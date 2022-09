1.Sensex Plunges 1000 Points: স্টক মার্কেটে রক্তক্ষরণ অব্যাহত, ভারতীয় মুদ্রার রেকর্ড পতন

সোমবার ভারতীয় মুদ্রার রেকর্ড পতন হল ৷ ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, এনএসই নিফটি (Nifty Crashes Below 17000) এবং বিএসই সেনসেক্সের (BSE Sensex Plunges 1000 Points) পতনেই এমন ঘটনা ঘটেছে ৷

2.Jhulan Returns Kolkata: শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে শহরে ফিরলেন ঝুলন

কেরিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে সোমবার সকালে শহরে ফিরলেন ঝুলন গোস্বামী (Jhulan Goswami Returns to Kolkata) ৷ সেই সঙ্গে জানালেন, আগামী কয়েকদিন পরিবারের সঙ্গে কাটাবেন, পুজো উপভোগ করবেন তিনি ৷

3.Coal Smuggling Case: কয়লা পাচার কাণ্ডে কলকাতা পুলিশের ডিসি সাউথকে তলব ইডির

কয়লা পাচার কাণ্ডে এবার কলকাতা পুলিশের ডিসি সাউথ আকাশ মাঘারিয়া-কে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটর গোয়েন্দারা (DC South of Kolkata Police has been summoned by ED)।

4.Bank Holiday: শুরু উৎসবের মরশুম, অক্টোবরে 21 দিন ব্যাংক বন্ধ

2022 সালের অক্টোবরে ব্যাংক ছুটির কারণে কয়েকদিন ব্যাংকগুলিতে ছুটি থাকবে । কারণ শুরুতে টানা 9 দিন ব্যাংকে ছুটি থাকবে এবং পুরো অক্টোবরে 21 দিন ব্যাংকগুলি বন্ধ থাকবে (Bank Holiday) ।

5.Azam Khan Security: যোগীর দেওয়া ওয়াই ক্যাটাগরির সুরক্ষা ফেরালেন আজম খান

যোগী আদিত্যনাথের (Yogi Adityanath) সরকারের দেওয়া ওয়াই ক্যাটাগরির সুরক্ষা (Y category security) ফেরালেন আজম খান (Azam Khan Security)৷ নিরাপত্তা কর্মীদের কিছু না জানিয়ে 'বেপাত্তা' তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ আজম খানও (Azam Khan)৷

6.Ram Setu First Glimpse: মুক্তি পেল অক্ষয়ের নতুন ছবি 'রাম-সেতু'-র টিজার

সোমবার মুক্তি পেল অক্ষয়ের নতুন ছবি 'রাম-সেতু'-র টিজার (Akshay Kumar shares Ram Setu first glimpse )৷

7.New Film Calcutta 99: নয়ের দশকের কলকাতার আন্ডার ওয়ার্ল্ডের গল্প বলবে 'ক্যালকাটা 99'

কলকাতা শহরের আন্ডার ওয়ার্ল্ডের গল্প বলবে পরিচালক জয়ব্রত দাসের ছবি 'ক্যালকাটা 99'(Calcutta 99 Teaser Poster)। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ছবির অফিসিয়াল নাম, টিজার এবং পোস্টার (New Film Calcutta 99)।

8.Tushar Kalia wins KKK 12: চিনে নিন 'খতরো কে খিলাড়ি 12' বিজয়ী তুষারকে

তুষার কালিয়া জিতে নিলেন 'খতরো কে খিলাড়ি 12' ৷ জেনে নিন তুষার সম্পর্কিত জানা অজানা তথ্য ৷

9.Navratri 2022: আজ শুরু নবরাত্রি, তিথি থেকে ইতিহাস, জেনে নিন বিশদে

আজ থেকে সারা দেশে শুরু হল নবরাত্রি (Navratri 2022) ৷ চলবে 4 অক্টোবর পর্যন্ত ৷ তারপরে 5 অক্টোবর দশেরা পালিত হবে । জেনে নিন নবরাত্রি সম্পর্কে কয়েকটি অজানা তথ্য ৷

10.Aparna Sen: অভিনেত্রী থেকে পরিচালক, উত্তম-সৌমিত্রর নায়িকাও, মেমসাহেবের শুরু আছে শেষ নেই

শুধু বাঙালির প্রিয় অভিনেত্রী এবং পরিচালক বললে অপর্ণা সেন সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলা হয় না (Remembering Aparna Sen)। যে কয়েকজন কুশিলব আধুনিক বাংলা চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে গিয়েছেন তাঁর মধ্যে বাঙালির রিনাদির স্থান বেশ উপরের দিকে ।