শিনজো আবেকে (Funeral of Shinzo Abe) শেষশ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi)৷ তিনি টুইটে সেই ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, একজন মহান নেতা ছিলেন শিনজো আবে (Shinzo Abe)৷ তিনি ছিলেন একজন অভূতপূর্ব ব্যক্তিত্ব (Modi Pays Tribute to Abe)৷