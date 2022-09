1. Sukanta on Sisir : শিশিরের রাজনৈতিক অবস্থান কী? স্পষ্ট করলেন সুকান্ত

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাবা তথা রাজ্যের প্রবীণ সাংসদ শিশির অধিকারীর রাজনৈতিক অবস্থান কী তা নিয়ে চর্চার অনত নেই । ইতিমধ্যেই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে লোকসভার প্রিভিলেজ কমিটি (Sukanta Majumdar Commented about Sisir Adhikari)।

2. Death by Dengue: পুজোর মুখে বাড়ছে চিন্তা, ডেঙ্গিতে সোনারপুরে গৃহবধূর মৃত্যু

পুজোর মুখে ডেঙ্গির সংক্রমণ দিনে দিনে চিন্তা বাড়াচ্ছে রাজ্য সরকারের ৷ একের পর এক ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হচ্ছে রাজ্যে ৷ এবার এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে (Death by Dengue) ৷

3. PM Modi on Cheetahs: চিতাকে নিয়ে তিন-তিনটে প্রতিযোগিতা, দেশবাসীকে অংশ নেওয়ার আর্জি মোদির

নামিবিয়া থেকে দেশে আসা চিতাকে (Namibian Cheetah) নিয়ে প্রতোযোগিতার আয়োজন করেছে কেন্দ্র ৷ সেই প্রতিযোগিতায় (Contests related to Cheetah) অংশ নেওয়ার জন্য দেশবাসীর কাছে আর্জি জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷

4. First Govt Job in Bihar Village: স্বাধীনতার 75 বছরে এই প্রথম সরকারি চাকরি, উৎসব সোহাগপুর গ্রামে

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি ! বিহারের প্রত্যন্ত এই গ্রাম থেকে প্রথম কেউ সরকারি চাকরি পেলেন (Sohagpur village in Muzaffarpur district grabs primary school teacher) ৷

5. CBI Raid: চিটফান্ড মামলায় কলকাতার একাধিক জায়গায় সিবিআই তল্লাশি

দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্কে এক আবাসনের দ্বিতীয় তলায় জানা নামে এক ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাটে সিবিআই তল্লাশি (CBI Raid at Several Places in Kolkata) ৷ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউতেও সিবিআই এর তল্লাশি চলছে ৷ একটি চিটফান্ড মামলায় (Chit Fund Case) এই তল্লাশি শুরু হয়েছে ৷

6. Share Market Rebound: 4 দিন পতনের পর সামান্য ঘুরে দাঁড়াল শেয়ার বাজার

লাগাতার পতনের পর মঙ্গলবার আশার আলো দেখল শেয়ার বাজার ৷ এদিন বাজার খুলতেই শেয়ার দর প্রায় সাড়ে চারশো পয়েন্ট উঠেছে (Share Market Rebound in Early Trade) ৷ তবে, বেলা গড়াতেই বাজার কিছুটা পড়ে যায় ৷ পরবর্তী সময়ে আবারও ছন্দে ফেরে দালাল স্ট্রিট (Dalal Street) ৷

7. Budge Budge Murder: বজবজে ভাইয়ের হাতে খুন দাদা, গ্রেফতার অভিযুক্ত

পূজালী পৌরসভার 9 নম্বর ওয়ার্ডের রঘুনাথপুরে ভাইযকে খুনের অভিযোগ উঠল দাদার বিরুদ্ধে (Budge Budge Brother Murder) ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে ৷ জানা গিয়েছে, অভিজিৎ মণ্ডল এবং বিশ্বজিৎ মণ্ডল নামে দুই ভাই পূজালী পৌরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের রঘুনাথপুরে তাদের মায়ের সঙ্গে নিজেদের বাড়িতেই থাকতো ।

8. Priyanka Chopra: কন্যা দিবসে মেয়েকে কোলে নিয়ে প্রয়াত বাবার স্মৃতিতে ডুব প্রিয়াঙ্কার

একদিন দেরি হলেও আন্তর্জাতিক কন্যা দিবসে প্রয়াত বাবার সঙ্গে তাঁর পুরোনো ছবি এবং কন্যা মালতির সঙ্গে একটি ছবি সোমবার শেয়ার করলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া (Priyanka Chopra on Daughters Day) ৷

9. Shruti Das in Aparajita: দেবীপক্ষে মর্তের দেবীদের লড়াইয়ের গল্প, সম্মানিত শ্রুতি দাস-সহ আরও অনেকে

বাস্তব দেবীদের কাছ থেকে তাঁদের বহুমুখী প্রতিকূলতার বিরুদ্বে লড়াই করে উঠে দাঁড়ানোর গল্প শুনল 'উই মেক আজ' নিবেদিত 'অপরাজিতা' । শ্রুতি দাস-সহ আরও অনেকেই এবার সম্মানিত হলেন 'অপরাজিতা'র দ্বিতীয় পর্বে (Shruti Das and others got awarded) ।

10. Mehtab Hossain Biopic: বড় পর্দায় আসছেন 'মিডফিল্ড জেনারেল', পরিচালনায় বাপ্পা

ফুটবলার মেহতাব হোসেনের জীবন নিয়ে এবার সিনেমা তৈরি হবে ৷ সোমবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে তেমনটাই জানাল ধাগা প্রোডাকশন ৷ পাশাপাশি সামনে এল ছবির পোস্টার (Footballer Mehtab Hossain biopic coming next year) ৷