1. CBI Raid: চিটফান্ড মামলায় কলকাতার একাধিক জায়গায় সিবিআই তল্লাশি

দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্কে এক আবাসনের দ্বিতীয় তলায় জানা নামে এক ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাটে সিবিআই তল্লাশি (CBI Raid at Several Places in Kolkata) ৷ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউতেও তল্লাশি সিবিআই এর তল্লাশি চলছে ৷ একটি চিটফান্ড মামলায় (Chit Fund Case) এই তল্লাশি শুরু হয়েছে ৷

2. PM Modi in Japan: শিনজো আবের শেষকৃত্যে যোগ দিতে জাপানে মোদি, সাক্ষাৎ কিশিদার সঙ্গেও

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী (Former Prime Minister Shinzo Abe) শিনজো আবের শেষকৃত্যে যোগ দিতে জাপানে পৌঁছলেন নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ 8 জুলাই দক্ষিণ জাপানে শিনজোকে গুলি করে হত্যা করা হয় ৷ মোদির সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল শিনজোর ৷

3. Bus Accident: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রী বোঝাই বাস পুকুরে, আহত 45

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রী বোঝাই বাস উলটে গেল পুকুরে (Haldia Bus Accident) ৷ আহত হয়েছেন প্রায় 45 জন যাত্রী ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হলদিয়া থানার চকদীপা হাই স্কুল সংলগ্ন এলাকায় ।

4. Kulgam Encounter: দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামে এনকাউন্টার, মৃত জইশ জঙ্গি

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার দুপুরে কুলগামের একটি গ্রাম ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনী ৷ সেখানে জঙ্গি ও বাহিনীর মধ্যে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয় জইশ জঙ্গি (JeM militant killed in Kulgam Encounter) ৷

5. Dawood-Close Riyaz Arrest: গ্রেফতার দাউদ ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠ সহযোগী রিয়াজ়

সোমবার মুম্বই পুলিশের জালে ধরা পড়ল দাউদ ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠ রিয়াজ় ভাটি ৷ তার বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে (Mumbai crime branch arrests dawood ibrahims colleague Riyaz Bhati) ৷

6. NASA Dart Hits into Asteroid: সফল পরীক্ষণ ! পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসা গ্রহাণুর গতিপথ বদল করল নাসার ‘ডার্ট’

বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেল পৃথিবী ৷ মহাকাশ বিচরণকারী একটি গ্রহাণু, যার গতিপথ ছিল পৃথিবীর দিকে ৷ সেই গ্রহাণুর গতিপথ বদলে দিল নাসার নিক্ষেপ করা ‘ডার্ট’ মহাকাশযান (NASA Spacecraft Dart Hits into Asteroid) ৷

7. Rajasthan Political Crisis: আজ কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে রিপোর্ট মাকেন-খাড়গের

অশোক গেহলত কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলে দলীয় নীতি অনুযায়ী রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন না ৷ তাঁর পরে কে বসবেন রাজস্থানের মসনদে ? এনিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক । আর আজ রাজস্থানের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে সোনিয়া গান্ধিকে রিপোর্ট দেবেন অজয় মাকেন ও মল্লিকার্জুন খাড়গে (Rajasthan Political Crisis) ৷

8. Shruti Das in Aparajita: দেবীপক্ষে মর্তের দেবীদের লড়াইয়ের গল্প, সম্মানিত শ্রুতি দাস-সহ আরও অনেকে

বাস্তব দেবীদের কাছ থেকে তাঁদের বহুমুখী প্রতিকূলতার বিরুদ্বে লড়াই করে উঠে দাঁড়ানোর গল্প শুনল 'উই মেক আজ' নিবেদিত 'অপরাজিতা' । শ্রুতি দাস-সহ আরও অনেকেই এবার সম্মানিত হলেন 'অপরাজিতা'র দ্বিতীয় পর্বে (Shruti Das and others got awarded) ।

9. Shah Rukh Khan: শাহরুখের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

2017 সালে রইসে প্রচারে (Promoting Film Raees) ভাদাদোরা রেল স্টেশনে গিয়েছিলেন শাহরুখ খান (Shah Rukh Khan) ৷ সেখানে ভক্তদের মধ্যে হুড়োহুড়িতে বেশ কয়েকজন পদপিষ্ট হন ৷ তার জেরে শাহরুখের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের আবেদন জমা পড়ে আদালতে ৷ সোমবার তা খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) ৷

10. Mehtab Hossain Biopic: বড় পর্দায় আসছেন 'মিডফিল্ড জেনারেল', পরিচালনায় বাপ্পা

ফুটবলার মেহতাব হোসেনের জীবন নিয়ে এবার সিনেমা তৈরি হবে ৷ সোমবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে তেমনটাই জানাল ধাগা প্রোডাকশন ৷ পাশাপাশি সামনে এল ছবির পোস্টার (Footballer Mehtab Hossain biopic coming next year) ৷