1.PM Narendra Modi: মোদির জন্যই বিশ্বমঞ্চে গুরুত্ব বেড়েছে ভারতের, মন্তব্য জয়শঙ্কর

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর (External Affairs Minister S Jaishankar) ৷ রবিবার ওয়াশিংটনে ভারতীয় বংশোদ্ভুত আমেরিকানদের (Indian-Americans) এক আলোচনায় সভায় যোগ দেন ৷ সেখানে তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (PM Narendra Modi) জন্য ভারত সারা বিশ্বে গুরুত্ব পাচ্ছে ৷

2.Ghulam Nabi Azad: গুলাম নবির নতুন দল ডেমোক্রেটিক আজাদ পার্টি

গত 26 অগস্ট কংগ্রেস (Congress) থেকে পদত্যাগ করেন গুলাম নবি আজাদ (Ghulam Nabi Azad) ৷ একমাস পর, 26 সেপ্টেম্বর তাঁর নতুন দলের নাম ঘোষণা করলেন কাশ্মীরের এই নেতা ৷

3.HC on Midnapore Rape Case: মেদিনীপুর গণধর্ষণের ঘটনায় হয়নি এফআইআর, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

পশ্চিম মেদিনীপুরের আনন্দপুর থানা এলাকায় গণধর্ষণের (HC on Midnapore Rape Case) ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court)৷ এই ঘটনায় কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে রাজ্যের কাছে (West Midnapore gang rape case)৷

4.Jacqueline Gets Bail: আইনজীবীর পোশাকে আদালতে জ্যাকলিন, পেলেন অন্তর্বর্তী জামিন

জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল দিল্লির পাতিয়ালা আদালত (Jacqueline Gets Bail)৷ 50,000 টাকার বন্ডে তাঁকে জামিন দেওয়া হয় ৷

5.Credit Card vs Buy Now Pay Later: ক্রেডিট কার্ড বনাম বাই নাউ পে লেটার, কোনটি বেশি ভাল?

পুজো চলে এল, এরপর দিপাবলী ৷ সারা অক্টোবর মাস জুড়ে উৎসবের মরশুম ৷ কেনাকাটা তো করবেন ৷ কিন্তু হাতে নগদ নেই ৷ তাহলে জেনে নিন ক্রেডিট কার্ড (Credit Card) না এখন কিনুন পরে টাকা দিন(Buy Now Pay Later), কোনটা আপনার জন্য একেবারে সেরা পথ হবে (Better Option for You) ৷

6.Bank Holiday: শুরু উৎসবের মরশুম, অক্টোবরে 21 দিন ব্যাংক বন্ধ

2022 সালের অক্টোবরে ব্যাংক ছুটির কারণে কয়েকদিন ব্যাংকগুলিতে ছুটি থাকবে । কারণ শুরুতে টানা 9 দিন ব্যাংকে ছুটি থাকবে এবং পুরো অক্টোবরে 21 দিন ব্যাংকগুলি বন্ধ থাকবে (Bank Holiday) ।

7.Kamarhati Firing: রাতের কামারহাটিতে ফের চলল গুলি ! কাঠগড়ায় শাসকদলের দুই গোষ্ঠী

রবিবার রাতে ফের অশান্তি ছড়াল উত্তর 24 পরগনার (North 24 Parganas) কামারহাটি পৌরসভা (Kamarhati Municipality) এলাকায় ৷ তোলাবাজিকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদে (TMC Inner Clash) গুলি পর্যন্ত চলেছে বলে (Kamarhati Firing) অভিযোগ উঠল ৷

8.Sensex Plunges 1000 Points: স্টক মার্কেটে রক্তক্ষরণ অব্যাহত, ভারতীয় মুদ্রার রেকর্ড পতন

সোমবার ভারতীয় মুদ্রার রেকর্ড পতন হল ৷ ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, এনএসই নিফটি (Nifty Crashes Below 17000) এবং বিএসই সেনসেক্সের (BSE Sensex Plunges 1000 Points) পতনেই এমন ঘটনা ঘটেছে ৷

9.Jhulan Returns to Kolkata: শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে শহরে ফিরলেন ঝুলন

কেরিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে সোমবার সকালে শহরে ফিরলেন ঝুলন গোস্বামী (Jhulan Goswami Returns to Kolkata) ৷ সেই সঙ্গে জানালেন, আগামী কয়েকদিন পরিবারের সঙ্গে কাটাবেন, পুজো উপভোগ করবেন তিনি ৷

10.SBSTC Bus Service: অস্থায়ী বাস কর্মীদের আন্দোলন অব্যাহত, ভোগান্তিতে নিত্যযাত্রীরা

অস্থায়ী বাসকর্মীদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে (SBSTC bus workers protest) ৷ যার জেরে বাস চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে ব্যাপকভাবে ৷ স্বভাবতই ভোগান্তির শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ (Commoners facing problems)। এই আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে করুণাময়ী বাস ডিপোতেও । সকাল থেকে নিত্যযাত্রীরা অপেক্ষা করছেন বাসের জন্য । এই বাস ডিপো থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়া-আসা নিত্যযাত্রীদের । বাসকর্মীদের আন্দোলনের জেরে অন্যান্য দিনের তুলনায় করুণাময়ী বাস ডিপোতে বাসের সংখ্যা অনেকটাই কম । আগে 40-50টি বাস সারাদিনে যাওয়া-আসা করত ৷ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বর্তমানে বাসের সংখ্যা সারাদিনে 8 থেকে 10টি।